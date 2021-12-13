Руй Витория: Результат несправедлив, «Спартак» сделал достаточно, чтобы выиграть 3:0 у «Сочи»

- Как вам игра?

- Результат несправедлив. Тот, кто говорит обратное, не прав. Мы очень старались и сделали достаточно, чтобы выиграть 3:0 у «Сочи». Мы много раз атаковали ворота соперника с угловых и изнутри. Но было тяжело. Мы провели фантастический второй тайм, но соперник два раза атаковал наши ворота и выиграл с преимуществом в три мяча. Можно много говорить о несправедливости, хотя я точно не могу сказать ничего плохого о качестве игры и отношении футболистов к матчу. Они были потрясающими.

- Почему «Спартак» успешно выступает в еврокубках и плохо в чемпионате России?

- Мы не можем сказать, что это хороший результат, но игра была неплохой в том, что касается отношения, качества и развития моментов. Мяч не закатывался в ворота, так бывает. Но было бы неправильно сказать, что команда хорошо сыграла с «Легией» и плохо сегодня.

- Почему «Спартак» начинает играть только тогда, когда его прижмут к стенке? Речь о том, что команда стала давить после пропущенного мяча.

- Конечно, были моменты, когда игра шла немного не так, когда мы находились ниже. Что касается пенальти, не очень понятно, был ли он справедлив. Но ребята все девяносто минут играли достойно. Хочу подчеркнуть отношение игроков к матчу. Оно было потрясающим. Мы сделали все для того, чтобы выиграть.

- Нет ли вопросов по судейству? Юсупова не удалили за фол на Бакаеве, хотя раньше в РПЛ за такие же нарушения удаляли. Например, Крыховяка в матче с тем же «Сочи».

- Сейчас сложно судить. Если не брать в расчет нюансы, очень просто дать «Спартаку» пенальти, карточки. Возможно, мяч просто ударил в корпус. Я не очень люблю говорить о судействе, особенно после матча.

- Расскажите о вашем будущем.

- Завтра мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ни о чем говорить, поскольку пока еще действует контракт с клубом. Возможно, позже что-то будет. А сейчас хочу поблагодарить наших фанатов, которые очень тепло нас поддерживали и заслужили уйти после матча в хорошем настроении. Что касается моего будущего, еще раз повторю, что у меня есть контракт. Я профессиональный тренер, лояльный к клубу.