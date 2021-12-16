Эриксен уже тренируется с «Оденсе». Уйдет из «Интера», чтобы вернуться в большой футбол

29-летний датчанин хочет продолжить играть в футбол на профессиональном уровне, но в своем нынешнем клубе – миланском «Интере» сделать это не сможет. По итальянским законам человеку с кардиостимулятором запрещено участвовать в спортивных соревнованиях. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор игроку установили в больнице еще в июне. Там он прошел обследование, которое должно было выяснить причину внезапной остановки сердце во время игры.

Напомним, что 12 июня футбольный мир был шокирован, когда датчанин рухнул на газон в бессознательном состоянии. Болельщики на арене и зрители у экранов в ужасе наблюдали, как плачут прямо на поле датские футболисты, стеной загородившие своего партнера по команде. Врач сборной Дании Мортен Боэсен после этого рассказал, что Эриксен пережил клиническую смерть, а медицинской бригаде удалось запустить сердце при помощи специального оборудования.

В больнице Эриксен находился всего несколько дней. После этого как-то на нет сошли разговоры о его дальнейшей карьере. Выжил – и славу богу. На фоне случившегося обсуждать шансы Кристиана вернуться на прежний уровень были бы кощунством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Дальше у футболиста пошли месяцы восстановления. Медики сразу же не обещали скорого возвращения Эриксена на поле, заявив, что до февраля 2022 года в составе «Интера» его никто не увидит. Врачам необходимо было понять, с чем связаны проблемы с сердцем у Кристиана. Если это было осложнение после временного воспаления, то только в этом случае могла пойти речь об удаление дефибриллятора. При этом сам Эриксен утверждал, что с ним все в порядке и через четыре-пять месяцев он снова будет играть.

Дефибриллятор остался в организме талантливого игрока, Эриксену в Италии с ним играть не разрешают. Похоже, что в «Интере» на футболисте сразу поставили крест, подписав на его позицию турецкого хавбека Хакана Чалханоглу. Известный инсайдер журналист Николо Скира сообщает о том, что клуб и Эриксен близки к расторжению контракта, который действует до лета 2024 года.

Сейчас Кристиан занимается с молодежной командой родного «Оденсе», где когда-то начинал. По информации Gazzetta dello Sport, он планирует заключить соглашение с клубом и выступать за первую команду в чемпионате Дании.

Агент игрока Мартин Скутс месяц назад комментировал слухи об уходе своего клиента из миланского клуба. «Это всего лишь вопрос цены, и имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У него все хорошо, он много времени проводит с семьей и находится в хорошей форме».

На сайте «Интера» некоторое время назад было опубликовано сообщение, что клуб готов рассмотреть предложения по поводу своего игрока - из тех стран, где ему разрешат играть в футбол. Очередь, однако, за Эриксеном не выстроилась. Оно и понятно: брать человека, пережившего клиническую смерть по непонятным причинам, значит, рисковать. Никто не знает, как отреагирует организм спортсмена после возобновления карьеры.

Запрашивал информацию о Кристиане амстердамский «Аякс». Было это еще в ноябре. Но до конкретных переговоров речь пока не дошла. Возможно, «Оденсе» сегодня действительно лучший вариант для футболиста. Дома, как известно, и стены помогают. А поддержка Эриксену сегодня нужна как никогда ранее.