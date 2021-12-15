ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итоги осени. Легионеры «Краснодара», американские горки «Спартака», падение «Рубина»

«Краснодар», «Спартак» и «Рубин» разочаровали своим выступлением в первой части сезона, чем сформулировали вопрос о возможных перестановках на тренерском мостике. Судьба Витории предрешена, а что Гончаренко и Слуцкий?
Итоги осени. Легионеры «Краснодара», американские горки «Спартака», падение «Рубина»
15 декабря 2021 14:14
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

«КРАСНОДАР»

Оценка за осень: 3+

Первую часть чемпионата «быки» завершили на пятой позиции. С одной стороны, это намного лучше, чем в прошлом сезоне (весной финишировали десятыми), с другой – до того ниже четвертой строчки они не опускались на протяжении шести лет. И ведь не сказать, что нынешний состав команды хуже предыдущих.

Уехавших Кристофера Олссона и Маркуса Берга по решению тренера Виктора Гончаренко заменили Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. Он же раздал еще группу футболистов, преимущественно россиян. Двигатель команды завелся, но продолжил барахлить. «Краснодар» продолжает гнуть линию атакующего футбола – у команды отличные показатели по владению (58,6% - больше только у «Зенита») и ударам (17,6 за матч – больше только у «Динамо»), - но не может эффективно распорядиться создаваемыми моментами.

Отчасти проблема кроется в моральном состоянии легионеров. Например, Тони Вилена из-за нежелания оставаться на юге России даже был отстранен от первой команды на несколько матчей, а Реми Кабелла признавался, что переезд в «Краснодар» – ошибка. Со временем обоюдное недовольство легионеров и тренерского штаба росло и приводило к нелепым осечкам – домашние 0:1 с «Крыльями Советов», 0:0 с «Нижним Новгородом» и 1:1 с «Уфой». Раньше «быки» таких соперников в родных стенах не отпускали.

В заключительном матче года среди иностранцев из дальнего зарубежья в состав попали только серб Урош Спаич и швед Виктор Классон. Очевидно, что решение этой проблемы станет определяющим в перспективах команды на весну. По потенциалу она имеет все шансы бороться за место в тройке, но многое будет зависеть от Гончаренко. В «Краснодаре» он набирает только 1,52 очка за матч, и это худший показатель в его карьере. Даже в «Кубани» он был выше (1,58).

«СПАРТАК»

Оценка за осень: 3

Самый скандальный клуб России выдал наиболее неоднозначный сезон за последние годы. Сменивший летом Доменико Тедеско Руй Витория оказался в непростой ситуации – не нужные футболисты были распиханы по арендам, а на их место никто не пришел. Максимилиан Кофрие проблему правого защитника не решил, а в опорную зону не купили вообще никого, и Витория вынужден был наигрывать воспитанника Руслана Литвинова.

В подавляющем большинстве матчей красно-белые, как минимум, не уступали сопернику. В этом плане показателен заключительный матч года против «Сочи», в котором москвичи превзошли хозяев по ударам 25-10, а проиграли со счетом 0:3. Это квинтэссенция всей осенней части сезона.

В то же время «Спартак» выдал несколько классных матчей в Лиге Европы, куда попал после вылета из Лиги чемпионов. Дважды победили «Наполи», отбились в Лестере и сверхдраматично победили в Варшаве, благодаря чему выиграли группу и проскочили одну стадию плей-офф.

Из негатива отметим слабую игру вратаря Александра Максименко, потерю мотивации собравшего чемоданы Самуэля Жиго, худший отрезок в карьере Романа Зобнина, травму Эсекиэля Понсе, дикий регресс Джордана Ларссона и колоссальную неэффективность Квинси Промеса. Ну, а Николай Рассказов – это вообще повесть о самоубийце. Но в то же время сильно выделялся в лучшую сторону Виктор Мозес, вернул былую форму Зелимхан Бакаев, здорово вырос в мастерстве Наиль Умяров, пробился в основу Михаил Игнатов, а Александр Селихов выдал пару таких потрясающих матчей, что весной запросто может получить вызов в сборную России.

Тем не менее, все это настолько неоднородно, несистемно и неклассифицируемо, что Виторию в команде мы уже почти наверняка не увидим. У меня есть твердое убеждение в том, что он сделал почти все, что мог, но девятое место после 18 туров – результат слишком неудовлетворительный. С минуты на минуту «Спартак» объявит о его увольнении и назначении главным тренером Паоло Ваноли. Вырулит ли он из этого положения? Большой вопрос.

«РУБИН»

Оценка: 3-

Еще одна команда-разочарование осени. Если прошлый сезон казанцы завершили четвертыми, то этот провалили по всем фронтам. Из Лиги конференций вылетели в первом же раунде от скромного дебютанта еврокубков «Ракува», а в чемпионате выдали три серии без побед, проиграли в Ростове 1:5 и к декабрю вообще перестали подавать признаки жизни.

Сложно поверить, что на «Рубине» так сильно сказалась продажа основного защитника Карла Старфельта и полузащитника Дениса Макарова, но казанцы сильно сдали и обороне, и в атаке. Так и не уехавший в Европу Хвича Кварацхелия поначалу еще старался тащить команду, но быстро разочаровался, запутался в собственном дриблинге, потерял уверенность и мотивацию и в конце стал обузой, а новички ожиданий не оправдали.

Леонид Слуцкий как будто течет по течению и не понимает, что именно нужно изменить, чтобы вернуть команде былую форму. Если весной ничего не придумает, наверняка сам подаст в отставку, несмотря на доверие со стороны руководства клуба.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" одолела "Лос-Анджелес", Василевский отразил 28 бросков"Уфа" получит финансирование от властей Башкирии4 главные ошибки при прогреве лобового стекла зимойЛичная драма Кабаевой больше не секрет"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЭнберт – на видео с Загитовой: Алина, а ты точно фигуристка?
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика