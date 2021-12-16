Тяжело в Англии «звездам» РПЛ - Крал, похоже, вернется в «Спартак», а куда отправится Влашич?

КОГДА ДРУЗЬЯ ИГРАЮТ В «ВЕСТ ХЭМЕ»

Землячество хорошо развито не только в странах бывшей Югославии или Португалии, когда кто-то закрепился за границей, и тянет туда своего соотечественника. В Чехии с этим тоже все в порядке.

Два партнера Крала по сборной Чехии — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал играют в лондонском клубе «Вест Хэм». И не просто играют, а уже являются футболистами основы. Первым в Лондон приехал Соучек. Быстро адаптировался, вписался в команду и сейчас часто выходит на поле с капитанской повязкой.

Затем он потянул за собой друга Цоуфала, похлопотал за него перед руководством. Вдвоем за границей веселее. Так как зарекомендовал себя Соучек очень хорошо, боссы «Вест Хэма» подумали: почему бы еще одного чеха не взять? Цоуфал тоже быстро адаптировался и занял место на фланге обороны.

Потом чехи вспомнили, что в Москве мучается Крал. Опять похлопотали – и Крал перебрался в Лондон.

Но спартаковец пока не сыграл ни одного матча в АПЛ, правда — три в Лиге Европы и один в Кубке лиги. Потом подхватил ковид, теперь восстанавливается, и уже даже попадает в заявку, но не более.

На его позиции играют: тот же Соучек и чистый опорник, игрок сборной Англии Деклан Райс, блестяще сыгравший на Евро-2020. А отличие, кстати, от Крала, который выглядел на Евро-2020 крайне бледно. Кстати, Райс капитан «Вест Хэма».

Сравнивать бесподобного Райса и рыхлого, гуттаперчевого Крала даже как-то неудобно – они просто из разных лиг.

Есть еще один опорник — Марк Ноубл, легенда клуба, который тоже выглядит гораздо лучше чеха.

Непонятно, что может заставить главного тренера Дэвид Мойеса кого-то из них убрать и вдруг выпустить Крала. Перспективы у спартаковского чеха в Лондоне весьма туманные.

Так как Крал находится в аренде, а обязательной опции выкупа его контракта нет, то самый вероятный на сегодня вариант для него – вернуться после окончания сезона в «Спартак». Такова се ля ви…

КАК ОТБИТЬ 30 МЛН?

С Влашичем немного другая история. Изначально лондонский клуб нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда. Его ждали в клубе, ждали болельщики, но не сложилось. И тогда «молотобойцы» нацелились на Влашича. К большой удачи для ЦСКА и самого Влашича.

Потому что хорват в последнем своем сезоне всем видом показывал, как ему все надоело в армейском клубе и в нашем чемпионате. А его отец периодически в прессе обращался к ЦСКА «Дайте свободу Анжеле Дэвис» - отпустите сына в Англию.

В результате за Влашича клуб из Восточного Лондона отвалил ЦСКА 30 млн евро. Это один из самых дорогих трансферов в истории «Вест Хэма».

И что же мы видим сейчас?

Хорват сыграл 12 матчей за свой новый клуб и отметился одним статистическим действием - голевой передачей. И это за 30 миллионов евро!

Фанаты «Вест Хэма» уже возмущенно пишут в соцсетях: русские, верните деньги! Аренда Крала тоже обошлась клубу в копеечку – в 5 млн евро.

А тем временем, «Вест Хэм» проводит прекрасный сезон и без этих двух «звезд» российской лиги. И для них уже место на поле как-то не находится. Если ничего не случится из ряда вон, оба будут выходить на поле эпизодически, в концовках, чтобы потянуть время.

Огромная вероятность, что придется Кралу возвращаться в Москву по окончании срока аренды, а вот что делать с дорогим в смысле стоимости трансфера Влашичем, в «Вест Хэме» пока, видимо, не придумали. Не отправлять же обратно в аренду в ЦСКА. Это было бы уже слишком…