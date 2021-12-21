«Спартак» назначал Каттани спортивным директором и готовится к продаже акций владельцам «Ман Сити»

CFG ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ КЛУБА

После неудачного выступления в первой части сезона РПЛ спартаковцы активно перезагружают проект, начиная с команды менеджеров. Не исключено, что в том числе и потому, что клуб готовится к сделке по продаже 20% акций в 2022 году. По информации «СЭ», City Football Group (холдингу среди прочего принадлежит «Манчестер Сити») всерьез взялся за дело. Первым шагом стал анализ всех структур клуба.

Любопытно, что несмотря на россыпь критических стрел в отношении «Спартака», крупный международный холдинг очень высоко оценил его потенциал. Согласно отчету, инфраструктура – одна из лучших в России, коммерческая деятельность – современная и многообещающая, а состав – второй в России по силе после «Зенита».

Не выдерживают критики только результаты – согласно модели CFG, к зимней паузе красно-белые должны были набрать на 10 очков больше и идти в тройке. В качестве основной причины провала называется слишком частая смена тренеров.

НОВЫЙ СПОРТДИР – ЭКС-ГЛАВНЫЙ СКАУТ «ПСЖ»

Чтобы снизить этот риск, москвичи заранее пересмотрели подход к организации спортивной составляющей. Как и утверждали инсайдеры еще месяц назад, за это помимо нового главного тренера Паоло Ваноли будет отвечать экс-глава скаутского отдела «ПСЖ» Лука Каттани, занявший должность спортивного директора. Они будут работать в связке. Хотя объявлено об этом было только во вторник, переговоры велись давно, так что и трансферная кампания определена заранее.

ЛОМОВИЦКИЙ НА ВЫХОД, НИКОЛСОН И МУРИЛЬО – НА ВХОД

Например, в течение последних нескольких дней ходят упорные слухи о том, что Тарасовку покинет полузащитник Александр Ломовицкий, которого ждут в «Рубине».

Приобретения ожидается два, и оба – из чемпионата Бельгии. 24-летний ямайский форвард «Шарлеруа» Шамар Николсон, набравший в 18 матчах чемпионата Бельгии 18 (13+5) очков результативности, обойдется «Спартаку» около 10 млн евро. Информация похожа на правду – твиттер красно-белых анонсировал скорое подписание вот такой ямайской мелодией.

Более сомнительный выглядит информация СМИ об интересе к 25-летнему панамскому защитнику «Андерлехта» Микаэлю Мурильо и готовности заплатить за него 2,5 млн. Во всяком случае, эту информацию клуб опроверг.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

Тем не менее, несложно заметить, что в «Спартаке» окончательно встали на рельсы приобретения сравнительно молодых футболистов, на перепродаже которых впоследствии можно будет заработать. Так, контракты уже подписали 21-летний вратарь Илья Свинов из «Факела» и 20-летний Даниил Хлусевич («Арсенал»). Также сообщалось об интересе к защитникам Кириллу Боженову («Ростов») и Леон Классен («Тироль»).

Свинов и Классен (в случае перехода) скорее всего будут задействованы в молодежных командах, то есть наиболее вероятно, что это кандидатуры экс-спортивного директора «Чертаново» Сергея Хабарова, которому предложен пост в академии «Спартака». «Чемпионат» утверждает, что он сменит на позиции заместителя генерального директора по подготовке молодых футболистов Владимира Кузьмичева.

АКАДЕМИЮ ПРОДАДУТ ИЛИ ПОЧИНЯТ?

Правда, не очень понятно, как на этом фоне трактовать новости о том, что клуб через другие структуры Леонида Федуна выставил на продажу стадион академии в Сокольниках. Не исключено, что это часть программы по переносу академии в район стадиона первой команды в Тушино, однако красно-белые категорически отвергли сам факт планируемой продажи.

По утверждению клубной пресс-службы, в 2021 году был завершен капитальный ремонт помещений, и в ближайшее время будет проведена плановая реконструкция, включающая замену покрытий полей и освещения, а также ремонт раздевалок на общую сумму 150 млн рублей. Даже тендер уже проведен.

В общем, в ближайшее время новостей из стана красно-белых будет поступать много, а мы с интересом будем следить за происходящим.