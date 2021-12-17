АПЛ на грани приостановки? В нескольких клубах вспышка коронавируса, матчи переносятся пачками

В чемпионате Англии небывалая вспышка эпидемии коронавируса. Не помогают даже меры, прописанные в 2020 году после приостановления почти всех европейских чемпионатов. С 6 по 12 декабря в клубах были сделаны 3,8 тысячи тестов, выявивших 42 случая новых заражений среди футболистов и сотрудников клубов. Это рекорд с момента начала ведения еженедельной статистики.

В результате матчи переносятся один за другим. Сильнее всех пострадал «Тоттенхэм» - 28 ноября не состоялась игра с «Бернли», затем «шпоры» обыграли «Брентфорд» и «Норвич» и ушли вновь на вынужденные каникулы вместо матчей с «Брайтоном» и «Лестером» (у «лис» тоже было несколько зараженных, которых они отстранили от работы, но это не помогло, и болезнь распространялась все дальше).

В течение последних трех дней не были проведены запланированные игры «Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» - «Уотфорд». Перенесены субботние матчи 18-го тура «Вест Хэм» - «Норвич», «Уотфрод» - «Кристал Пэлас» и «МЮ» - «Брайтон» и воскресный «Эвертон» - «Лестер».

Мощная вспышка произошла в «Юнайтед». В прошлое воскресенье выяснилось, что сразу несколько игроков и сотрудников заразились COVID-19, и оставшимся в строю футболистам пришлось заниматься в бесконтактном режиме. В среду команда планировала вернуться к тренировкам, но тесты выявили аж 19 зараженных. Все они отправились на самоизоляцию, и вопрос о матче с «Брентфордом», как и продолжении тренировок, отпал сам собой.

Наставник «пчел» Томас Франк даже выступил с предложением перенести весь 18-й тур: «Во всех клубах АПЛ количество зараженных зашкаливает, проблемы есть у всех. Этот омикрон-штамм распространяется по всему миру как лесной пожар, и я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы защититься».

Однако согласны с ним не все. Например, главный тренер Юрген Клопп считает, что останавливать чемпионат не рационально, поскольку вирус все равно никуда не исчезнет, и надо искать способы сосуществования с ним: «Останавливать чемпионат неправильно, но важно соблюдать гибкость в составлении календаря. До сих пор футболу удавалось справиться с проблемой благодаря тестированию и большим требованиям к игрокам, но наступило сложное время. И все же не вижу большой выгоды в остановке чемпионата. Мы вернемся, и все может быть точно так же. Если бы вирус таким образом исчез, то я бы первым выступил за остановку Премьер-лиги и отправился бы домой, пока он не пропадет, но так не получится. В чем же тогда выгода?»

Позицию Клоппа можно объяснить в том числе и тем, что в его команде особых проблем нет. В том числе и благодаря массовой вакцинации футболистов. Прошел эту процедуру и сам Клопп: «Следую советам умных людей, которые являются специалистами в медицинской сфере. Как я уже говорил, у нас в клубе очень высокий процент вакцинированных. Возможно, уже все сделали прививку. Если встречусь с друзьями или с теми, о ком забочусь, сделаю все, чтобы они прислушались к экспертам. Это ни в коем случае не “слушайте меня”, а “слушайте тех, кто разбирается”».

Впрочем, вакцинация не помогла Вирджилу ван Дейку, Фабиньо и Кертису Джонсу принять участие в матче с «Ньюкаслом». Все трое сдали сомнительные тесты и остались дома наблюдать по телевизору, как их партнеры побеждают со счетом 3:1, а Мохамед Салах отличается результативным действием в 15-м (!) матче АПЛ подряд.

Столкнулся с проблемами и «Челси», вышедший на матч с «Эвертоном» без нескольких зараженных футболистов. Слово Томасу Тухелю после ничьей с «ирисками»: «Беспокоит отсутствие игроков. На данный момент не можем рассчитывать на шестерых или семерых футболистов. Это одна из ключевых проблем. Вы все в курсе нашей ситуации в полузащите на протяжении последних двух месяцев, а теперь мы лишились и четырех игроков атаки».

Вполне вероятно, что придется перенести и игру «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» (запланирована на воскресенье). Пресс-конференция Хосепа Гвардиолы уже отменена из-за сомнительного теста, сданного каталонским специалистом. Кроме того, известно о заболевании нескольких сотрудников клуба. Так что ситуация может измениться в любой момент.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема носит системный характер, а способа ее решения не видно. Совет АПЛ не хочет останавливать чемпионат, потому что и календарь и без того перегружен. Даже перенесенные матчи ставить практически некуда. В этой связи мог бы помочь тот факт, что чемпионат мира в Катаре состоится в декабре, но на июнь уже запланированы игры Лиги наций.

Поэтому руководство лиги пополняет список антиковидных мер, ужесточая протокол, и переадресовывает вопросы о приостановке чемпионата правительству. Не исключено, что власти пойдут на такой шаг – распространение вируса происходит молниеносно. Границы страны уже закрыты.