«Не перевелись таланты на Донской земле. Особенно когда прибухнут». Карпин шутит над поющей женой

Дарья на этот раз просто хорошо проводила время. Видео выложила на своей странице в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Валерий Георгиевич не оставил публикацию незамеченной, решил отметиться, написав: «Не перевелись еще таланты на земле Донской. Особенно когда прибухнут. Как вам аккомпаниатор? По мне просто лучший».

Дарья на видео действительно развеселилась, а поет она давно. Несмотря на заботы с детьми, старается развиваться в своей музыкальной карьере. Например, в декабре нынешнего года девушка выпустила песню под названием «Алкоголь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

А перед важным матчем отбора на ЧМ-2022 в Казани Россия – Словакия поддержала мужа песней «Валера», выложив видео на фоне мечети Кул-Шариф в столице Татарстана, расположенной на территории Казанского кремля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

Потом Дарье пришлось отвечать на вопросы замучивших ее журналистов. Объяснила, что все случилось стихийно. Гуляла с друзьями по городу, который ей очень понравился, пришло настроение и спела. Валерий Георгиевич посмеялся, прислал смайлики.

Тренер сборной, судя по всему, и сам не прочь иногда зажечь – потанцевать и спеть в хорошей компании. Много шуму наделал видеоролик перед ноябрьскими матчами отбора. Главного заметили на вечеринке по случаю дня рождения капитана «Ростова» Данила Глебова. Все бы ничего, но в это время в городе был карантин, все массовые мероприятия были запрещены, а кафе с ресторанами должны были остановить работу. Как оказалось, распространялось правило не для всех. Карпину досталось критики, но историю быстро замяли.

Видео было прикольное, народу понравилось. У Карпина неплохо получается быть медийным человеком. Если надо, то и в ролике снимается без проблем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

«Спасибо @leonid.slutsky за такое приглашение в «идеальное место на планете». Кто сможет туда попасть 8 октября?» - задался тренер вопросом накануне все той же игры со словаками.

Что до Дарьи, то она с музыкой давно на ты. В инстаграме супруга можно найти и такой видосик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

«Еще чуток музыки вам от 17-летней @dasha.karpina. 13 лет назад уже знала, что случится вот такая любовь», - писал Валерий Георгиевич два года назад.

Ждем новых песен от семьи Карпина. А от его команды естественно – новых побед.