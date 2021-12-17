ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Подружиться с Заремой, выбрать схему, пробиться в Европу. Пять задач Ваноли на весну

Чтобы не повторить участь своего предшественника, новому главному тренеру «Спартака» потребуется решить несколько основополагающих задач.
Подружиться с Заремой, выбрать схему, пробиться в Европу. Пять задач Ваноли на весну
17 декабря 2021 11:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: Gazzetta dello Sport

«Спартак» официально подтвердил то, что было очевидно на протяжении последних нескольких дней, – готовить команду к весенней части сезона будет новый тренер Паоло Ваноли. Вот что ему предстоит сделать в ближайшие месяцы, чтобы сохранить работу хотя бы до лета.

НРАВИТЬСЯ ЦАРИЦЕ

Этот пункт теперь автоматически относится ко всем тренерам, возглавляющим «Спартак». Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова имеет колоссальное влияние происходящие в клубе процессы, поэтому отношения с ней для Ваноли будут важнее даже контакта с генеральным директором.

На начальном этапе с этим проблем не будет – тренер приходит в связке с соотечественниками будущим спортивным директором Лукой Каттани и советником Салиховой Франко Камоцци, по рекомендации которого и обновляются тренерский и административный штабы. Так что в отличие от Витории, Ваноли по крайней мере не останется в одиночестве против всего мира.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СХЕМОЙ

Доменико Тедеско не от хорошей жизни перешел на игру в три центральных защитника. Следом Витория пытался построить команду в соответствии со своими принципами, но тоже вернулся к наработкам предшественника. Так что Ваноли тоже придется пройти этот путь.

Тут важно отметить, что решающее значение будет иметь возможность усиления в зимнее трансферное окно. Если Камоцци и Каттани найдут ему добротного правого защитника, то можно переходить на иную расстановку. Впрочем, нужды в этом и не будет. Как известно, последние четыре года новый тренер красно-белых помогал в «Челси» и «Интере» Антонио Конте, предпочитающему именно такую схему, так что наверняка хорошо знаком с ее принципами.

СОГЛАСОВАТЬ УСИЛЕНИЕ СОСТАВА

В любом случае, команде нужно укрепляться. Неизвестно, каков будет трансферный бюджет в зимнее трансферное окно, зато нет сомнений в том, что Каттани приедет не для того, чтобы со стороны наблюдать за происходящим.

Ваноли надо определиться с позициями наиболее слабыми (все знают, что это правый защитник и опорный полузащитник) и наименее конкурентными (центр и левый фланг обороны) и совместно с соотечественниками прийти к соглашению по реальным кандидатурам. Неплохо было бы взять игрока и в атакующую зону, чтобы не зависеть от Георгия Мелкадзе и Александра Ломовицкого, которым стоит начать искать другую команду. Надо отпускать и Йоррита Хендрикса, занимающего ценную позицию легионера.

Частично усилением можно назвать и возвращение отданных в аренду футболистов. Например, не помешали бы Максим Глушенков (в ротацию) и Гус Тиль (при условии, что ему будет найдена подходящая роль).

ВЕРНУТЬ ФОРМУ ПРОМЕСУ, ЛАРССОНУ И ЗОБНИНУ

Не в последнюю очередь «Спартак» осенью попал в турбулентность из-за слабой игры целой группы футболистов основы. Квинси Промес за год после возвращения так и не вернул прежней легкости и зачастую смотрелся слабо даже в тех матчах, в которых ему удавались яркие результативные действия. Роман Зобнин и Джордан Ларссон сдали настолько, что будь у Витории хотя бы какая-то альтернатива, в составе бы мы их не увидели.

Ваноли надо понять причины их регресса, вернуть уверенность и хорошую физическую форму. Потенциально все трое способны вести команду за собой.

ВОЙТИ В ТОП-5 РПЛ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА ИЛИ ВЫИГРАТЬ КУБОК

Что бы ни случилось в Лиге Европы, спартаковцы уже прыгнули выше готовы и не сильно рассчитывают на дальнейшее продвижение, прекрасно понимая, что достигли потолка, а вот в чемпионате жизненно необходимо зацепиться за еврокубковую зону. Это и престиж, и деньги, и дополнительные возможности убеждать потенциальных новичков в серьезности проекта.

В чемпионате, если сойдутся звезды в Кубке России, путевку в еврокубки может дать даже пятое место, до которого всего шесть очков. Однако в первых же матчах после паузы «Спартаку» играть с ЦСКА, «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом». Пара неудач может закрыть эту дверь. Тогда останется Кубок России, но мы ведь помним, что этот турнир в XXI веке выиграла всего однажды, оступаясь в самое неподходящее время. Так него сильно рассчитывать не стоит.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ярослав Ракицкий готов получать меньше, чтобы остаться в "Зените"BMW i7 (2022) – ответ Mercedes EQS. Подробности про новую БМВ 7 серииЕсли НХЛ не поедет в Пекин. Кубок Первого канала станет репетицией ОлимпиадыНазван возможный новый клуб ДзюбыЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»
«Спартак» представил Ваноли художником! Как бы он не нарисовал клубу «Черный квадрат»
49-летний итальянец Паоло Ваноли официально объявлен новым главным тренером «Спартака».
По «графику» Овечкина. Капризов забил после затишья, но проиграл (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» добиться лишь ничьей в основное время домашнего матча с «Баффало» (2:3 Б).
Как Третьяка не пустили в НХЛ: история несостоявшегося трансфера века
Нашей первой суперзвездой в НХЛ мог стать нынешний президент ФХР, лучший хоккейный вратарь всех времен Владислав Третьяк. Из этого видео вы узнаете, как сорвался его трансфер в «Монреаль Канадиенс» в 1983 году.
Попали в группу жизни, но не забудем горький опыт Ковтуна, Хиддинка и Газзаева. Итоги жеребьевки Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия выступит в лиге В в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией.
Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов
В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.
«Динамо» и Дзюба — лучшие. Рейтинг РПЛ 2021 года
В уходящем 2021 году три клуба РПЛ одержали по 20 побед — «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Но у бело-голубых ушло на это меньше матчей (33). А лучшим бомбардиром клубных турниров 2021-го в составах российских команд стал форвард Артем Дзюба. Зенитовец отличился 19 раз — на один больше, чем его приятель Сердар Азмун.
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика