Андрей Червиченко: Витория большой молодец - в некомфортных условиях выжал из команды максимум

- Считаю, что Витория большой молодец. Человек был поставлен в максимально спартанские, некомфортные условия – начинал чемпионат с лучшим нападением, а закончил вообще без нападающих, выжал из команды максимум.

То, что «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, наверное, выглядит не совсем логично, но результат есть, и это самое главное. А два матча в Лиге чемпионов с «Бенфикой» надо забыть – там никаких шансов в принципе не было.

- Все заступники Витории как раз говорят про Лигу Европы, но забывают про девятое место в РПЛ…

- А какой результат он мог показать, когда половина команды - это дубль: Умяров, Литвинов, Рассказов? С «Сочи» вообще в конце вышел какой-то никому не известный мальчик, потому что больше некем было усилить игру. А что оставалось делать?

Кем усилился «Спартак» при Витории - это Кофрие. Неплохой защитник, но не тот, кто может цементировать оборону и активно помогать в нападении. Что можно тогда требовать от тренера?

Кем Витория мог атаковать, если Соболев превратился в гопника на поле по своему поведению, а Ларссон откровенно саботировал? Вначале просто ходил пешком, а затем перестал выходить на поле.

И даже в такой ситуации Витория сделал очень много. Было видно, что он эту команду потихоньку собрал, игровые связи наладил. Матч в Сочи показал, что команда способна атаковать, биться, давить. Но не дожали и получили голы на последних минутах. Не повезло «Спартаку», а «Сочи» сильно повезло.

- Согласен – такого напора в нападении со стороны «Спартака» не видел с 90-х годов.

- Сейчас на замену Витории придет Ваноли, это ни в какие ворота. Если был Конте приехал, можно рассуждать, что это большой специалист, он ситуацию вырулит. А Ваноли всего лишь был ассистентом, стоял рядом у бровки.