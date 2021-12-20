У семи игроков «Зенита» летом истекают контракты. Могут уйти Азмун, Дзюба, Ракицкий и оба вратаря

СЕРДАР АЗМУН, ИРАН

Амплуа: нападающий

Возраст: 26 лет

Статистика в сезоне: 21 матч – 10 голов и 4 передачи

С ним ситуация выглядит наиболее очевидной. Азмун не хочет продлевать соглашение, поэтому варианта два – он уйдет зимой или летом после истечения контракта. Еще третий, но в него верится слабо. Питерцы не против провернуть трансфер в ближайшие пару месяцев при условии сохранения игрока до конца сезона на правах аренды.

Это условие вполне может подойти «Эвертону», поскольку в клубе видят в иранце замену Ришарлисону, а у того контракт до лета, но категорически не устраивает «Лион», которому надо затыкать дыру в нападении уже в январе после отъезда игроков на Кубок африканских наций, который стартует 9 января. Утверждается, что французы готовы заплатить 3 млн евро при трансферной стоимости футболиста в 25 млн. Сумма не настолько значительная, чтобы питерцы не могли отказать. По крайней мере, если не придут к соглашению по приобретению преемника Азмуна.

АРТЕМ ДЗЮБА, РОССИЯ

Амплуа: нападающий

Возраст: 33 года

Статистика в сезоне: 24 матча – 10 голов и 9 передач

Так или иначе, велика вероятность того, что к старту следующего сезона линия нападения чемпиона полностью изменится. Во второй половине 2021 года сложилось стойкое впечатление, что Сергей Семак пытается видоизменить стиль команды, и габаритный, но медлительный Артем Дзюба перестанет играть ключевую роль. А на какую бы то ни было другую он уже не согласен. Намекает на это и тот факт, что во время заключительного матча года с «Динамо» он не просто отдыхал на Мальдивах, но и постил оттуда фотографии.

Так что продление контракта действительно под вопросом. В данном случае наверняка многое будет зависеть от конкретных предложений. В РПЛ у него не так много вариантов (в теории ЦСКА, «Краснодар» или «Локомотив»), а уехать в Европу в 34-летнем возрасте (стукнет в августе) достаточно проблематично даже при столь высокой эффективности – одно результативное действие каждые 70 минут. Да и захочет ли он ехать в условный «Брентфорд», где все надо доказывать заново?

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, УКРАИНА

Амплуа: защитник

Возраст: 32 года

Статистика в сезоне: 22 матча – 2 гола и 6 передач

Без этого защитника «Зенит» представить даже сложнее. В том числе и потому, что в России ему замену не найти, а легионерскую позицию может занять сменщик Дзюбы. К тому же при всей неоднозначности оборонительных навыков Ракицкий обладает очень важным умением – по качеству длинных передач с ним сравнятся не многие защитники даже в топ-5 европейских чемпионатов.

С другой стороны, сине-бело-голубые очевидно идут на смену игрового стиля в пользу более современного, а это значит, что линия обороны команды в матчах Лиги чемпионов должна быть выше. Это крайне трудно осуществить с медлительными центральными защитниками, поэтому не исключено, что к лету зенитовцы могли бы решиться на поиск замены Ракицкому.

Согласно инсайдам нескольких журналистов, контракт Ярославу в январе все-таки будет предложен, но скорее всего на год. Устроит ли его такой подход?

МАГОМЕД ОЗДОЕВ, РОССИЯ

Амплуа: полузащитник

Возраст: 29 лет

Статистика в сезоне: 6 матчей – 1 гол

Тяжелая травма выбила опорника почти на всю осеннюю часть сезона, из-за чего выпал из основного состава. Две позиции из трех теперь занимают Вильмар Барриос и Вендел, так что Оздоеву остается конкурировать с Далером Кузяевым и Александром Ерохиным. Тем не менее, в качестве игрока ротации он «Зениту» наверняка пригодится, что и подтвердил великолепный гол в компенсированное время матча с «Челси» (3:3).

Если Оздоева такая роль в команде не устроит, он вполне может перебраться в «Рубин». Любопытно, что и у Ракицкого есть такая возможность, но многое будет зависеть от того, какое место займет казанский клуб по итогам сезона и какие перспективы у него будут в ближайшие пару лет.

А еще прошлым летом Оздоевым интересовалось «Динамо», так и не решившее вопрос с комплектацией в центре поля. Три полузащитника при трех позициях в старте – крайне мало, особенно если учесть, что в следующем сезоне команду ждут еврокубки.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН, РОССИЯ

Амплуа: полузащитник

Возраст: 32 года

Статистика в сезоне: 25 матчей – 7 голов и 2 передачи

У него очень схожая ситуация с той только разницей, что он старше Оздоева на три года и выступает на позиции, которую еще прочнее подмяли под себя легионеры. У Ерохина есть классное качество – умение завершить атаку. Но вместе с тем в созидании он не так хорош, а в нападении чувствует себя не слишком уютно. Получается парадокс. Поэтому если его устроит роль игрока ротации, которым затыкают дыры (осенью выходил на пяти позициях), то наверняка сможет продлить контракт. На сезон-другой. Все-таки 32 года – не шутки.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН, РОССИЯ

Амплуа: полузащитник

Возраст: 27 лет

Статистика в сезоне: 20 матчей – 4 гола и 1 передача

Самый загадочный футболист «Зенита». С одной стороны, Сутормину не хватает класса, чтобы стабильно тянуть на место в основе, с другой – у него периодически бывают очень яркие матчи. Плюс его универсальность позволяет задействовать его по всей бровке и давать передышку Вячеславу Караваеву. Вероятно, лишним он в «Зените» не будет, но тоже только в роли игрока подмены.

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК, РОССИЯ

Амплуа: вратарь

Возраст: 31 год

Статистика в сезоне: 17 матчей – 19 пропущенных мячей

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ, РОССИЯ

Амплуа: вратарь

Возраст: 34 года

Статистика в сезоне: 14 матчей – 15 пропущенных мячей

Обоих вратарей мы будем рассматривать вместе, потому что решение по одному может влиять на ситуацию с другим. Прошлым летом «Зенит» подписал Крицюка, чтобы тот занял место первого номера, но контракт был рассчитан только на год – окончательное решение о сотрудничестве будет принято ближе к концу сезона. Крицюк действительно стал основным, но оправдал ли ожидания? Зависит от оценки тренерского штаба.

Соответственно, Кержаков стал вторым, но надежно подстраховывал, когда Крицюк получил травму. Можно представить, что «Зенит» летом возьмет нового сильного вратаря (вероятно, мечта – Матвей Сафонов), и тогда кто-то из этих двоих получит роль второго номера. Кажется, Кержакову она подходит даже больше, да и вообще он свой. А может, Крицюка оставят основным, а под него вернут Александра Васютина, возвращающегося зимой после аренды в «Юргордене» (за год провел всего 10 матчей, но при этом шесть отстоял насухо). Тогда можно дать вольную Кержакову.

В общем, в данном случае можно только гадать, поскольку новостей о планируемых «Зенитом» предложений по контрактам не поступало.