ФИФА посчитало, сколько миллиардов принесет переход на систему «ЧМ каждые два года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино одержим идеей проводить чемпионаты мира раз в два года. Не останавливает его в своем желании сломать действующую систему даже резкое недовольство ведущих европейских лиг и федераций. Против нововведения выступают УЕФА и южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ). Однако возможность получения новой прибыли не дает спать спокойно большим функционерам.

ФИФА намерена провести онлайн-саммит с участием представителей 211 стран, где и будет обсуждаться реформа международного календаря. Пока же ассоциациям были представлены итоги специальных исследований, которые рисуют радужную картину по части прихода денег.

Первый отчет был представлен компанией Nielsen. Как подсчитали ее сотрудники, чемпионат мира раз в два года принесет примерно 4,4 млрд долларов дополнительного дохода в течение четырехлетнего цикла. Что касается количества участвующих команд, оно увеличится до 48, рост доходов с 7 до 11,4 млрд будет обеспечен от продаж билетов, телевизионных прав и поступлений от спонсоров.

Спенсер Нолан, представитель Nielsen, пояснил: «В рамках технико-экономического обоснования ФИФА нас попросили оценить финансовые последствия этих изменений и предоставить бизнес-оценку. Наша работа включала прогнозы доходов на двухгодичный период при проведении чемпионатов мира по футболу, а также прогнозы для конфедераций и ассоциаций в новом международном календаре матчей. Все прогнозы основывались на трех основных источниках дохода: билеты, СМИ, спонсоры».

Вторая часть доклада, который приводит Марса, была подготовлена OpenEconomics. В ней говорится, что макроэкономические оценки проведенного анализа дают прогноз, что ЧМ раз в два года позволит увеличить ВВП более чем на 180 млн долларов в цикле 16 лет и поможет создать почти 2 миллиона дополнительных рабочих мест.

Что касается влияния на лиги, то историческая эволюция доходов, по мнению авторов доклада, не показывает явного соперничества между клубными турнирами и матчами национальных команд. Хотя кем-то эти соревнования могут восприниматься как конкурентные.

Доходы пяти ведущих европейских лиг и Лиги чемпионов растут стабильно из года в год. Независимо от того, проводятся ли финальные турниры крупнейших соревнований среди сборных. В отчете отмечается, что ЧМ раз в два года не нанесет урон росту прибыли других футбольных турниров. Более того, исследование показывает, что рост прибыли в топ-5 лиг Европы был выше в те годы, когда были запланированы финальные турниры с участием сборных: 42 процента против 26, когда такие соревнования не проводились.

Этот отчет был предоставлен профессором Паскуале Луцио Скандиццо. Он уверен, что исследование в отношении предложения ФИФА по реформе международного календаря говорит о прогнозе макроэкономической выгоды от нововведения.

Инфантино, а также Арсен Венгер, директор ФИФА по развитию мирового футбола, рассказали о том, что принесут реформы. Вот краткие тезисы:

- Новые доходы будут распределяться в новом Фонде солидарности членов-ассоциаций.

- Фонд в размере 3,5 млрд долларов в первом четырехлетнем цикле будет направлен на развитие футбола.

- В среднем каждая ассоциация могла бы получить около 16 млн долларов за 4 года в дополнение к текущим инвестициям из ФИФА (они также вырастут с 6 до 9 млн).

- Распределение средств ФИФА внесет значительный вклад в сокращение разрыва между наиболее и наименее развитыми странами, поскольку ФИФА является единственным руководящим органом, распределяющим свои доходы по всему миру.

- Если какая-то федерация понесет убытки в результате изменений в международном календаре, то фонд солидарности предоставит достаточно средств для их компенсации.

Все эти посулы, однако, пока не убеждают ведущие лиги и федерации голосовать за изменение системы розыгрыша ЧМ. Доводы противников хорошо известны: календарь и так сильно перегружен, что приводит к повышенному травматизму среди игроков. Проведение ЧМ каждые два года нанесет ущерб региональным турнирам среди сборных, таким как Евро и Кубок Америки. Клубы недовольны ростом числа важных матчей сборных, на которые будут уезжать их футболисты.

Руководство РФС также не в восторге от предложений ФИФА. По сведениям источника, оно готово поддержать УЕФА в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года.