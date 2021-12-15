Итоги осени. Легионеры «Краснодара», американские горки «Спартака», падение «Рубина»

«КРАСНОДАР»

Оценка за осень: 3+

Первую часть чемпионата «быки» завершили на пятой позиции. С одной стороны, это намного лучше, чем в прошлом сезоне (весной финишировали десятыми), с другой – до того ниже четвертой строчки они не опускались на протяжении шести лет. И ведь не сказать, что нынешний состав команды хуже предыдущих.

Уехавших Кристофера Олссона и Маркуса Берга по решению тренера Виктора Гончаренко заменили Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. Он же раздал еще группу футболистов, преимущественно россиян. Двигатель команды завелся, но продолжил барахлить. «Краснодар» продолжает гнуть линию атакующего футбола – у команды отличные показатели по владению (58,6% - больше только у «Зенита») и ударам (17,6 за матч – больше только у «Динамо»), - но не может эффективно распорядиться создаваемыми моментами.

Отчасти проблема кроется в моральном состоянии легионеров. Например, Тони Вилена из-за нежелания оставаться на юге России даже был отстранен от первой команды на несколько матчей, а Реми Кабелла признавался, что переезд в «Краснодар» – ошибка. Со временем обоюдное недовольство легионеров и тренерского штаба росло и приводило к нелепым осечкам – домашние 0:1 с «Крыльями Советов», 0:0 с «Нижним Новгородом» и 1:1 с «Уфой». Раньше «быки» таких соперников в родных стенах не отпускали.

В заключительном матче года среди иностранцев из дальнего зарубежья в состав попали только серб Урош Спаич и швед Виктор Классон. Очевидно, что решение этой проблемы станет определяющим в перспективах команды на весну. По потенциалу она имеет все шансы бороться за место в тройке, но многое будет зависеть от Гончаренко. В «Краснодаре» он набирает только 1,52 очка за матч, и это худший показатель в его карьере. Даже в «Кубани» он был выше (1,58).

«СПАРТАК»

Оценка за осень: 3

Самый скандальный клуб России выдал наиболее неоднозначный сезон за последние годы. Сменивший летом Доменико Тедеско Руй Витория оказался в непростой ситуации – не нужные футболисты были распиханы по арендам, а на их место никто не пришел. Максимилиан Кофрие проблему правого защитника не решил, а в опорную зону не купили вообще никого, и Витория вынужден был наигрывать воспитанника Руслана Литвинова.

В подавляющем большинстве матчей красно-белые, как минимум, не уступали сопернику. В этом плане показателен заключительный матч года против «Сочи», в котором москвичи превзошли хозяев по ударам 25-10, а проиграли со счетом 0:3. Это квинтэссенция всей осенней части сезона.

В то же время «Спартак» выдал несколько классных матчей в Лиге Европы, куда попал после вылета из Лиги чемпионов. Дважды победили «Наполи», отбились в Лестере и сверхдраматично победили в Варшаве, благодаря чему выиграли группу и проскочили одну стадию плей-офф.

Из негатива отметим слабую игру вратаря Александра Максименко, потерю мотивации собравшего чемоданы Самуэля Жиго, худший отрезок в карьере Романа Зобнина, травму Эсекиэля Понсе, дикий регресс Джордана Ларссона и колоссальную неэффективность Квинси Промеса. Ну, а Николай Рассказов – это вообще повесть о самоубийце. Но в то же время сильно выделялся в лучшую сторону Виктор Мозес, вернул былую форму Зелимхан Бакаев, здорово вырос в мастерстве Наиль Умяров, пробился в основу Михаил Игнатов, а Александр Селихов выдал пару таких потрясающих матчей, что весной запросто может получить вызов в сборную России.

Тем не менее, все это настолько неоднородно, несистемно и неклассифицируемо, что Виторию в команде мы уже почти наверняка не увидим. У меня есть твердое убеждение в том, что он сделал почти все, что мог, но девятое место после 18 туров – результат слишком неудовлетворительный. С минуты на минуту «Спартак» объявит о его увольнении и назначении главным тренером Паоло Ваноли. Вырулит ли он из этого положения? Большой вопрос.

«РУБИН»

Оценка: 3-

Еще одна команда-разочарование осени. Если прошлый сезон казанцы завершили четвертыми, то этот провалили по всем фронтам. Из Лиги конференций вылетели в первом же раунде от скромного дебютанта еврокубков «Ракува», а в чемпионате выдали три серии без побед, проиграли в Ростове 1:5 и к декабрю вообще перестали подавать признаки жизни.

Сложно поверить, что на «Рубине» так сильно сказалась продажа основного защитника Карла Старфельта и полузащитника Дениса Макарова, но казанцы сильно сдали и обороне, и в атаке. Так и не уехавший в Европу Хвича Кварацхелия поначалу еще старался тащить команду, но быстро разочаровался, запутался в собственном дриблинге, потерял уверенность и мотивацию и в конце стал обузой, а новички ожиданий не оправдали.

Леонид Слуцкий как будто течет по течению и не понимает, что именно нужно изменить, чтобы вернуть команде былую форму. Если весной ничего не придумает, наверняка сам подаст в отставку, несмотря на доверие со стороны руководства клуба.