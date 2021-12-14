Итоги осени. Прогрессирующее «Динамо», тренерский «Сочи» и надежный ЦСКА

«ДИНАМО»

Оценка за осень: 5-

Прошлый сезон команда завершила только седьмой, зато в нынешнем в отсутствие еврокубков набрала отличный ход. Сандро Шварц проходит очень схожий путь с Доменико Тедеско – пришел в московский осенью в сложной ситуации, потратил время до конца чемпионата на становление, а в следующем розыгрыше рванул наверх. Сегодня бело-голубые – едва ли не самая симпатичная команда РПЛ, а Арсен Захарян – победитель премии «Первая Пятерка».

Идеально пришелся ко двору летний новичок Денис Макаров из «Рубина», дополнивший молодую и горячую линию атаки. Тем не менее, стоит отметить, что вопреки впечатлению большинства, у бело-голубых не такой уж юный состав. Линию обороны составляют уже опытные Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец… Так что верно говорить о сплаве опыта и молодости, который необходим Шварцу впереди для быстрой доставки мяча в чужую штрафную.

Зимой динамовцам, если они хотят поддержать этот темп, необходимо укрепляться. Все-таки действительно выручающего вратаря и забивного нападающего им по-прежнему не хватает. Да и троих центральных полузащитников на весь сезон маловато. Если эти трансферы удастся осуществить, можно попробовать навязать «Зениту» не номинальную, а реальную борьбу за чемпионство.

«СОЧИ»

Оценка за осень: 4+

Такое впечатление, что Владимир Федотов обладает какими-то сакральными знаниями. Имея очень неровный состав, в котором одновременно находится место Кристиану Нобоа и Кириллу Заике, и при высокой текучке кадров (летом команду покинули Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев и его тезка Миладинович) ему вновь удается слепить боеспособный коллектив, эффективно набирающий очки и отбирающий их у «Спартака» (2:1 и 3:0), ЦСКА (4:1) и даже «Зенита» (2:1 в Петербурге). «Сочи» - тот редкий случай, когда на поле отчетливо видна рука тренера.

Отдельно хочется похвалить южноамериканских легионеров Нобоа, Матео Кассьерру и Родригао, каждый из которых является лидером своей линии, а вместе с ними и селекционную службу клуба. Колумбийский форвард, на счету которого 11 (8+3) результативных действий в 12 матчах, вообще одно из главных открытий сезона, а обошелся он сочинцам всего 1,2 млн евро. Школа «Аякса» дает о себе знать.

ЦСКА

Оценка за осень: 4-

В 2021 году стало возникать все больше вопросов по поводу роли Евгения Гинера в ЦСКА. В прошлом такого кавардака на тренерской позиции не было, а возглавляли команду опытные или как минимум очень многообещающие специалисты. Теперь же на смену Виктору Гончаренко пригласили Ивицу Олича без тренерского опыта, а затем (когда хорват поругался с руководством) – Алексея Березуцкого.

Пока главное впечатление от работы российского специалиста можно сформулировать так – ему здорово удается набирать максимум очков в средних по качеству матчах, но пока сложно понять, умение это или стечение обстоятельств.

Заметными характеристиками армейцев являются владение мячом (54% - четвертый результат) и игра в обороне (16 пропущенных мячей – лучший показатель в лиге), но в остальном это довольно непримечательная в большинстве игр команда. Действительно хороших слов заслужили разве что стабильный Игорь Акинфеев, прогрессирующий Игорь Дивеев (закрепился даже в основе сборной), адаптировавшийся Чидера Эджуке и двужильный Марио Фернандес. Остальным еще расти и расти.