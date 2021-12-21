Черчесов снова в топе. Определился в «Ференцвароше» с помощниками и сделал третий укол от ковида

Накануне бывший главный тренер сборной России официально возглавил 32-кратного чемпиона Венгрии, в котором будет работать со своим привычным штабом. Боссы «Ференцвароша» в этом плане создали для Станислава Саламовича абсолютно комфортные условия. Вместе с ним в Будапешт переезжают его ассистенты по национальной команде - Мирослав Ромащенко, тренер вратарей Гинтарас Стауче, специалисты по физподготовке Паулино Гранеро и Владимир Паников, а также врач Эдурд Цгоев.

Во вторник клубный ютуб-канал опубликовал видео, посвященное приходу нового тренера. В название ролика вставили цитату из приветственной речи новичка: Станислав Черчесов: «Я сразу почувствовал, что у клуба серьезные амбиции».

Это, впрочем, не для кого не секрет, что планы у клуба большие. Предшественника уволили не за турнирные дела в чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» лидирует с 35 очками после 16 матчей, опережая на одно «Кишвард», который сыграл на матч больше. На дверь тренеру указали за провал в еврокубках. Венгры не прошли раунд плей-офф в Лиге чемпионов, проиграв швейцарскому «Янг Бойз». А в своей группе в Лиге Европы заняли последнее место, пропустив вперед «Байер», «Бетис», которому предстоит весной встретиться с «Зенитом», а также «Селтик». Одна победа при шести поражениях – такие результаты не простили Петеру Штегеру.

За прошедший день Черчесов успел познакомиться с клубной инфраструктурой и сотрудниками, а также дать первое интервью. Тренер отметил, что долго не раздумывал, получив предложения от такого клуба. Знал о нем еще со времен финала Кубка обладателей кубков-1975 с киевским «Динамо». А также похвалил местных фанатов, которых запомнил по недавней встрече с ЦСКА в еврокубках. Назвал их фантастическими и правильно сделал. С болельщиками да еще на чужбине надо сразу подружиться.

Новое видео от «Ференцвароша» не заставило себя долго ждать. На нем экс-наставник нашей сборной делает прививку от коронавируса. Вакцинировался Станислав Саламович уже в третий раз. Дай бог, чтобы помогло.