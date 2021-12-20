«Зенит» ищет замену Азмуну, «Спартак» скупает молодежь, «Локо» подписывает украинца

«ЗЕНИТ»

Пришли: Альберто («Интернасьонал»), Кабрал («Базель»), Альварес («Пеньяроль»), Фариас («Колон»), Адамов, Кузьмичев (оба – «Урал»)*

Ушли: Азмун («Лион», «Эвертон»), Дуглас Сантос («Фламенго»)

У нападающего Сердара Азмуна летом истекает контракт, и он не намерен его продлевать. Это значит, что получить компенсацию «Зенит» сможет только в случае продажи уже зимой. Претендентов на форварда два – «Лион» и «Эвертон». Французский клуб давно ведет переговоры о трансфере. Он заинтересован довести начатое в зимнее трансферное окно, поскольку уже в январе группа африканских футболистов отправится на Кубок африканских наций. «Ткачи» предлагают иранцу контракт на четыре года, а питерцам – 3 млн евро, а российская сторона настаивает на обратной аренде до конца сезона.

«Ириски», в свою очередь, видят в Азмуне замену Ришарлисону, чей контракт также истекает летом. Кроме того, иранский владелец клуба Фархад Мошири лично хочет видеть соотечественника в команде. В качестве потенциальных претендентов также называются клубы из Италии, Испании, Франции и Германии.

Если чемпион России все-таки отпустит голеадора, то ему потребуется замена. В данный момент называются фамилии четверых южноамериканских нападающих: Юри Альберто («Интернасьонал»), Артур Кабрал («Базель»), Агустин Альварес («Пеньяроль») и Факундо Фариас («Колон»).

Наиболее конкретными приходят новости по кандидатурам первых двоих. Сообщается, что по Альберто уже идут переговоры, а сам он консультировался с соотечественниками Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом. Сумма трансферов с учетом всех бонусов оценивается в 20 млн евро.

Кабрал также является бразильцем, но с 2019 года выступает в Европе. Чемпион России готов предложить за его переход 11 млн плюс 3 млн бонусами, тогда как швейцарцы за лучшего бомбардира (27 голов в 31 матче во всех турнирах) просят 15 млн.

Сообщают также о том, что к бразильский «Фламенго» хочет вернуть на родину Дугласа Сантоса. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн.

Питерцы, в свою очередь, нацелились на молодых защитников «Урала» 22-летнего Арсена Адамова (универсал, способный сыграть как на фланге, так и в центре обороны) и 21-летнего Ивана Кузьмичева (центральный). Первый в октябре вызвался в сборную России, но на поле не выходил. Их суммарная стоимость оценивается в 800 тысяч. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что ни с кем переговоров пока не вел.

ЦСКА

Пришли: -

Ушли: Гогуа (без клуба)

Еще в ноябре армейцы расторгли контракт по взаимному согласию сторон с ни разу не сыгравшим в текущем сезоне защитником Седриком Гогуа.

«КРАСНОДАР»

Пришли: Намли («Колорадо», из аренды), Портеус («Хиберниан»), Кастельянос («Нью-Йорк Сити»)

Ушли: Кабелла («Бешикташ»)

В конце года истечет арендное соглашение Юнеса Намли с «Колорадо», за который он выступал в течение двух лет. Соответственно, футболист будет вынужден вернуться в «Краснодар». Здесь он может заменить Реми Кабелла, к которому проявляет интерес «Бешикташ». Турки видят в нем замену Алексу Тейшейре, чье качество игры их не устраивает. Контракт Кабелла с «быками» истекает летом, и он пообещал определиться с будущим в конце января – феврале, но ни для кого не секрет, что ранее он называл переезд в Россию ошибкой.

Нет уверенности и в дальнейшей судьбе Намли, поскольку при наличии большого количества легионеров «Краснодар» рассматривает варианты с приобретением 22-летнего защитника «Хиберниана» Райана Портеуса (стоимость около 1,2 млн) и нападающего «Нью-Йорк Сити» Мартина Кастельяноса. Во втором случае разговор идет о сумме в 10 миллионов, которую также готовы предложить «Бешикташ» и еще ряд неназванных клубов.

«ЛОКОМОТИВ»

Пришли: Мампасси («Шахтер»)

Ушли: -

Железнодорожники объявили о переходе 18-летнего центрального защитника «Шахтера» Марка Мампасси. Воспитанник донецкого клуба имеет украинское гражданство и уже привлекался в юношескую сборную страны, однако чтобы он не считался легионером в РПЛ, клуб намерен помочь ему в оформлении российского паспорта. Контракт подписан на пять лет.

А вот слухи о возможном досрочном расставании с полузащитником «Челси» Фаустино Аджорином спортивный директор «Локо» Томас Цорн опроверг. По его словам, футболист вернется в расположение команды 15 января, а по окончании аренды будет принято решение о целесообразности его выкупа.

«АХМАТ»

Пришли: Раванелли («Шапекоэнсе», из аренды), Мбенг («Динамо» Мн, из аренды)

Ушли: -

В конце декабря истекут аренды нескольких игроков, наиболее заметными из которых являются легионеры. Раванелли с марта выступал за «Шапекоэнсе», проведя на поле 23 матча (1 гол и 3 передачи) во всех турнирах. Аблайе Мбенг примерно за тот же срок провел 15 матчей за минское «Динамо» - 10 голов и 1 передача.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Пришли: -

Ушли: Зеффан (без клуба)

У алжирца Мехди Зеффана в конце года истекает контракт, и стороны уже пришли к соглашению его не продлевать, поэтому он покинул «Крылья Советов». В сезоне крайний защитник провел 15 матчей. Несмотря на эту потерю, спортивный директор Сергей Корниленко считает, что команда достаточно укомплектована, поэтому в зимнее трансферное окно будут укрепляться только отдельные позиции.

«СПАРТАК»

Пришли: Хлусевич («Арсенал»), Свинов («Факел»), Боженов («Ростов»), Классен («Тироль»)

Ушли: Ребров (приостановил карьеру), Тиль («Эвертон»)

Вратарь Артем Ребров приостановил карьеру еще по ходу сезона, перейдя на должность технического координатора. Зимой в роли третьего вратаря его заменит перешедший из «Факела» 21-летний Илья Свинов, чей контракт рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 20 млн рублей и стала рекордной для воронежского клуба.

Также москвичи заранее оформили трансфер крайнего полузащитника «Арсенала» 20-летнего Даниила Хлусевича. Приобретение игрока молодежной сборной России обошлось в 3 млн евро. На этом красно-белые не планируют останавливаться. Зимой команду могут пополнить еще два молодых футболиста – защитники Леон Классен («Тироль») и Кирилл Боженов. Последний как раз вернулся в «Ростов» из «Химок», где выступал на условиях аренды. Оба также являются игроками молодежной сборной России.

Расходы на эти приобретения может покрыть продажа полузащитника Гуса Тила, выступающего в «Фейенорде» на правах аренды. В голландце заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро. Напомним, что покупка Тила обошлась «Спартаку» в 18 млн.

«РУБИН»

Пришли: Апшацев («Томь»)

Ушли: Шатов (приостановил карьеру)

После решения Олега Шатова приостановить карьеру казанцы подписали контракт с 20-летним полузащитником «Томи» Маратом Апшацевым. Его трансфер обошелся в 190 тысяч евро, контракт подписан на четыре с половиной года. Апшацев провел три матча в юношеской сборной России-U18 под руководством Александра Кержакова.

«АРСЕНАЛ»

Пришли: Громыко (БАТЭ, из аренды)

Ушли: Хлусевич («Спартак»), А. Денисов (СКА-Хабаровск)

Помимо Хлусевича туляки расстаются с защитником Александром Денисовым. Он на правах свободного агента отправляется в Хабаровск. Местный СКА в текущем сезоне ФНЛ-1 борется за повышение в классе, отставая от зоны переходных матчей на два очка.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Пришли: -

Ушли: Бумаль, Галаджан, Синицын, Могилевец (все – без клуба)

Дебютанты РПЛ расстались сразу с четырьмя футболистами, так и не сумевшими закрепиться в основном составе.

«РОСТОВ»

Пришли: Боженов («Химки», из аренды), Джебов (УОР №5), Покатилов («Кайрат»)

Ушли: Мамаев («Химки»)

Ростовчане вернули из аренды в «Химках» защитника Боженова, а в обратном направлении на правах свободного агента проследовал экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев. Кроме того, клуб подписал контракт с 17-летним полузащитником юношеской сборной России Абдулло Джебовым и намерен договориться о переходе вратаря «Кайрата» Стаса Покатилова. 29-летний голкипер уже выступал за «Ростов» в 2016 году и лично знаком с главным тренером команды Виталием Кафановым.

«ХИМКИ»

Пришли: Мамаев («Ростов»)

Ушли: Боженов («Ростов», из аренды)

* курсивом отмечены не состоявшиеся переходы.