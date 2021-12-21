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В Англии футболу быть! Омикрон не напугал – клубы АПЛ проголосовали за продолжение чемпионата

Новый штамм - омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. Одной из самых пострадавших от новой мутации COVID-19 стран стала Великобритания. Из-за этого даже нависла реальная угроза приостановки чемпионата АПЛ. Но вчера клубы АПЛ решили продолжать играть.
В Англии футболу быть! Омикрон не напугал – клубы АПЛ проголосовали за продолжение чемпионата
21 декабря 2021 14:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter Premier League

«НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ С COVID-19…»

Вчера Английская премьер-лига выпустила на своем сайте заявление о ситуации с коронавирусом в клубах чемпионата.

«На сегодняшнем заседании клубов английской премьер-лиги было принято решение, что, несмотря на то, что ряд клубов испытывает проблемы с COVID-19, Лига намерена придерживаться текущего расписания матчей там, где это возможно.

Здоровье и благополучие остается нашим приоритетом, а АПЛ будет продолжать следовать рекомендациям органов здравоохранения.

Лига подтверждает, что 92 процента игроков и персонала клубов получили одну, две или три дозы вакцины от COVID-19, при этом 84 процента от числа всех футболистов прошли вакцинацию.

Лига продолжает работать над вопросом вакцинации и доводить до широкой общественности информацию о ее необходимости», - говорится в сообщении.

Тем временем, из-за риска перегрузки системы здравоохранения мэр Лондона Садик Хан в субботу объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы и медицинские учреждения британской столицы работают в особом режиме.

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ МАТЧЕЙ 18-го ТУРА БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ

Напомним, первым COVID-19 накрыл «Тоттенхэм», его матч отменили еще 9 декабря, но затем отдельные игроки стали возвращаться в строй. И вот в воскресенье «шпоры» сыграли дома с «Ливерпулем» (2:2).

Но как только вернулся «Тоттенхэм», ушел в полном составе на карантин «Манчестер Юнайтед», за ним последовали «Лестер», «Брентфорд», «Уотфорд». Согласно сообщениям английских СМИ, в «МЮ» 19 случаев ковида. Не все они из первой команды, но это слишком большое количество, чтобы перестать играть.

В «Лестере» и «Брентфорде» заболели более 13 человек. Много заболевших в «Уотфорде». Поэтому в минувший уик-энд были отменены матчи с участием «Норвича», «Уотфорда», «МЮ», «Брентфорда». «Бернли» и «Лестера». В результате не состоялись шесть (!) матчей из десяти. А до этого были отменены некоторые игры 16-го и 17-го туров.

Количество отмененных матчей и так уже велико. Если еще приостановить чемпионат, есть большая вероятность, что первенство Англии вообще не будет доиграно. Ранее АПЛ заявила, что свободных окон в календаре почти нет.

источник: «Советский спорт»
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