Подружиться с Заремой, выбрать схему, пробиться в Европу. Пять задач Ваноли на весну

«Спартак» официально подтвердил то, что было очевидно на протяжении последних нескольких дней, – готовить команду к весенней части сезона будет новый тренер Паоло Ваноли. Вот что ему предстоит сделать в ближайшие месяцы, чтобы сохранить работу хотя бы до лета.

НРАВИТЬСЯ ЦАРИЦЕ

Этот пункт теперь автоматически относится ко всем тренерам, возглавляющим «Спартак». Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова имеет колоссальное влияние происходящие в клубе процессы, поэтому отношения с ней для Ваноли будут важнее даже контакта с генеральным директором.

На начальном этапе с этим проблем не будет – тренер приходит в связке с соотечественниками будущим спортивным директором Лукой Каттани и советником Салиховой Франко Камоцци, по рекомендации которого и обновляются тренерский и административный штабы. Так что в отличие от Витории, Ваноли по крайней мере не останется в одиночестве против всего мира.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СХЕМОЙ

Доменико Тедеско не от хорошей жизни перешел на игру в три центральных защитника. Следом Витория пытался построить команду в соответствии со своими принципами, но тоже вернулся к наработкам предшественника. Так что Ваноли тоже придется пройти этот путь.

Тут важно отметить, что решающее значение будет иметь возможность усиления в зимнее трансферное окно. Если Камоцци и Каттани найдут ему добротного правого защитника, то можно переходить на иную расстановку. Впрочем, нужды в этом и не будет. Как известно, последние четыре года новый тренер красно-белых помогал в «Челси» и «Интере» Антонио Конте, предпочитающему именно такую схему, так что наверняка хорошо знаком с ее принципами.

СОГЛАСОВАТЬ УСИЛЕНИЕ СОСТАВА

В любом случае, команде нужно укрепляться. Неизвестно, каков будет трансферный бюджет в зимнее трансферное окно, зато нет сомнений в том, что Каттани приедет не для того, чтобы со стороны наблюдать за происходящим.

Ваноли надо определиться с позициями наиболее слабыми (все знают, что это правый защитник и опорный полузащитник) и наименее конкурентными (центр и левый фланг обороны) и совместно с соотечественниками прийти к соглашению по реальным кандидатурам. Неплохо было бы взять игрока и в атакующую зону, чтобы не зависеть от Георгия Мелкадзе и Александра Ломовицкого, которым стоит начать искать другую команду. Надо отпускать и Йоррита Хендрикса, занимающего ценную позицию легионера.

Частично усилением можно назвать и возвращение отданных в аренду футболистов. Например, не помешали бы Максим Глушенков (в ротацию) и Гус Тиль (при условии, что ему будет найдена подходящая роль).

ВЕРНУТЬ ФОРМУ ПРОМЕСУ, ЛАРССОНУ И ЗОБНИНУ

Не в последнюю очередь «Спартак» осенью попал в турбулентность из-за слабой игры целой группы футболистов основы. Квинси Промес за год после возвращения так и не вернул прежней легкости и зачастую смотрелся слабо даже в тех матчах, в которых ему удавались яркие результативные действия. Роман Зобнин и Джордан Ларссон сдали настолько, что будь у Витории хотя бы какая-то альтернатива, в составе бы мы их не увидели.

Ваноли надо понять причины их регресса, вернуть уверенность и хорошую физическую форму. Потенциально все трое способны вести команду за собой.

ВОЙТИ В ТОП-5 РПЛ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ИЛИ ВЫИГРАТЬ КУБОК

Что бы ни случилось в Лиге Европы, спартаковцы уже прыгнули выше готовы и не сильно рассчитывают на дальнейшее продвижение, прекрасно понимая, что достигли потолка, а вот в чемпионате жизненно необходимо зацепиться за еврокубковую зону. Это и престиж, и деньги, и дополнительные возможности убеждать потенциальных новичков в серьезности проекта.

В чемпионате, если сойдутся звезды в Кубке России, путевку в еврокубки может дать даже пятое место, до которого всего шесть очков. Однако в первых же матчах после паузы «Спартаку» играть с ЦСКА, «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом». Пара неудач может закрыть эту дверь. Тогда останется Кубок России, но мы ведь помним, что этот турнир в XXI веке выиграла всего однажды, оступаясь в самое неподходящее время. Так него сильно рассчитывать не стоит.