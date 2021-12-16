Группа жизни: Россия сыграет в Лиге наций с Исландией, Израилем, Албанией. Итоги жеребьевки

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций, матчи которой пройдут в июне (четыре игры) и сентябре (две игры) 2022 года. Команде Валерия Карпина достались наиболее простые соперники, которых только можно было ожидать на этом уровне, – Албания, Израиль и Исландия. Коротко расскажем о каждой команде.

ИСЛАНДИЯ

«Викинги» в прошлом году выступали в элитном дивизионе, но в группе с Бельгией, Данией и Англией не смогли набрать ни очка. Кошмаром стал для них и отбор на ЧМ-2022, в котором они одержали только две победы и обошли лишь Лихтенштейн. Так что это давно уже далеко не та команда, что пошумела на Евро-2016.

Федерация Футбола Исландии

Еще недавно за сборную Исландии выступала группа легионеров из РПЛ. Например, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА), Сверир Ингасон, Бьерн Сигурдарсон и Рагнар Сигурдссон (все – «Ростов»), но в уходящем году никто из них в национальной команде по разным причинам задействован не был. Да и в России остался только армейский защитник, проходящий курс реабилитации после травмы.

Самый дорогостоящий футболист сборной – полузащитник Исак Йоханнесон («Копенгаген»), а суммарная стоимость состава составляет 21,3 млн евро (для сравнения, у России – 150 млн). Если учесть, что нам могла достаться Швеция, такой жребий – подарок судьбы.

У российской сборной преимущество в личных встречах – 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Причем пять игр из шести пришлись на XX век, а самым памятным стал матч отбора на Евро-2000 в Рейкьявике, в котором Алексей Смертин наиграл на удаление, а Юрий Ковтун забил единственный мяч… в свои ворота.

ИЗРАИЛЬ

Еще один не самый грозный соперник. Год назад израильтяне финишировали третьими в своей группе лиги B, набрав четыре очка в матчах Чехией, Шотландией и Словакией, а вот в отборе на ЧМ в Катар изрядно удивили, опередив Австрию, которую разгромили дома 5:2. Эта команда много забивает (23 мяча в 10 играх), но и катастрофически много пропускает (21 мяч), так что встречи с ней наверняка получатся результативными.

Федерация футбола Израиля

Два самых заметных футболиста сборной – вингер «Шахтера» Манор Соломон (оценивается в 20 млн) и форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур, на счету которого в текущем сезоне бундеслиги 6 (3+3) очков результативности за 465 минут. То есть железным игроком основы он не является, зато очень эффективно выходит на поле, помогая забивать каждые 77 минут.

Суммарная стоимость состава израильтян – 48,3 млн, а наша статистика личных встреч – 4 победы при 3 ничьих и 3 поражениях. Правда, половина игр – товарищеские. Самым болезненным получился проигрыш в отборе к Евро-2008, когда дружина Гуса Хиддинка не устояла в Рамат-Гане (1:2). Не устаем благодарить хорватов за то, что помогли нам исправить эту ошибку, победив англичан в Лондоне в заключительном туре.

АЛБАНИЯ

Самым крепким по составу кажется именно этот коллектив. В предыдущем розыгрыше Лиги наций албанцы выбрались из лиги C, набрав 11 очков в матчах с Белоруссией, Литвой и Казахстаном, а в отборе на ЧМ-2022 финишировали третьими. В отличие от израильтян, албанцы нечасто забивают (12 голов), но и свои ворота часто держат на замке (12). Впрочем, это касается только матчей с равными или уступающими по классу соперниками, тогда как Англия и Польша в домашних играх без труда наколотили в ворота балканцев девять мячей. Так что не стоит заблуждаться насчет крепости их обороны.

Федерация футбола Албании

Трансферная стоимость состава составляет 77,4 млн, а из знакомых лиц – вратарь Томаш Стракоша, защитник Эльсеид Хюсай (оба – «Лацио»), Одисе Роши (выступал за «Ахмат», сейчас представляет «Балуспор» из второй турецкой лиги) и Беким Балай («Нижний Новгород»). Самый дорогостоящий футболист – 21-летний защитник Мараш Кумбула, наблюдающий за матчами «Ромы» со скамейки запасных. Его трансфер оценивается в 22 млн, но сложно представить, чтобы их кто-нибудь заплатил.

С Албанией россияне встречались только в отборе к Евро-2004 и сохранили неприятные воспоминания – под руководством Валерия Газзаева со счетом 1:3 сгорели в Шкодере. Зато дома покуражились – 4:1. В той встрече дублем отметились сегодняшние тренеры Виктор Онопко (сборная России), Александр Кержаков («Нижний Новгород») и оформивший дубль Сергей Семак («Зенит»).

ДРУГИЕ ГРУППЫ

А группой смерти стал квартет под номером три в элитном дивизионе, где собрались сборные Англии, Италии и Германии, имеющие на троих девять титулов чемпионов мира и пять – чемпионатов Европы. Не повезло попасть к ним в квартет венграм.

Интересно также будет последить за битвами соседей – Испании с Португалией в группе 1 и Бельгии с Нидерландами в группе 4.

А команде Украины достались крепкие, но вполне проходимые Ирландия, Шотландия (вот где будет бой) и Армения.

ВСЕ ГРУППЫ ЛИГИ НАЦИЙ-2022/23

Лига A

Группа 1 – Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа 2 – Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа 3 – Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа 4 – Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига B

Группа 1 – Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа 2 – Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа 3 – Босния, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа 4 – Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

Группа 1 – Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа 2 – Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

Группа 3 – Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан/Молдавия

Группа 4 – Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа 1 – Лихтенштейн, Казахстан/Молдавия, Андорра, Латвия

Группа 2 – Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино