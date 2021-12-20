Омикрон побеждает футбол? Англия в Новый год может остаться без любимого зрелища

ДЖОНСОН ОБЕЩАЛ АНГЛИЧАНАМ СПОКОЙНОЕ РОЖДЕСТВО

В Великобритании три дня подряд фиксировались высокие показатели заражаемости за все время пандемии: в минувшую пятницу было обнаружено около 93 тыс. новых случаев, правда, в субботу цифра несколько снизилась (90,4 тыс.).

Риск перегрузки системы здравоохранения заставил мэра Лондона Садика Хана в субботу объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы и медицинские учреждения британской столицы будут работать в особом режиме.

При этом число медицинских работников, заражающихся вирусом, растет одновременно с числом госпитализаций, которое в Лондоне за прошлую неделю выросло на 28,6 процентов и достигло 1534 человек. На больничный массово уходят и сотрудники других городских служб. И, наконец, в минувший уик-энд были отменены сразу несколько матчей АПЛ.

Еще 12 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о чрезвычайной ситуации с омикрон-штаммом в Британии и призвал взрослое население пройти ревакцинацию до конца года.

Премьер нервничает не только из-за противного «омикрона», который атакует страну. Дело в том, что во время первых волн он говорил, что жесткие меры и повальная вакцинация помогут сбить волну пандемии и пообещал соотечественникам спокойное Рождество.

А это главный праздник для всех англичан. Теперь никакого спокойного Рождества не предвидится, рейтинг Джонсона катится вниз. А тут еще омикрон покусился на святое – на Его Величество футбол.

«ТОТТЕНХЭМ» ВЫШЕЛ ИЗ КАРАНТИНА, «МЮ» ТУДА ОТПРАВИЛСЯ

Уже во всю раздаются голоса, что чемпионат нужно приостановить. Иначе волну пандемии не сбить. Называлась даже длина возможной паузы – более месяца. Где-то мелькнула дата – до 25 января.

Первым ковид накрыл «Тоттенхэм», его матч отменили еще 9 декабря, но затем отдельные игроки стали возвращаться в строй. И вот вчера «шпоры» сыграли дома с «Ливерпулем» (2:2).

Но как только вернулся «Тоттенхэм», ушел в полном составе на карантин «Манчестер Юнайтед», затем «Лестер», «Брентфорд», «Уотфорд». Согласно сообщениям английских СМИ, в «МЮ» 19 случаев ковида. Не все они из первой команды, но это слишком большое количество, чтобы перестать играть.

В «Лестере» и «Брентфорде» заболели более 13 человек. Много заболевших в «Уотфорде». Поэтому в минувший уик-энд были отменены матчи с участием «Норвича», «Уотфорда», «МЮ», «Брентфорда». «Бернли» и «Лестера». В результате не состоялись шесть (!) матчей.

В прошлом туре «Челси» и «Ливерпуль» прямо в день игры узнали о потерях нескольких ведущих игроков. «Челси» лишился Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Каллума Хадсона-Одои и Кая Хаверца, «Ливерпуль» остался Вирджила ван Дейка, Фабиньо и Кёртиса Джонса.

Клубы просят приостановить чемпионат, но АПЛ не хочет этого делать по объективным причинам – в календаре почти нет свободных окон. Можно понять клубы, которые вынуждены играть без ряда ведущих футболистов и терять важнейшие очки. Но можно понять и Лигу – если приостановить чемпионат даже на пару недель, когда потом доигрывать?