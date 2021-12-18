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«Аталанту» разгромили после выхода Миранчука, Тедеско проиграл аутсайдеру в большинстве

В субботу в Европе состоялись очередные матчи национальных чемпионатов. Не заладились дела у бывших РПЛовцев.
«Аталанту» разгромили после выхода Миранчука, Тедеско проиграл аутсайдеру в большинстве
18 декабря 2021 21:15
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «РБ Лейпциг»

«РОМА» МОУРИНЬЮ ВЫДАЛА ЛУЧШИЙ МАТЧ В СЕЗОНЕ

Не успели мы порадоваться за Алексея Миранчука, который в предыдущем матче с «Вероной» появился в стартовом составе «Аталанты» и забил один из двух голов гостей (1:2), как новый тур принес разочарование. Наш легионер вышел на замену в домашнем поединке с «Ромой», но клуб из Бергамо был разбит командой Жозе Моуринью – 4:1.

Россиянин появился на поле на 62-й минуте при счете 1:2 (Мурьель – Абрахам, Дзаньоло), но ничем примечательным в атаке не запомнился. Почти сразу бергамаски сравняли счет, вот только взятие ворот было отменено после проверки ВАР. Смоллинг и снова Абрахам после этого забили еще два мяча и довели дело до разгрома.

Моуринью после матча сиял от счастья. Его команда провела лучшую выездную игру в сезоне. «Я увидел самую красивую «Рому» в сезоне, мы были хороши со всех точек зрения. Нам не удавалось победить большую команду в Италии 19 месяцев. Все, кто вышел сегодня на поле, проявили характер. Землетрясение? Я слышал об этом, но в шутку сказал игрокам: у нас должно быть землетрясение в Бергамо сегодня», — сказал португалец в эфире DAZN.

Землетрясение произошло 18 декабря на севере Италии, эпицентр был как раз в районе Бергамо. Футболу это событие не помешало. А из не самых приятных новостей можно отметить еще такую. «Аталанта» не смогла сыграть в футболках, посвященных Рождеству. Технический спонсор допустил ошибку, которой уже успели возмутиться болельщики клуба. На футболки было нанесено изображение Турина, а не Бергамо. Бывает и такое, скандал по этому поводу вышел не слабый.

Что до турнирного положения команд, то «Аталанта» проиграла важнейший матч. Теперь команда отстает от лидера «Интера» уже на 4 очка, обойти бергамасков и выбить их из тройки может «Наполи», если победит в воскресенье на выезде «Милан». Римляне поднялись на пятое место и всего в шести очках от Миранчука и компании.

ТЕДЕСКО В «ЛЕЙПЦИГЕ»: ОДНА ПОБЕДА В ТРЕХ ИГРАХ

Еще одна бывшая звезда РПЛ – экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско в субботу также провел не лучший матч. «Лейпциг», с которым он проводил третий поединок в Бундеслиге в качестве главного тренера, неожиданно проиграл дома одному из аутсайдеров – «Арминии» (0:2). На «Ред Булл-Арене» счет открыл форвард гостей Янни-Лука Зерра в начале второго тайма, а на 75-й минуте Масая Окугава установил окончательный результат.

Любопытно, что второй мяч был забит уже в тот момент, когда «Лейпциг» играл в большинстве после удаления на 70-й минуте Фабиана Клоса. «Арминия» одержала всего третью победу в сезоне, а для Тедеско поражение стало первым в новом клубе. Стартовую игру в 15-м туре он выиграл с крупным счетом 4:1 у менхенгладбахской «Боруссии». А затем сыграл вничью с «Аугсбургом» - 1:1.

«Арминия», набрав 16 очков, идет по-прежнему на предпоследнем месте. «Лейпциг» с 22 очками прочно осел в середине таблицы – девятый. С таким результатом Доменико и будет справлять Новый год. Следующий тур в чемпионате Германии уже в 2022-м – стартует 7 января.

источник: «Советский спорт»
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