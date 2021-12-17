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Икарди и Ванда снова влипли в историю. Их обвиняют в коррупции и отмывании денег

Не задался год у звездной парочки Мауро Икарди с Вандой Нарой, аргентинского нападающего «ПСЖ» и его жены и по совместительству агента. За неделю до Рождества они снова оказались в центре скандала.
Икарди и Ванда снова влипли в историю. Их обвиняют в коррупции и отмывании денег
17 декабря 2021 21:41
автор: Иван Сергеев
автор фото: Instagram Мауро Икарди

Их подозревают в коррупции и отмывании денег. В Буэнос-Айресе против супругов был подан иск. В центре скандала оказались фирмы Нары, которые занимаются производством одежды и косметики. Как сообщает итальянская Corriere dello Sport, жалобу в прокуратуру подал Фернандо Мигес, он владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Согласно документу, который был предоставлен суду, отмывание денег касается компаний, связанных с Икарди и Нарой, в частности, речь идет о бренде WANDA и Wanda Nara Cosmetics. Но не только об этом. По сведениям истца, настоящая цель работы Work Marketing Football SRL, основанной парой, состоит в размещение денежных средств от спортивной деятельности для получения доступа к капиталу черного рынка. «Мы считаем, что это делается для ухода от уплаты международных налоговых платежей», – заявлено в документе.

Совсем недавно пара уже не сходила с первых полос таблоидов и ведущих интернет-ресурсов. Семейную драму обсуждали во всех частях мира. Ванда обвиняла своего мужа в разрушении семьи. «Ты сделал это ради какой-то шлюхи», - не скрывала дама своих эмоций.

Она отписалась от футболиста, удалила все совместные фото из инстаграма и других соцсетей, аргентинские СМИ сообщали имя девушки, с которой Икарди изменял своей супруге. Называлась известная аргентинская актриса и модель Чайна Суарес. Причем Ванда была подписана на нее, но затем отписалась и удалила последний комментарий на ее странице.

Пресса уже вовсю писала, что пара расстается, но затем все резко переменилось. Мауро нашел приемчик, как загладить свое вину. Чтобы вернуть Ванду, Икарди передал ей все права на свои настоящие и будущие контракты, а право распоряжаться всей собственностью до 2050 года. Это спасло брак.

Поженилась парочка семь лет назад. Икарди увел Ванду у другого футболиста – Макси Лопеса, с которым вместе играл за «Сампдорию». Своему бывшему мужу Нара родила троих сыновей, но и с Икарди уже успела обзавестись двумя дочерьми. Лопес долго был в контрах с Мауро, над этим потешались многие журналисты, освещавшие Серию А. Потом аргентинец перебрался в миланский «Интер», а его жена стала еще и агентом.

Вела дела она очень своеобразно, в какой-то момент ее постоянные выходки достали руководителей клуба. Икарди даже попросили сменить представителей в переговорном процессе по заключению нового контракта, но Мауро просто всех послал подальше. Ванда продолжала шантажировать «нерадзурри», говоря о возможном уходе игрока в «Реал» или «Барселону». Завершилась история тем, что летом 2019 года «Интер» заключил соглашение с бельгийцем Ромелу Лукаку, после чего объявил, что Икарди в предсезонный тур с командой не поедет.

В начале осени форвард уже перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, а через некоторое время стал полноценным игроком парижан. Ванда выбила муженьку хороший подписной бонус и увеличение зарплаты, и, как теперь видим – старалась в первую очередь для себя.

В последнее время дела в «ПСЖ» у Икарди идут не очень. Все чаще он начинает матчи на скамейке запасных. В клубе огромная конкуренция в линии атаки, после прихода Лео Месси втиснуться в состав, где есть трио Мбаппе – Месси – Неймар, становится крайне проблематично. Пошли разговоры, что зимой Мауро сменит команду, но теперь выясняется, что в предстоящие месяцы головной боли у него самого и его очаровательной супруги явно прибавиться не по футбольным причинам.

источник: «Советский спорт»
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