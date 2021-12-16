Дебют Кокорина в основе «Фиорентины»: запорол убойный момент, зато поучаствовал в голевой атаке

Александр Кокорин наконец дебютировал в основе «Фиорентины». Это историческое событие произошло спустя почти год после переезда из России – в среду в рамках кубкового матча с «Беневенто», одним из лидеров серии B.

Главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно на эту игру выставил смешанный состав, в котором наряду с Хосе Кальехоном вышли имеющие мало игровой практики Алекса Терзич, Марко Бенасси и, собственно, Кокорин. Забегая вперед, отметим, что наставник остался доволен действиями этой троицы и не пожалел, что дал передохнуть главной звезде команды Душану Влаховичу. Серб заменил Александра лишь за 15 минут до конца.

В целом проведенные на поле 75 минут можно занести нашему форварду в актив. Было заметно, что ему не хватает игрового тонуса, что выражалось в не лучшем взаимодействии с партнерами при прессинге у чужой штрафной, не самых удачных открываниях на линии офсайда и слабой реакции на фланговые подачи (все время ошибался позиционно).

Тем не менее Кокорин имел один голевой момент и даже поучаствовал в результативной атаке. В первом случае, выскочив один на один с Никколо Манфредини, решил пробить вратарю между ног, но тот справился, а во втором развил атаку передачей на фланг, с которого впоследствии последовал навес, и Риккардо Соттиль удвоил преимущество.

В сумме за отведенное время Кокорин сделал 20 касаний и 14 точных передач из 16 (88%). Процент брака хороший, но объясняется он тем, что форвард мало обострял, не рисковал и часто отыгрывал назад. Зато наконец пробил по воротам и даже попал в створ. С ним в итальянском клубе это произошло впервые. Кроме того, он выиграл одно единоборство из четырех (25%), в воздухе – одно из двух (50%).

Цифры не самые впечатляющие, но надо понимать, что мы говорим о футболисте, пропустившем много времени из-за травмы и за год растерявшем многие навыки. Да, и уверенности ему заметно не хватает.

«Фиорентина» большую часть времени доминировала (66% владения) и одержала закономерную победу над соперником ниже классом, забив по мячу в каждом из таймов – на 19-й минуте после розыгрыша углового отличился Никола Миленкович, а на 47-й упомянутый выше Соттиль. Правда, игра все равно держала в напряжении до финального свистка, поскольку уже через четыре минуты после точного удара Соттиля хозяева привезли себе результативную атаку, которую завершил Габриэле Мончини. Итальяно объяснил эту ошибку тем, что получающим мало практики игрокам свойственна потеря концентрации.

Одержав победу, «фиалки» пробились в 1/8 финала, где 12 января сразятся с «Наполи». Еще одна интересная пара – «Дженоа»-«Милан». В этой встрече Андрей Шевченко впервые выведет команду против россонери, которым отдал восемь лет профессиональной карьеры. А в ближайшее воскресенье «Фиорентина» принимает дома идущий 12-м «Сассуоло». Нет причин сомневаться в том, что Кокорин начнет эту игру на скамейке запасных, но при благоприятном стечении обстоятельств мы вновь можем увидеть его на поле во втором тайме.