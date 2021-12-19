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Почему Абрамович стал португальцем

Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Пытаемся разобраться, зачем владельцу «Челси» паспорт гражданина ЕС.
Почему Абрамович стал португальцем
19 декабря 2021 13:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: «Советский спорт»

Как сообщает РБК, Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.

Роман Аркадьевич при подаче документов на натурализацию указал, что является потомком общины сефардских евреев. При этом, хозяин «Челси» также является гражданином России и Израиля. Зачем миллиардеру понадобилось гражданство европейкой страны, входящей в Евросоюз? Очевидно, что Абрамович решил легализоваться в Европе.

Хотя паспорт гражданина Израиля позволяет ему путешествовать без виз по всей Европе, но, чтобы вести бизнес, лучше быть гражданином Евросоюза. Напомним, какие мытарства в последние годы пришлось испытать владельцу «Челси».

В мае 2018 года власти Великобритании вдруг не продлили инвестиционную визу Абрамовичу, и ему пришлось срочно покинуть страну. Из-за этого он был вынужден пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Британские власти выдают инвестиционную визу в обмен на вложения в экономику Великобритании в размере не менее двух миллионов фунтов стерлингов. Понятно, что Абрамович «оставил» в Британии гораздо большую сумму. Считается, что такое решение британских властей было продиктовано политическими мотивами.

Затем Роман Аркадьевич быстро слетал в Израиль и получил паспорт гражданина этой страны, на который имел все юридические основания. С паспортом гражданина Израиля он вскоре без проблем въехал в Англию. Но находиться там он мог ограниченное время – до 180 дней. Это стандартная процедура для безвизового въезда в любую европейскую страну. Параллельно Абрамович предпринял попытку легализоваться в Швейцарии.

Еще в июле 2016 года хозяин «Челси» обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в кантоне Вале. Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье.

Руководство кантона выразило заинтересованность в таком резиденте, мол, «месье Абрамович был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны». Казалось, проблем с получением вида на жительство у Романа Аркадьевича в Швейцарии не будет.

Однако власти кантона в предоставлении вида на жительство Абрамовичу отказали. Эксперты посчитали такое неожиданное решение швейцарских властей политически мотивированным.

И вот, владелец «Челси» получил гражданство Евросоюза. Но поможет ли это ему продолжать также без проблем вести дела в Англии? Ведь Британия вышла из ЕС.

источник: «Советский спорт»
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