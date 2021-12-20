Дмитрий Селюк: Приход Черчесова в «Ференцварош» важен – хоть кого-то позвали не в Казахстан

- Разные мнения о новом месте работы Черчесова: мол, чемпионат Венгрии слабоват, не самое престижное место для работы.

- Ну, во-первых, венгерский чемпионат не такой и слабый. И уж точно не нам говорить про слабость, когда «Рубин» проигрывает разным «рукавам» (польскому клуба «Ракув» в Лиге Конференции. – Прим. ред.). И надо вспомнить, что совсем недавно «Ференцварош» громил ЦСКА в Лиге Европы.

Во-вторых, приход Черчесова в «Ференцварош» важен для имиджа российского футбола – хоть кого-то из наших специалистов позвали не в Казахстан.

Скажу так: для Атоса это хорошо, а для графа де ля Фер, может, не очень. С «Легией» он сделал дубль, потом со сборной хороший результат показал на ЧМ-2018.

Но сейчас в больших клубах России места главных тренеров заняты. А в условный «Ростов» Черчесову идти уже не позволяет статус.

- Его часто видели на матчах «Динамо», но в «Динамо» сейчас все в порядке – там никто тренера менять не собирается.

- А в «Спартак» при нынешнем руководстве его вряд ли позвали бы, в ЦСКА – тем более, из-за спартаковского прошлого. Так что в такой ситуации предложение «Ференцвароша» вполне достойное. Команда, видимо, станет опять чемпионом и сыграет в Лиге чемпионов, правда, в квалификации.

- Что еще знаете о «Ференцвароше»? Пишут – там непростой президент клуба.

- Да, это так – человек весьма специфический и амбициозный, часто тренера не слушает, многое решает сам.

- Так и Черчесов такой же – с характером и своеобразный.

- В том-то и дело. Либо они, как похожие по типу личности, найдут общий язык, либо нет – тогда недолго будет музыка играть. Но в любом случае остается пожелать Черчесову удачи. Повторю – это важно для имиджа всего российского футбола. Поэтому хочется, чтобы у него в Венгрии все получилось. Во всяком случае, чемпионом Венгрии он должен стать.

- Конкурентами Черчесова были: Юрий Вернидуб наделавший шума с «Шерифом» в Лиге чемпионов, Виктор Скрипник, и не очень известные итальянец и норвежец. Почему президент «Ференцвароша» предпочел Черчесова, а не резко поднявший свой имидж Вернидуба.

- Витория тоже пошумел в Лиге чемпионов, вообще занял первое место. Ну, выиграл «Шериф» у «Реала» и «Шахтера» - и что? ЦСКА вообще два раза обыграл «Реал», и что Гончаренко этим сделал себе имя?

Если же брать уровень чемпионата Молдавии, «Шерифу» можно отдавать чемпионство заранее на десять лет вперед.

И потом, Черчесов знает немецкий, работал в Австрии, успешно в Польше, тренировал сборную России на чемпионате мира. Вернидуб вроде бы за границей не работал, если таковой не считать Молдавию.