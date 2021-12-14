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Марко Николич: Горжусь тем, что стал первым иностранным тренером, выигравшим трофей с «Локо»

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью на YouTube-канале «Nobel» рассказал об уходе из клуба и знакомстве с Ральфом Рангником.
Марко Николич: Горжусь тем, что стал первым иностранным тренером, выигравшим трофей с «Локо»
14 декабря 2021 22:11
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

- Считаю, что ситуация с приходом Рангника и его команды вполне нормальная, - начал Николич. - За два месяца до этого я продлил контракт, и мы обсудили, какие задачи передо мной стоят. А когда пришло новое руководство, цели стали чуть-чуть меняться. Хочу сказать, что каждый клуб, в котором я работал, для меня как дом. А «Локомотив» - мой первый клуб в России. Мне было очень приятно познакомится с новыми людьми, работавшими в команде. Появилось много новых друзей. У «Локомотива» были успехи с Юрием Семиным до того, как я пришел в команду. Он много чего выигрывал: и чемпионат России, и кубок, и Суперкубок, выступал в Лиге чемпионов. И мне кажется, мы продолжили в том же духе: добавили кубок – мой первый трофей в России. Я очень горжусь тем, что стал первым иностранным тренером, выигравшим трофей с «Локомотивом». Мы выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хотел бы сказать о новой стратегии. Мне она понятна. Я открыто об этом говорил, с Рангником в том числе. Везде, где я работал, было интересно добиваться результата. Такая цель стояла и когда я переподписывал контракт. Конечно, желаю железнодорожникам успехов, но они, как минимум, должны быть там, где «Локомотив» был. А это значит, надо выигрывать чемпионат, кубок, Суперкубок. Надо постоянно напрямую попадать в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Правда, со мной и Семиным у команды не было больших успехов в групповых этапах еврокубков. На это есть своя причина. И только достижение чего-то большего стало бы успехом. Но, как минимум, нужно удержать результат, который был. Тогда стратегия будет правильной.

- Сейчас стратегия Рангника не соответствует тому, чтобы команда каждый год играла в Лиге чемпионов?
- Я об этом не говорил. Только сказал, что желаю команде успехов. Я сделал небольшой анализ того, что происходило в «Локомотиве» перед моим приходом. Затем, когда уже там работал, мне кажется, мы продолжили развивать успех. Хотелось бы, чтобы команда продолжала в том же духе. Ведь это клуб, у которого уже есть определенный уровень. Одно дело, когда ты берешь команду в первом или втором дивизионе и поднимаешь в премьер лигу. Другое – когда ты берешь клуб, который уже находится на определенном уровне. Надо, как минимум, сохранить позиции.

- Когда первый раз вы услышали про Ральфа Рангника?
- Точно не помню, но это было весной. Мне кажется, первый раз я его увидел на игре со «Спартаком». Чуть позже мы вместе обедали и разговаривали. В целом, у нас не было каких-то больших различий по стратегии. Можно сказать, мы одинаково смотрели на футбол. Но разница в том, что, как тренер, я хотел результат сразу. Тем более мы об этом договаривались, когда я переподписывал контракт. У меня тогда были другие предложения, но я остался, потому что хотел работать и решать самые высокие задачи. А потом пришли люди с новой стратегией, и они должны ее выполнять. Растить новых молодых игроков – нормальная задача. Любой человек, который понимает в футболе, знает, что когда что-то меняется, нужно время на адаптацию. В команде есть талантливые ребята, но сколько им нужно времени, чтобы добиться успехов, я не знаю.

- Когда вы поняли, что не сможете работать в «Локомотиве» Рангника?
- Когда мне сказали. А почувствовал я это чуть раньше.

- Я слышал, что вы уже с сентября понимали, что являетесь «хромой уткой» и уже не тренер «Локомотива».
- Я не могу быть «хромой уткой». Никогда в жизни (улыбается). Понял, что не останусь тренером «Локомотива», но не позволил никому на себя влиять.

- Что вы чувствовали и понимали?
- Я не тупой человек. Закончил два университета и долго работаю. Просто я могу предвидеть ситуацию. Ты просто чувствуешь отношение с людьми.

- Приведите примеры.
- Давайте без примеров. Люди думают, что в команде были какие-то скандалы, войны. Нет. Я просто почувствовал.

источник: «Советский спорт»
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