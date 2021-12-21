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«Это похоже на маленькую смерть». Кокорин не играет из-за семейной драмы?

Александр Кокорин стал, похоже, завидным женихом. Причем произошло это еще некоторое время назад. Дарья Валитова, родившая футболисту сына Майкла, рассказала о расставании с гражданским супругом в инстаграме.
«Это похоже на маленькую смерть». Кокорин не играет из-за семейной драмы?
21 декабря 2021 13:31
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Фиорентина»

«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», – призналась Валитова в общении со своими подписчиками, пояснив, что у каждого «уже давно своя жизнь».

А мы-то все думали, почему не идут дела у Кокорина в итальянской «Фиорентине». Футболист полирует скамейку клуба с момента своего перехода из «Спартака» прошлой зимой. Над ним уже давно смеются итальянские фанаты, задавая вопросы, куда можно пристроить ненужный никому актив из России. Может, дело просто в личной драме? Хотя не выглядит форвард убитым горем человеком. Скорее наоборот. Улыбка не сходит с его лица. Хотя, быть может, что улыбка это просто обычное состояние Александра, она не говорит ни о чем, что творится у него в душе.

Отреагировала на новости о расставании пары известная телеведущая и блогер Виктория Боня. «Саша ее очень любил. Может, до сих пор любит. Очень жаль, что их пути расходятся и расстается семья. Казалось бы, я должна была сказать: «Ой, круто, она заслужила». А я говорю: «Жалко, что люди не смогли сохранить семью... Надо быть совсем глупенькой женщиной, чтобы потерять и не уберечь такого мужчину. Я ее такой и вижу она в слове из трех букв делает четыре ошибки», цитируют Боню СМИ.

Познакомились Александр и Дарья еще в 2013 году, после ЧМ-2014 Валитова даже ушла из шоу-бизнеса ради семьи. В 2017-м появился на свет Майкл. Пара все время была на слуху, но чаще по плохим поводам. Виной тому был муж. Супруг попадался с эскортницами, гулял по ночной Москве с битьем стульев о чужие головы, загремел в тюрьму на полтора года с другом-футболистом Павлом Мамаевым и другими приятелями.

В ноябре 2014 года в сети красовались фотки Кокорина в одной из элитных саун в Барвихе, в окружении полугол девиц по вызову Александр излучал свою фирменную белозубую улыбку. Скандал не привел тогда к распаду семьи, да и семьи таковой еще не было. Были лишь отношения, но не появился на свет общий ребенок. Сыну Майклу сейчас 4 года, у него есть свой инстаграм и бренд детской одежды.

На футбольном поле у Кокорина в последнее время также все пошло по наклонной вниз с момента перехода к красно-белым. Не играл он большей частью в «Спартаке», не изменилось в его судьбе ничего к лучшему после переезда в Италию. Теперь еще и семья распалась. Трудно было ожидать иного, когда уезжаешь без семьи за границу.

Расставание с Кокориным, о котором Дарья Валитова объявила только сейчас, произошло, вероятно, еще летом. В одном из постов в сети она тогда написала о своих переживаниях: «Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может произойти с каждым из нас. Это похоже на маленькую смерть. Когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод. Придет время, и я расскажу об этом открыто. Сегодня мне пусто и больно».

Время для признаний похоже настало.

источник: «Советский спорт»
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