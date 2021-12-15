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Сергей Хусаинов: Оздоева, Юсупова, Фернандеса надо было удалять, пенальти на Мостовом – автоподстава

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов считает, что Карасеву не следовало назначать пенальти в ворота «Динамо», но необходимо было удалить Оздоева, а Иванов, Любимов и Панин простили Юсупова, Баринова и Фернандеса.
Сергей Хусаинов: Оздоева, Юсупова, Фернандеса надо было удалять, пенальти на Мостовом – автоподстава
15 декабря 2021 15:52

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Судья: Карасев (Москва)

7-я минута – пенальти за фол Скопинцева на Мостовом. На дороге есть такое понятие – автоподстава. Ну, царапнул чуть-чуть по кузову, но не под замену же. Так и тут. Показательно, что поначалу Карасев фол не зафиксировал. Да, формально можно дать за такое пенальти, но тогда арбитр должен понимать, что он определил такой уровень допуска, и должен судить в дальнейшем соответствующе. Причем в обе стороны, однако грубые нарушения Чистякова и Оздоева он пропустил. Оба врезались в соперников открытыми шипами. Почему в одном случае VAR вмешивается, а в других – нет?

К счастью, футбольный бог все-таки существует. Уверен, что в другой ситуации Клаудиньо с закрытыми глазами попал бы в рамку. Может, он верующий человек и просто поступил по справедливости? Если так, то большой молодец.

50-я минута – фол Оздоева на Скопинцеве (нет свистка). Такой жесткий прием вообще по любой трактовке должен караться красной карточкой – Оздоев шипами врезался в защитника «Динамо». Хотя он всегда так играет, это не новость. Удивительно, что Карасев не только желтую ему не предъявил, но даже не свистнул. То же могу сказать и по Чистякову, он тоже грубо атаковал оппонента в начале матча, но остался безнаказанным.

«СОЧИ» - «СПАРТАК» - 3:0

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

24-я минута – пенальти за игру рукой Игнатова. Решение абсолютно верное, но я не могу понять спартаковца. Ты должен умирать за команду, а вместо этого отворачиваешься от мяча. Ладно бы, он в лицо летел, а тут в грудь. И что, ты думаешь, что руку не заметят? Иванов, кстати, поначалу и не заметил. То ли позицию плохо выбирает, то ли со зрением не все в порядке. Это плохо, тем не менее Игнатов в эпоху VAR не может рассчитывать, что эта трусость останется безнаказанной.

36-я минута – фол Юсупова против Игнатова (желтая карточка). Сочинец очень грубо шипами врезался в Игнатова, но тут VAR не вмешался. Этот фол ничем не отличался от того, за что удалили Соболева в предыдущем туре, но тут почему-то только желтая. Почему так? Здесь нарушение пропустили, а со стороны Нобоа во втором тайме – нет. Это говорит о том, что в трактовках судейская команда разбирается плохо.

66-я минута – удаление Нобоа за фол против Промеса. Такая же очевидная красная карточка. Так ударить сзади коллегу-футболиста – это подло. После такого человек может закончить карьеру. Неудивительно, что после матча он и сам признал справедливость решения Иванова.

90+6-я минута – пенальти и удаление Кофрие за фол на Бурмистрове. Спартаковец уступил дорогу Бурмистрову, а потом решил вступить в борьбу, да еще так. Может, чего выпил в перерыве. Как профессиональный футболист может так безрассудно вступать в отбор? Я недоумеваю, честно. Железная красная и пенальти.

«ЛОКОМОТИВ» - «УФА» - 2:0

Судья: Любимов (Санкт-Петербург)

68-я минута – удар Баринова локтем в лицо Саплинову (нет свистка). Прекрасно понимаю негодование уфимцев и не могу объяснить действия Любимова. Это очень простая игровая ситуация, скопления игроков нет. У Баринова уже была желтая и должна была быть вторая. Это произошло при счете 0:0, а через две минуты хозяева забили, то есть налицо прямое воздействие на результат матча. Куда смотрит Хачатурянц, обещавший присматривать за арбитрами? Присматривай, чего молчишь?

ЦСКА – «АРСЕНАЛ» - 2:0

Судья: Панин (Дмитров)

42-я минута – падение Давиташвили после подката Фернандеса (нет пенальти). Это пенальти. Давиташвили уже ударил по воротам, но если мяч в игре, наказываться должно любое нарушение правил. А раз это фол в штрафной, значит, надо ставить на 11 метров. Ну, а Фернандес конкретно наиграл на красную – откровенно и осознанно влетел в соперника с целью выбить его с футбольного поля. Неудивительно, что после матча появились сообщения, что Панина отстранят.

75-я минута – пенальти за фол Радаковича на Заболотном. Все верно, защитник туляков в штрафной зацепил форварда и тем самым сбил с ритма.

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:4

Судья: Кукуян (Сочи)

1-я и 16-я минуты – падения Альмквиста в единоборствах с Гагнидзе (нет пенальти) и Кулаковым/Адамовым (пенальти). Эти два эпизода по своей сути идентичны, но во втором случае пенальти дали, а в первом – нет. И это не понятно. Точнее, так. Кукуян оба раза дал продолжить игру, и мы можем объяснить это тем, что он дал такой допуск в игре. В принципе, имеет право. Но тогда не понятно, почему в первом случае обошлось без VAR, а во втором Кукуян сходил к монитору и передумал. Нет единой трактовки, и в этом главная проблема.

45-я минута – падение Комличенко после контакта с Адамовым (нет пенальти). Как можно было не заметить удар Адамова под колено Комличенко? Кукуян неудачно расположился и проглядел момент фола, но VAR тогда зачем? Конечно, надо было назначать пенальти.

«АХМАТ» - «ХИМКИ» - 4:1

Судья: Амелин (Тула)

19-я минута – пенальти за фол Карпова на Архипове. Этот эпизод очень схож с падением Мостового в штрафной «Динамо». Соответственно, и оценка будет аналогичной. Только здесь увидеть контакт между Карповым и Архиповым еще сложнее. Может, Архипова ветром сдуло, или они шнурками зацепились, не знаю. Формально поставить пенальти можно, но он такой легковесный…

45+2-я минута – пенальти за игру рукой Соколова. Никаких сомнений – мяч попал в выставленную защитником руку. Это пенальти.

47-я минута – пенальти за фол Боженова на Богосаваце. Тоже нет вопросов. Боженов руками прихватил грозненца. Пенальти.

источник: «Советский спорт»
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