Футбольный клуб «Локомотив» произвел первый сильный зимний трансфер

И хотя это первая такая большая сделка среди российских клубов этой зимой, можно сразу и с уверенностью сказать, что «Локомотив» уже не только мощно заявил о себе в период перерыва в чемпионате, но перещеголял своих конкурентов.

Источник фото: ФК «Мариуполь»

Вспомните, что информация об этом игроке, который должен пополнить ряды команды из Черкизово, появилась еще в начале ноября. Тогда говорили об интересе нескольких российских команд к этому молодому дарованию. А практика показывает, что часто ситуация выходит из-под контроля и трансфер в последний момент срывается. Но, походе, это не про нынешний «Локомотив». Сработали четко, не придерешься. Символично, что клуб выиграл борьбу за игрока у сильных конкурентов в борьбе за высокие места в РПЛ. Так или иначе, на футболиста в свое время нацеливался «Зенит», да и «Динамо» было заинтересовано в его услугах. Но «железнодорожники» были сильнее в этой борьбе. Значит, больше хотели, смогли заинтересовать. А если учесть, что защитник может принять украинское гражданство, это плюс в копилку нашей сборной и более широкий выбор на дефицитной позиции.

Источник фото: ФК «Мариуполь»

Еще один момент, который обращает на себя внимание – следование заявленной клубом стратегии. Было много критики в адрес клуба, чаще всего безосновательной. Основной упор недовольные делали не невозможность реализации таких целей. Но «железнодорожники» действуют пока что наперекор недоброжелателям. Они приобрели не просто молодого игрока, но очень перспективного и многообещающего. Известно, что 15-16-летнего Мампаси хотели видеть у себя «Боруссия», «Байер», «Шальке», некоторые французские клубы. Но игрок остался в системе «Шахтёра», поскольку не захотел оставаться без игровой практики. Такой интерес со стороны европейских грандов говорит о многом. Естественно, скауты «Локо» знали все перипетии футбольной судьбы футболиста. И вполне обоснованно поставили себе задачу приобрести этого игрока.

Много копий было сломано о ситуацию с Рангником, который из «Локомотива» перебрался в «Манчестер Юнайтед». Клуб чётко сказал, что стратегия и цели после ухода Ральфа не поменяются. Многие не верили. А зря. Так что переход Мампаси разом ответил на многие вопросы.