ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не перевелись таланты на Донской земле. Особенно когда прибухнут». Карпин шутит над поющей женой

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина – Дарья порадовала поклонников семейной пары новой песней, а его супруг – новыми прикольными комментариями.
«Не перевелись таланты на Донской земле. Особенно когда прибухнут». Карпин шутит над поющей женой
19 декабря 2021 13:13
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Дарья на этот раз просто хорошо проводила время. Видео выложила на своей странице в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Валерий Георгиевич не оставил публикацию незамеченной, решил отметиться, написав: «Не перевелись еще таланты на земле Донской. Особенно когда прибухнут. Как вам аккомпаниатор? По мне просто лучший».

Дарья на видео действительно развеселилась, а поет она давно. Несмотря на заботы с детьми, старается развиваться в своей музыкальной карьере. Например, в декабре нынешнего года девушка выпустила песню под названием «Алкоголь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

А перед важным матчем отбора на ЧМ-2022 в Казани Россия – Словакия поддержала мужа песней «Валера», выложив видео на фоне мечети Кул-Шариф в столице Татарстана, расположенной на территории Казанского кремля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

Потом Дарье пришлось отвечать на вопросы замучивших ее журналистов. Объяснила, что все случилось стихийно. Гуляла с друзьями по городу, который ей очень понравился, пришло настроение и спела. Валерий Георгиевич посмеялся, прислал смайлики.

Тренер сборной, судя по всему, и сам не прочь иногда зажечь – потанцевать и спеть в хорошей компании. Много шуму наделал видеоролик перед ноябрьскими матчами отбора. Главного заметили на вечеринке по случаю дня рождения капитана «Ростова» Данила Глебова. Все бы ничего, но в это время в городе был карантин, все массовые мероприятия были запрещены, а кафе с ресторанами должны были остановить работу. Как оказалось, распространялось правило не для всех. Карпину досталось критики, но историю быстро замяли.

Видео было прикольное, народу понравилось. У Карпина неплохо получается быть медийным человеком. Если надо, то и в ролике снимается без проблем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

«Спасибо @leonid.slutsky за такое приглашение в «идеальное место на планете». Кто сможет туда попасть 8 октября?» - задался тренер вопросом накануне все той же игры со словаками.

Что до Дарьи, то она с музыкой давно на ты. В инстаграме супруга можно найти и такой видосик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

«Еще чуток музыки вам от 17-летней @dasha.karpina. 13 лет назад уже знала, что случится вот такая любовь», - писал Валерий Георгиевич два года назад.

Ждем новых песен от семьи Карпина. А от его команды естественно – новых побед.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Паоло Ваноли - новая надежда "Спартака". Кто он такой?Илья Ковальчук: Перед Олимпиадой готовимся к любому развитию событийЯрослав Ракицкий готов получать меньше, чтобы остаться в "Зените""Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»
Овечкин в звене с Малкиным и двое из КХЛ. Такой американцы видят сборную России на Олимпиаде в Пекине
Сайт авторитетного канала ESPN представил свой вариант состава сборной России для Олимпийских игр 2022 года.
Черный Зверь разорвал очередную «добычу» и обновил рекорд UFC по нокаутам в супертяжелом весе (видео)
В главном бою UFC Fight Nignt 199 в Лас-Вегасе Деррик Льюис уничтожил Криса Докоса. «Плеймейкер» подводит итоги всего турнира.
Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30
На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.
Золотая связка Шипачева и Гусева работает! Как Россия раздавила чехов на Кубке Первого канала
После дня отдыха на домашнем этапе Евротура сборная России расправилась с Чехией (5:2) с дублем Михаила Григоренко, игравшего в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым.
«Зачем «Спартак» опять позвал иностранца? Есть же Федотов, Осинькин, Стукалов». Мнение Гершковича
Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».
Радулов больше не звезда? У нашего двукратного чемпиона мира ужасный сезон в «Далласе»: 1 гол и «-13»
Александр Радулов проваливает олимпийский сезон. Дела в «Далласе» у чемпиона мира 2008 и 2009 годов идут из рук вон плохо. Так надо ли приглашать его в Пекин?
Черный Зверь не оставит шансов фавориту. Расклад и лучшие ставки на UFC Fight Night 199
В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный турнир UFC этого года, в главном бою которого сразятся тяжеловесы Деррик Льюис и Кристофер Докос. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (видео)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика