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Парашют в 200 миллионов. «Спартак» расстается с Виторией и уже взял переводчика с итальянского

Как сообщают источники из «Спартака», клуб принял решение расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.
Парашют в 200 миллионов. «Спартак» расстается с Виторией и уже взял переводчика с итальянского
14 декабря 2021 15:37
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Об отставке Руя можно даже официально не объявлять. После результата матча в Сочи, где красно-белые в понедельник бездарно легли южанам 0:3, полчаса играя в большинстве, Витории надо было самому говорить о своем уходе на послематчевой пресс-конференции. Не знаем, какие там были юридические препоны для таких заявлений и были ли вообще, португалец наиграл за первую часть чемпионата России исключительно на оценку неуд.

Всего шесть побед в 18 матчах. «Спартак» при Витории побеждал в одном поединке из трех. Где умудрились москвичи найти столько соперников по лиге, которых невозможно обыграть со вторым бюджетом в стране? Хороший парень, как известно, не профессия. В случае спартаковского тренера известную поговорку впору переиначивать: играть, создавая хорошие моменты в атаке, не значит играть в футбол хорошо.

Можно вспомнить кучу матчей, после которых красно-белые утверждали, что не достойны были поражения или ничьей. Это по версии Витории, а результат на табло раз за разом доказывал нам обратное. Все эти нереализованные шансы, судейские ошибки, травмы и прочие отговорки – они сегодня есть у любой команды. Легче разве «Локомотиву», у которого в лазарете в какой-от момент было 10 игроков основы, а удаления следовали одно за другим? Но железнодорожники на пять очков опережают земляков.

Так что наиграл португалец в России ровно на девятое место в РПЛ. Он сидел на нем так прочно, что даже выигрыш в заключительном туре в году ничего бы в турнирной судьбе «Спартака» не переменил. Не помогли Рую остаться ни первое место в группе Лиге Европы с такими клубами как «Наполи» и «Лестер», ни поддержка фанатов, написавших даже петицию Леониду Федуну с просьбой не выгонять тренера до окончания сезона, ни призывы ветеранов команды остановиться в бесконечной череде смены наставников.

Поговаривают, что все с Виторией было решено еще больше месяца назад. Вполне вероятно, что и сам португалец об этом знал. Он сильно расстроился в Сочи, шел весь чернее тучи после поражения к фанатской трибуне. Но направился туда с единственной целью – попрощаться. Значит, в курсе был того, что проводит последний матч в московском клубе.

Конечно, всегда существует вероятность, что владелец может изменить свое первоначальное решение. Мало ли было у того же Федуна таких поворотов. Говорили даже в кулуарах, что с Леонидом Арнольдовичем невозможно ни о чем договориться стопроцентно. Утром с ним ударишь по рукам, а к обеду зайдет к нему важный человек, скажет что-то свое по насущной проблеме, и к вечеру Федун свой вердикт на 180 градусов крутанет.

Но не в этом случае было шарахаться из стороны в сторону. Даже победа над «Легией» с выходом в 1/8 финала Лиги Европы была во многом делом случая и удачной игры вратаря Селихова. Не потащи он пенальти, свалился бы «Спартак» в Лигу конференций. Нормальный был бы пусть в еврокампании у Витории, начинал то он его в квалификации Лиги чемпионов.

По разным оценкам, красно-белые отдадут уволенному специалисту сумму около 200 млн рублей. В переводе на евро это более 2,2 млн. Горевать Рую точно не придется, по этой части обиженных людей в «Спартаке» как правило не бывает. Разве что Шамиль Газизов не сумел «нагреть» свой бывший клуб на сумму несколько большую, чем выплатят португальцу. Но там, видимо, были какие-то внутренние обиды, заставившие первых лиц «Спартака» пойти на принцип и сделать все, чтобы выиграть суд у экс-гендира.

О том, что приход Паоло Ваноли был предрешен, говорит еще один факт. Переводчиком итальянца в клубе станет Владимир Иринчеев. Парень когда-то начинал в спортивном СМИ, имел опыт работы на ЧМ-2018. С руководителем пресс-службы клуба Дмитрием Зеленовым они когда-то были коллегами по «Спорт-Экспрессу». Не было бы ничего удивительного в его появлении в клубе с приходом Ваноли, но оказался там бывший коллега еще по осени. Помогал даже «Спартаку» на пресс-конференциях с переводом при приезде «Наполи» в Москву. В такие совпадения совсем как-то не верится. В этом плане поражение от «Сочи», да еще крупное, всю эту историю только помогло разрулить.

Официально об отставке Витории должны объявить в среду. «Спартак» начинает новую жизнь со старыми бедами.

источник: «Советский спорт»
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