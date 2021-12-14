ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итоги осени. Прогрессирующее «Динамо», тренерский «Сочи» и надежный ЦСКА

Продолжаем подводить итоги первой части сезона в РПЛ. У Шварца самая удалая команда лиги, у Федотова – самая эффективная, а у Березуцкого – самая стабильная в обороне.
Итоги осени. Прогрессирующее «Динамо», тренерский «Сочи» и надежный ЦСКА
14 декабря 2021 17:43
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо»

«ДИНАМО»

Оценка за осень: 5-

Прошлый сезон команда завершила только седьмой, зато в нынешнем в отсутствие еврокубков набрала отличный ход. Сандро Шварц проходит очень схожий путь с Доменико Тедеско – пришел в московский осенью в сложной ситуации, потратил время до конца чемпионата на становление, а в следующем розыгрыше рванул наверх. Сегодня бело-голубые – едва ли не самая симпатичная команда РПЛ, а Арсен Захарян – победитель премии «Первая Пятерка».

Идеально пришелся ко двору летний новичок Денис Макаров из «Рубина», дополнивший молодую и горячую линию атаки. Тем не менее, стоит отметить, что вопреки впечатлению большинства, у бело-голубых не такой уж юный состав. Линию обороны составляют уже опытные Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец… Так что верно говорить о сплаве опыта и молодости, который необходим Шварцу впереди для быстрой доставки мяча в чужую штрафную.

Зимой динамовцам, если они хотят поддержать этот темп, необходимо укрепляться. Все-таки действительно выручающего вратаря и забивного нападающего им по-прежнему не хватает. Да и троих центральных полузащитников на весь сезон маловато. Если эти трансферы удастся осуществить, можно попробовать навязать «Зениту» не номинальную, а реальную борьбу за чемпионство.

«СОЧИ»

Оценка за осень: 4+

Такое впечатление, что Владимир Федотов обладает какими-то сакральными знаниями. Имея очень неровный состав, в котором одновременно находится место Кристиану Нобоа и Кириллу Заике, и при высокой текучке кадров (летом команду покинули Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев и его тезка Миладинович) ему вновь удается слепить боеспособный коллектив, эффективно набирающий очки и отбирающий их у «Спартака» (2:1 и 3:0), ЦСКА (4:1) и даже «Зенита» (2:1 в Петербурге). «Сочи» - тот редкий случай, когда на поле отчетливо видна рука тренера.

Отдельно хочется похвалить южноамериканских легионеров Нобоа, Матео Кассьерру и Родригао, каждый из которых является лидером своей линии, а вместе с ними и селекционную службу клуба. Колумбийский форвард, на счету которого 11 (8+3) результативных действий в 12 матчах, вообще одно из главных открытий сезона, а обошелся он сочинцам всего 1,2 млн евро. Школа «Аякса» дает о себе знать.

ЦСКА

Оценка за осень: 4-

В 2021 году стало возникать все больше вопросов по поводу роли Евгения Гинера в ЦСКА. В прошлом такого кавардака на тренерской позиции не было, а возглавляли команду опытные или как минимум очень многообещающие специалисты. Теперь же на смену Виктору Гончаренко пригласили Ивицу Олича без тренерского опыта, а затем (когда хорват поругался с руководством) – Алексея Березуцкого.

Пока главное впечатление от работы российского специалиста можно сформулировать так – ему здорово удается набирать максимум очков в средних по качеству матчах, но пока сложно понять, умение это или стечение обстоятельств.

Заметными характеристиками армейцев являются владение мячом (54% - четвертый результат) и игра в обороне (16 пропущенных мячей – лучший показатель в лиге), но в остальном это довольно непримечательная в большинстве игр команда. Действительно хороших слов заслужили разве что стабильный Игорь Акинфеев, прогрессирующий Игорь Дивеев (закрепился даже в основе сборной), адаптировавшийся Чидера Эджуке и двужильный Марио Фернандес. Остальным еще расти и расти.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" уволит Руя Виторию в среду"Спартак" нанёс поражение "Автомобилисту"Павел Мамаев может перейти в "Химки"Загитову раскритиковали за фото в купальникеТелеведущая показала фрагмент тренировки в леггинсах (видео)"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" Instagram
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
«Зениту» не повезло со жребием. Трудно было ожидать соперника хуже, чем «Бетис»
Чемпион России сыграет в стыках Лиги Европы с севильским «Бетисом», который идет на третьем месте в испанском чемпионате.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика