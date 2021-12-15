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ЦСКА грозят банкротством. Конец года у армейцев явно не задался

Все из-за судебных споров по строительству «ВЭБ Арены».
ЦСКА грозят банкротством. Конец года у армейцев явно не задался
15 декабря 2021 13:57
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ПФК ЦСКА

Чередой скандалов завершается год у футбольного клуба ЦСКА. Речь не о команде Алексея Березуцкого, с ней все как раз не так плохо, хотя игра выглядит куда менее привлекательной, чем занятое по итогам первой половины сезона место в таблице – четвертое. В одном очке отставания от замкнувшего тройку «Сочи». А вот с другими делами у армейцев, судя по всему, не все ладно.

Еще не стихло эхо нашумевшего скандала с жестким задержанием фанатов клуба после игры ЦСКА – «Зенит» в 16-м туре РПЛ. По итогам акции «маски-шоу», ставшим ответом на файер-шоу, тогда четыре сотни болельщиков отправились в отделения полиции, двенадцати из них запретили два года ходить на футбол. Трибуну за воротами закрыли на один домашний матч, а когда новая московская встреча – с «Арсеналом» - состоялась, вдруг выяснилось, что закрытым для поклонников футбола стала вся «ВЭБ Арена».

Причины игры без зрителей так толком никто не пояснил. Очередной удар по имиджу клуба был нанесен.  Так получается, что ЦСКА клюют со всех сторон, а боссы играют в молчанку. То ли нет желания объясняться, то ли веса, чтобы противостоять тем, кто наезжает.

И вот новые вести для красно-синих со знаком минус. Касаются они старой истории со строительством стадиона на Песчаной. Иркутская компания «Бета» на днях объявила о своих планах запустить процесс банкротства прославленного футбольного клуба, о чем сообщает телеграм-канал «Vольга».

ООО «Бета» является правопреемником генподрядчика строительства «ВЭБ Арены» - компании «Ф-Групп», которая была признана банкротом и имела претензии к заказчику строительства. ЦСКА же в последнее время с судами не везет. На днях арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с футбольного клуба 348 миллионов рублей по иску подрядчика. «Бета» как правопреемница получила право требования этой суммы. А чтобы «должник» (возьмем в кавычки пока судебные споры не завершились) не рассчитывал затянуть историю надолго, компания объявила о намерении запустить иск о банкротстве.

Эта информация из данных Федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц. ООО «Бета» является конкурсным кредитором должника – акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА». «Прошу включить данное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом должника АО «ПФК ЦСКА» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», — говорится в сообщении.

В 2013 году ЦСКА, выступавший в качестве застройщика, заключил с истцом договор на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом. Сумма сделки составляла более 11 миллиардов рублей. Стройка в итоге сильно затянулась, аж на 9 лет. Клуб определил неустойку в размере более 4,5 млрд. Однако по договору она не могла превышать 7,63 процента от цены сделки, а это 839 млн. ЦСКА удержал в счет штрафных санкций 548 млн.

Пошли суды, генподрядчик требовал вернуть удержанные 548 млн, но всю запрашиваемую сумму обратно не получит. Хотя и отсудил все-таки немаленькие деньги. Клуб должен вернуть 348,45 млн рублей, но явно не спешит это сделать.  

10 декабря Арбитражный суд Московского округа приостановил взыскание средств с ПФК ЦСКА в пользу «Беты» до вынесения решения по кассационной жалобе клуба.  ПФК обратился в суд с ходатайством. В документе говорится, что у ООО «Бета» недостаточно стабильное финансовое положение, а потому, по мнению истца, существует риск, что деньги клуб компании переведет, а апелляционная инстанция акты отменит. И тогда, не исключено, возникнут трудности с возвратом выплаченных 348,45 млн рублей назад.

 

В общем, история мутная. Ясно, что идет война за сотни миллионов, а в ней и иском о банкротстве припугнуть не зазорно.

источник: «Советский спорт»
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