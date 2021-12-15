«Реал» не теряет голову из-за Холанда. В Мадриде спокойно смотрят, как «Барса» уговаривает норвежца

На форварда давно облизываются все топ-клубы Европы, бомбардир в самом расцвете сил – 21 год. Среди вероятных покупателей Райола назвал «Реал» и «Барселону». Агент, по сведениям Marca, встретился с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Что до мадридцев, они поддерживают постоянный контакт с Райолой, но личных встреч с ним в последнее время не было.

Дело не в том, что менеджеры «Реала» не заинтересованы в подписании норвежца. Как раз наоборот. Проблема в нежелании игрока участвовать в публичном аукционе. От Эрлинга ждут, когда он сделает собственный выбор. Потому как конкурировать по деньгам с «Ман Сити» и «ПСЖ» испанские гранды сегодня вряд ли смогут. Не те времена, чтобы терять голову и любой ценой хватать товар, пусть и крайне привлекательный.

В случае «Реала» есть еще один важный фактор, который необходимо учитывать при возможном подписании Холанда. «Сливочные» продолжают рассчитывать на переход из «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Если француза удастся переманить, а сам он вроде бы склоняется именно к мадридскому варианту, то при наличии таких игроков в группе атаки как Бензема, Винисиус и Асенсио потребность в Холанде у мадридцев будет ощущаться не так остро.

Но тут как раз уместна поговорка «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Кто знает, как пойдут дела с Мбаппе. «Реалу», кстати, играть с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Скорее всего, после этого противостояния многое решится с будущим звезд парижан.

На данный момент позиция девятки в королевском клубе занята. Бензема чертовски хорош в последний год. Возвращение летом на пост главного тренера Карло Анчелотти не привел к переменам в жизни Карима. Он по-прежнему важный игрок для тренера, он в полном порядке и продолжает штамповать голы во всех турнирах.

Что до переговоров Райолы и Лапорты, то босс сине-гранатовых на встрече в Турине обсуждал вопрос снижения трансферной стоимости футболиста. А также подчеркнул, что Холанд станет ключевым игроком «Барселоны» в системе Хави.

В каталонской команде скандинаву действительно уготована роль лидера, чего не скажешь про «Реал» или «ПСЖ». Там надо будет биться за место под солнцем с другими звездами первой величины. В нынешней «Барсе» позиции лидеров по сути вакантны. Чемпионскую команду предстоит отстраивать заново.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщает, что на той же туринской встрече речь заходила о Поле Погба. Полузащитник «МЮ» уже заявлял, что сомневается в своей желании оставаться в английском клубе. Вот только возникает вопрос, где «Барселона» найдет деньги на покупку сразу нескольких крутых игроков? Финансовое положение клуба пока не ахти какое.

Недавно появлялись новости о том, что «Барселона» близка к подписанию контракта с американским инвестиционным фондом CVC, уже заключившем сделку с Ли Лигой. Сине-гранатовые намерены таким шагом улучшить свои дела и получить возможность для усиление состава в зимнее трансферное окно.

Лапорта на днях опубликовал в твиттере видео с извинениями перед болельщиками клуба за вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии. А также пообещал покупку новых звезд, дав при этом понять, что перед этим придется снизить зарплату некоторых именитых футболистов, иначе «Барсе» не вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает форварда в 150 миллионов евро. Такую сумму «Барса», скорее всего, не потянет. Но Лапорта не раз доказывал, что способен совершать крутые сделки. Главное – это умение договориться со всеми заинтересованными сторонами. Посмотрим, что выйдет у президента на этот раз.