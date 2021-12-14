Селихов и деньги. Сколько заработали наши клубы в еврокубках?

Общий размер премиальных клубов РПЛ составил минимум 56 млн евро, подсчитал информированный канал «Кошелек». Большая часть — свыше 70% от общей суммы – отойдёт «Зениту». В Лиге чемпионов команда Сергея Семака заработала чуть менее 40 млн.

«Спартак» за свое выступление в Лиге Европы получит минимум 9 млн евро. Хотя результат у «Спартака» и выше, но турнир рангом слабее. Поэтому и денег тут ощутимо меньше водится. Кстати, интересный факт: из спартаковской выручки более четверти принес Селихов, отбив пенальти в Варшаве.

Премиальные «Локомотива», занявшего последнее место в группе Лиги Европы, составят 6,23 млн евро. 95% от общего дохода – это базовые и исторический бонусы (суммарно 5,9 млн), которые железнодорожники получили бы в любом случае. За показанные результаты добавлено не так много.

В отличие от «Зенита», более половины лигоевропейского дохода «Спартак» заработал на поле. Петербуржцы из 39 млн призовых 33 гарантировала себе за историю и само участие. Красно-белые же из своих 9 млн благодаря исходам шести матчей выручили почти 5 млн. Получается, Руи Витория полностью отбил свою зарплату за сезон, а также гонорар его штаба – в год, по информации португальских инсайдеров, они получают 3,5 млн евро.

«Сочи» и «Рубин» в квалификации суммарно заработали на двоих 1,3 млн евро.

Источник отмечает, что все эти суммы рассчитаны с учетом возможного налога в 3%, который УЕФА возместит у клубов по итогу сезона. Также в доходах «Спартака» и «Локомотива» не учитывались деньги от ТВ- и маркетингового пула, так как сейчас подсчитать их невозможно. Но точно можно прогнозировать, что команде Руя Витории здесь должны отойти еще несколько сотен тысяч евро. Минимум.

В прошлом сезоне наши команды заработали в еврокубках рекордные 95 млн евро, напоминает «Кошелёк». Правда, тогда в ЛЧ выступало три клуба, а не один. Повторить эту сумму сейчас никак не получится, даже если «Спартак» и «Зенит» дойдут до финала Лиги Европы.

Если бы вдруг в Неаполе в последнем туре победу одержал «Лестер», то «Спартак» вышел бы в плей-офф со второго места. В таком случае красно-белые недосчитались бы 1,25 млн, подсчитали коллеги из издания Metaraitings. Однако их легко можно было бы возместить, пройдя первый раунд плей-офф. Хорошо, что спартаковцы получили wild-card и дополнительные две недели отдыха.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы, но начало их пути будет отличаться. Летом УЕФА поменял формат матчей на вылет в турнире. «Зенит», как вылетевший из Лиги чемпионов, стартует в 1/16 финала ЛЕ против клубов, занявших вторые места в своих группах. «Спартак» сразу попал в 1/8 финала ЛЕ.

В плей-офф нет премиальных за победы, есть только выплаты за раунд. За четвертьфинал «Спартак» может получить 1,8 млн, за полуфинал – 2,8 млн, а за выход в финал – 4,6 млн.