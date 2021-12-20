Как же Левандовски не получил «Золотой мяч»? Поляк побил еще один «вечный» рекорд Герда Мюллера

«ГОРЖУСЬ ЭТИМ ГОДОМ - Я ПОДНЯЛСЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

В минувшую пятницу в матче 17-го тура Бундеслиги Левандовски на 87-й минуте забил гол в ворота «Вольфсбурга» (4:0). Для польского форварда этот мяч стал 43-м в немецком чемпионате в 2021 году.

Таким образом, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге за календарный год (42), установленный в 1972 году.

Партнеры весь матч пытались вывести на удар поляка, пару раз он имел отличные моменты, но либо комкал удар, либо пробивал очень неточно.

На 87-й минуте «Бавария» провела очередную блестящую атаку. Серж Гнабри в касание, слету щекой перекинул мяч в центр штрафной. А там Левандовски, опередив защитника, положив корпус, в падении в колотил мяч под перекладину. Красотища!

«Я очень счастлив и горд тем, что побил рекорд Герда Мюллера. Лично для меня была непростая игра. Не было пространства, «Вольфсбург» играл очень оборонительно.

Горжусь этим годом. Я поднялся на новый уровень. Позади неспокойный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно войти в новый год с хорошей атмосферой», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, что это второй, так называемый, «вечный» рекорд великого Герда Мюллера, покоренный поляком, первый Роберт побил в мае этого года, забив 41 гол в чемпионате Бундеслиги.

Герд Мюллер в сезоне-1971/72 забил 40 мячей. Рекорд назвали «вечным», он продержался ровно 50 лет.

Напомним, что «Бомбардир нации», так звали великого Герда, тоже выступал за «Баварию».

ПЕРВОЕ МЕСТО МЕССИ ОБЕСПЕЧИЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН

В свете очередного достижения Левандовкого опять хочется бросить упрек в адрес «Франс футбола» - неужели польский супербомбардир не заслужил «Золотого мяча»? Хотя само издание не виновато в том, что журналисты из разных стран выбрали Лионеля Месси, а не, как считают многие эксперты, больше всех заслужившего эту награду Роберта Левандовски.

Аргентинец победил с 613 баллами, у Левандовски 580 голосов журналистов.

Отрыв Месси в 33 балла помогли обеспечить журналисты, не включившие даже в пятерку (!) лучших польского форварда «Баварии». Согласно опубликованному списку проголосовавших, таких экспертов набралось 27.

И самое интересное, что подавляющее число из них представляют условные «третьи» страны. Преобладают представители Южной Америки, а также Средней Азии и Ближнего Востока.

Например, среди тех, кого Левандовски совсем не убедил своей потрясающей игрой и результативностью, журналисты из Боливии, Гватемалы, Иордании, Марокко, Казахстана,

Киргизии, Лихтенштейна, Каймановых Островов, Туркменистана, Узбекистана. Впечатляет…