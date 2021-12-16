«Через год будет аналогичная новость про Ваноли». Сутки вокруг «Спартака» после отставки Витории

«БЛАГОДАРЕН ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ КЛУБОВ МИРА»

В среду Руй Витория был уволен с поста главного тренера «Спартака», после чего красиво попрощался с болельщиками на своей странице в инстаграме:

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Мое образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rui Vitória (@rui.vitoriaoficial)

Параллельно клуб опубликовал прощальный пост в твиттере, сопроводив его красочной фотографией: «Официально: «Спартак» и Руй Витория приняли решение о расставании. Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере!»

Официально: «Спартак» и Руй Витория приняли решение о расставании ⚠️



Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере!



➡️ Подробнее: https://t.co/TMYIzbf74I pic.twitter.com/EimnT4HOnx — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2021

«ПЕРЕДАЙТЕ, ОТСТУПНЫЕ ПУСТЬ СРАЗУ ЗАБЕРЕТ»

Нетрудно догадаться, какие комментарии к посту встречались чаще всего. Читать их было физически больно, а найти цензурные – вообще почти неразрешимая задача. В целом большинство болельщиков сошлось на том, что тренер молодец, а руководство – нет.

Хочешь шарик?@Lord_Pennywise: «Прощай, Руй! Поверь, дело не в тебе. Спасибо за чудо в ЛЕ, за выдержку и достоинство, борьбу до последних минут, несмотря ни на что и, отдельно, за сгоревшую ж… Спаллетти! Ты стал частью истории, занял место в наших сердцах…».

Alexconstructor@ironja1: «Руй, спасибо за евросезон! Спасибо за то, что мы увидели, что значит тренер-профессионал! Удачи на новом месте! А руководству клуба желаю здоровья, чтобы жили долго и получали сполна…».

Марат Курбанов@Marek0ne: «Рую желаю отжать у федунов побольше бабла, отдохнуть пару месяцев и работать в нормальном клубе с нормальными людьми. Не сомневаюсь, что работу он быстро найдет. Удачи, тренер, и побыстрее забудь про эти полгода бардака!»

Впрочем, были те, кто не жалеет об уходе тренера, которому припоминают девятое место в РПЛ и самое крупное поражение в истории.

К л и м@climatprom: «Он-то свалит, а позор 1:7 останется на всю жизнь».

А футбольный агент Роман Орещук (аккаунт не верифицирован, но очень похож на настоящий – его читают Владислав Радимов, Денис Глушаков, агент Александр Маньяков и многие другие) даже похвалил пресс-службу «Спартака».

Орещук Роман ⒞ @papanin02: «Фото тренера, уже прогресс. Отлично! Обычно стадион».

Нашлось здесь место и для пожеланий.

Roman Penkov@proektirovshik: «Летом кто тренером будет объявите, пожалуйста! Или гороскоп еще не готов?»

И для прогнозов.

Ласковый Мао@IvanovMoscow: «Через год будет аналогичная новость про Ваноли. Скриньте».

И для советов.

НА ПОВЫШЕНИЕ В 1/8 ЛЕ!!!@rwkokorinschair: «Подписывайте сразу двоих, чтобы в будущем один заменил другого сразу же».

Но самое едкое замечание удалось клубному твиттеру «Уфы», тонко намекнувшему на скандальное расставание красно-белых с гендиректором из Башкирии Шамилем Газизовым и последующие судебные тяжбы по финансовым условиям увольнения.

ФК УФА@UfaFc: «Передайте, отступные пусть сразу заберет».

«ВИТОРИЯ БЫЛ ПОСТАВЛЕН В МАКСИМАЛЬНО СПАРТАНСКИЕ УСЛОВИЯ»

Поддержал тренера и ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили.

«Команда проигрывает, но бегают все. Я бы не сказал, что футболисты стоят на футбольном поле. А в европейском турнире идут на первом месте. Что Витория сделал плохого для «Спартака»? Понимаю, что у Федуна есть деньги, может заплатить неустойку. Но он лично приглашал Руя, а потом врезал ножом в спину, позвав другого тренера. Не понимаю ничего», - приводит слова чемпиона СССР-1969 в составе «Спартака» «Чемпионат».

Схожую мысль высказал и экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Отставка выглядит нелогичной. Руй — добротный специалист с хорошим португальским и небольшим аравийским опытом, которому дали мало времени и игроков, чтобы себя проявить. «Спартаку» требуется не то что усиление — доукомплектование. Витория довольствовался теми, кто есть, и дал результат в Лиге Европы, хотя команда на нескольких позициях не имеет достаточно качественных футболистов.

Часть клубного руководства желала тренеру неудач — можно предположить и такое, если вспомнить, что решение о назначении Витории не было единогласным», - рассказал он в интервью «Матч ТВ».

А предшественник Леонида Федуна во главе «Спартака» Андрей Червиченко в интервью нашему изданию назвал условия, в которых трудился Витория, спартанскими.

«Считаю, что Витория большой молодец. Человек был поставлен в максимально спартанские, некомфортные условия – начинал чемпионат с лучшим нападением, а закончил вообще без нападающих, выжал из команды максимум.

То, что «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, наверное, выглядит не совсем логично, но результат есть, и это самое главное. А два матча в Лиге чемпионов с «Бенфикой» надо забыть – там никаких шансов в принципе не было».

А вот пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий отнесся к решению об отставке спокойнее.

«Как отношусь? Неоднозначно. Все-таки ему не хватило времени. Мы помним, как перед сезоном он выносил всех: и «Сочи», и «Краснодар». В еврокубках Руй два раза обыграл «Наполи». Поэтому, возможно, ему просто не хватило времени.

Да, от еврокубковой зоны всего семь очков. С другой стороны, наверное, даже за такое короткое время в последних играх можно было хоть что-то показать, что он хочет. Понял ли я, чего он хочет, честно говоря, нет. Ведь по игре и стилю команды должна быть видна стратегия. Но мы ее так и не увидели».

ФАВОРИТ НА ПОСТ ТРЕНЕРА «ФЛАМЕНГО»

В четверг телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фотографию Витории в ресторане на Авиапарке. Тренер сидел в одиночестве с чашкой кофе и смотрел в смартфон. Не исключено, что он уже вел переговоры о новом месте работы.

Бразильское издание Gazeta Esportiva утверждает, что в его услугах заинтересован местный «Фламенго», завершивший прошедший сезон на втором месте, но в 13 очках от чемпиона «Атлетико Минейро». Помимо него в шорт-листе клуба два его соотечественника Карлуш Карвальял («Брага») и Витор Перейра («Фенербахче»), но Витория является приоритетным вариантом, поскольку пребывает в статусе свободного агента.

НОВЫМ ТРЕНЕРОМ БУДЕТ ВАНОЛИ

А его преемником в «Спартаке» с 99-процентной вероятностью станет итальянец Паоло Ваноли. Самостоятельно он никогда не тренировал, зато долго работал в системе итальянских сборных и на протяжении четырех лет помогал Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Ваноли уже прибыл в Москву и даже встретился с агентом Франко Камоции, оказывающим руководству красно-белых консалтинговые услуги.

Оценить эту перестановку сейчас непросто. Что уж говорить, если даже Фабио Капелло не смог рассказать о соотечественнике ничего внятного?

«Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», — приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».

Интересно, протянет ли 49-летний специалист хотя бы до старта следующего сезона?