Страсти вокруг Руя, или, как первое место в группе еврокубка перевесило девятое в РПЛ

Паоло Ваноли уже в Москве. О назначении итальянца главным тренером «Спартака» могут объявить в любую минуту. А тем временем, не утихают страсти вокруг экс-тренера красно-белых Руя Витории.

ОТ ВЕТЕРАНОВ ДО РЭППЕРА

Поддержка Витории приобрела какой-то массовый характер. Разве только после ухода Карреры волна была чуть пониже.

Пропортугальцы считают, что Руй очень классно поработал в «Спартаке» эти полгода, и что его увольнять не за что.

Причем в поддержку тренера высказываются, как раньше бы сказали, широкие массы общественности. От ветеранов (Анзор Кавазашвили, Шамиль Тарпищев) до рэперов и прочих известных и не очень личностей.

И никто не задумывается, что португалец довел за полгода «Спартака» от серебряных медалей до 9-го места в РПЛ. А одно время команда и вовсе находилась неподалеку от зоны вылета.

Но все затмил результат в Лиге Европы, у всех завиторинцев перед глазами турнирная таблица в группе С Лиги Европы, где «Спартак» с 10-ю очками находится на первом месте, опередив лишь по разнице мячей «Наполи». А вот «Лестер», чемпион Англии 2016 года и действующий обладатель Кубка Англии, только на третьем.

Конечно, если вспомнить выступления наших клубов в еврокубках за последние лет пять, первое место в группе с такими соперниками действует гипнотизирующее на болельщиков. Наши клубы считанные разы в «весну» выходили и то со скрипом. А тут, как победитель группы, «Спартак» даже может позволить себе пропустить первый весенний (он же фактически зимний) раунд Лиги Европы и вступить в борьбу только с 1/8 финала. Не опасаюсь сильно ошибиться, если сделаю прогноз: на этом выступление «Спартака» в Европе с вероятностью 146 процентов завершится.

С «НАПОЛИ» ПОВЕЗЛО, ОТ «ЛЕСТЕРА» ОТСКОЧИЛИ

А теперь вспомним, как играл «Спартак» в Лиге Европы и как ему досталось это первое место.

Красно-белые стартовали совершенно бездарным домашним матчем с варшавской «Легией». Чемпион Польши сейчас находится в ужасном состоянии и пребывает рядом с зоной вылета в польской лиге. Напомним, что матч в Москве закончился поражением «Спартака» 0:1. «Легия» провели в самом конце матча свою едва ли не единственную атаку и забила.

Дальше было чудо в Неаполе. Именно чудо - с удалением игрока хозяев в середине первого тайма. Очевидно, сыграй в Неаполе еще с десяток матчей эти команды, и «Спартак» вряд ли добился хотя бы одной ничьей.

На ответный поединок в Москве Спалетти выставил полуосновной состав, но там были объективные причины, например, травма Инсинье. Однако и этого состава хватило итальянцам, чтобы владеть подавляющим преимуществом весь матч. Неочевидный пенальти, плюс хороший удар головой Соболева – и два мяча в воротах итальянцев.

Гости же должны были забивать минимум три, максимум шесть, столько моментов создал «Наполи». «Спартаку» страшно везло, плюс Селихов дважды вытащил мертвые мячи.

Матч в Лестере все помнят: «Спартак» провел во втором тайме единственную контратаку и забил. «Лестер» весь матч висел на воротах, опять блестяще сыграл Селихов, а Варди еще и не забил пенальти – 1:1. Одним словом – отскочили.

И наконец, игра в Варшаве. Защитник «Легии» откатил мяч одинокому Бакаеву, тот продвинулся вдоль штрафной и без помех пробил в угол. Это было в начале матча, потом «Спартак» только отбивался. А на 93-й минуте «Легия» не забила пенальти – опять Селихов. Ничья отбросила бы «Спартак» на третье место и уже здравствуй Лига Конференций.

Вывод: да, молодцы, да прекрасен Селихов, но нельзя отрицать тот факт, что «Спартаку» просто страшно везло в Лиге Европы. А вот в чемпионате России фортуна команде не улыбается, поэтому совершенно «заслуженное» 9-е место.

Так что не стоит лить крокодильи слезы по Витории. Его поблагодарили за работу, выплатили достойную компенсацию. Теперь Руй с чистой совестью может не спеша прогуливаться по замечательному теплому Лиссабону и с улыбкой вспоминать холодную Москву.