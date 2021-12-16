ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эриксен уже тренируется с «Оденсе». Уйдет из «Интера», чтобы вернуться в большой футбол

Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам после перенесенной на Евро-2020 остановки сердца и клинической смерти в матче против сборной Финляндии.
Эриксен уже тренируется с «Оденсе». Уйдет из «Интера», чтобы вернуться в большой футбол
16 декабря 2021 12:23
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Кристиана Эриксена

29-летний датчанин хочет продолжить играть в футбол на профессиональном уровне, но в своем нынешнем клубе – миланском «Интере» сделать это не сможет. По итальянским законам человеку с кардиостимулятором запрещено участвовать в спортивных соревнованиях. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор игроку установили в больнице еще в июне. Там он прошел обследование, которое должно было выяснить причину внезапной остановки сердце во время игры.

Напомним, что 12 июня футбольный мир был шокирован, когда датчанин рухнул на газон в бессознательном состоянии. Болельщики на арене и зрители у экранов в ужасе наблюдали, как плачут прямо на поле датские футболисты, стеной загородившие своего партнера по команде. Врач сборной Дании Мортен Боэсен после этого рассказал, что Эриксен пережил клиническую смерть, а медицинской бригаде удалось запустить сердце при помощи специального оборудования.

В больнице Эриксен находился всего несколько дней. После этого как-то на нет сошли разговоры о его дальнейшей карьере. Выжил – и славу богу. На фоне случившегося обсуждать шансы Кристиана вернуться на прежний уровень были бы кощунством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Дальше у футболиста пошли месяцы восстановления. Медики сразу же не обещали скорого возвращения Эриксена на поле, заявив, что до февраля 2022 года в составе «Интера» его никто не увидит. Врачам необходимо было понять, с чем связаны проблемы с сердцем у Кристиана. Если это было осложнение после временного воспаления, то только в этом случае могла пойти речь об удаление дефибриллятора. При этом сам Эриксен утверждал, что с ним все в порядке и через четыре-пять месяцев он снова будет играть.

Дефибриллятор остался в организме талантливого игрока, Эриксену в Италии с ним играть не разрешают. Похоже, что в «Интере» на футболисте сразу поставили крест, подписав на его позицию турецкого хавбека Хакана Чалханоглу. Известный инсайдер журналист Николо Скира сообщает о том, что клуб и Эриксен близки к расторжению контракта, который действует до лета 2024 года.

Сейчас Кристиан занимается с молодежной командой родного «Оденсе», где когда-то начинал. По информации Gazzetta dello Sport, он планирует заключить соглашение с клубом и выступать за первую команду в чемпионате Дании.

Агент игрока Мартин Скутс месяц назад комментировал слухи об уходе своего клиента из миланского клуба. «Это всего лишь вопрос цены, и имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У него все хорошо, он много времени проводит с семьей и находится в хорошей форме».

На сайте «Интера» некоторое время назад было опубликовано сообщение, что клуб готов рассмотреть предложения по поводу своего игрока - из тех стран, где ему разрешат играть в футбол. Очередь, однако, за Эриксеном не выстроилась. Оно и понятно: брать человека, пережившего клиническую смерть по непонятным причинам, значит, рисковать. Никто не знает, как отреагирует организм спортсмена после возобновления карьеры.

Запрашивал информацию о Кристиане амстердамский «Аякс». Было это еще в ноябре. Но до конкретных переговоров речь пока не дошла. Возможно, «Оденсе» сегодня действительно лучший вариант для футболиста. Дома, как известно, и стены помогают. А поддержка Эриксену сегодня нужна как никогда ранее.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артемий Панарин получил травмуРуй Витория отказался покинуть "Спартак""Тампа" одолела "Лос-Анджелес", Василевский отразил 28 бросков"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАХоккеист Александр Фролов умер во время матча
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:5 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика