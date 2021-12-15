Александр Дюков: Нам бы не хотелось, чтобы Fan ID стал обременением для зрителей

О СИТУАЦИИ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ ПОСЛЕ МАТЧА ЦСКА - «ЗЕНИТ»

- Там было массовое использование пиротехники и это, естественно, правонарушение. К тому же фаеров было большое количество. Может быть кто-то получает от этого эстетическое удовольствие, но зажжение пиротехники небезопасно. Даже если нет открытого огня, все равно дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах есть дети, люди, больные астмой. Это ведь запрещено не только российским законодательством. Все знают, как УЕФА и ФИФА к этому относится. Правоохранительные органы были обязаны на это отреагировать.

К сожалению, на стадионе не работали камеры и поэтому для задержания правонарушителей были удержаны на трибуне и зрители, которые не имели к этому отношения. Конечно тот факт, что, болельщики долго стояли на холоде, плохо влияет на имидж нашего футбола. Клубы сделали все возможное, чтобы люди поскорее попали домой. Никому не нужно, чтобы такое повторялось в будущем: ни лиге, ни РФС.

Было проведено много встреч, совещаний. Прошло заседание комитета по безопасности. Мы привлекли экспертов, и они сказали, что внешнее вмешательство в работу камер маловероятно. Или это был какой-то сбой, либо кто-то из сотрудников их отключил. Мы ждем результатов расследования. Камеры отключили для скорейшего внедрения Fan ID? Давайте подождем результатов расследования.

ОБ ИДЕЕ ВВЕДЕНИЯ FAN ID

- Решение о Fan ID было принято правительством около трех лет назад, для более удобного взаимодействия между гражданами и органами государственной власти. Это решение нужно будет реализовать и лиге, и клубам. Задача заключается в том, чтобы все было сделано максимально удобно, ведь Fan ID может принести дополнительные бонусы и комфорт для болельщиков. К тому же, что скрывать, правительство рассматривает возможности повышения безопасности. Но нам бы очень не хотелось, чтобы Fan ID стал каким-то обременением для зрителей. Нужна удобная среда для наших болельщиков. Я уверен в том, что не будет случаев необоснованной отмены Fan ID у болельщиков, а если это случиться, то такое решение можно будет обжаловать.

О БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД

- На протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам удавалось увеличивать нашу доходную часть. Деньги нам необходимы, прежде всего, для развития массового футбола и подготовки резерва. 2021 год получился успешным. Доходная часть у нас на 2,5 миллиарда выше, чем в 2020 году. Закончился год с результатом в 9,5 миллиарда рублей. В 2022 году мы ждем, что доходы РФС превысят 10 миллиардов.

О ТОМ, КОГДА ВЫБЕРУТ ГЛАВУ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА

- Данный вопрос будет обсуждаться на следующем заседании в начале февраля.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В ЕВРОКУБКАХ

- Мы не рассматриваем корректировку задач по шестому месту в рейтинге УЕФА. Все команды должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинге. Надо ставить большие задачи. В этом году у нас есть прогресс, поскольку две команды вышли в плей-офф евротурниров и выступают успешно. Очевидно, что ряд наших клубов в этом сезоне выглядит увереннее. Будем надеяться, что положительная тенденция сохранится.