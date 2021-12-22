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Тур перенесли на начало мая, прессу отфутболили. В Москве прошло последнее в году общее собрании РПЛ

22 декабря РПЛ провела последнее в уходящем году общее собрании лиги. По его итогам недавно избранный глава организации Ашот Хачатурянц посчитал ненужным устраивать пресс-конференцию.
Тур перенесли на начало мая, прессу отфутболили. В Москве прошло последнее в году общее собрании РПЛ
22 декабря 2021 16:27
автор: Иван Сергеев
автор фото: РФС

СМИ просто проигнорировали, вывесив пресс-релиз на сайте премьер-лиги. Вполне возможно, что это новый тренд в общении с журналистами, которым показали их место. Как недавно указали его болельщикам на стадионе ЦСКА. Неудобные вопросы, очевидно, могли испортить новому руководству предновогоднее настроение. А спросить было о чем. Один на днях принятый Госдумой закон о fan-ID вызывает массу противоречивых чувств и сомнений. Но не расположен был Хачатурянц на что-то отвечать.

Сообщает же нам пресс-релиз, что на встрече руководителей РПЛ и клубов обсудили следующие темы.

О ТЕНДЕРЕ СРЕДИ БУКМЕКЕРОВ

Глава РПЛ объявил участникам, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером. Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнер БК «Лига ставок» на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ МЕЖДУ КЛУБАМИ

Общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон-2021/22. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы ВАР, разработка календаря РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев пояснил СМИ, о чем тут идет речь. По его словам, клубы добровольно согласились на увеличение процента, который распределяется в равных частях. Большая часть распределяется поровну, так как необходимо помочь испытывающим экономические трудности клубам из во второй половины таблицы.

О ДЕФИЦИТЕ БЮДЖЕТА АФК «РПЛ»

На заседании руководство РПЛ озвучило основные причины, из-за которых сформировался дефицит бюджета организации: это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимые инвестиции в IT-инфраструктуру РПЛ.

Лига предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом РПЛ компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации.

О ДАТАХ 22-ГО ТУРА ТИНЬКОФФ РПЛ

На предыдущем заседании 22 ноября общее собрание поддержало предложение РФС о переносе 22-го тура с марта, чтобы обеспечить сборной России подготовку к стыковым матчам за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Из всех предложенных вариантов клубы большинством голосов выбрали перенос тура на 3-5 мая.

Клубы решение поддержали. 24 марта сборная сыграет стыковой матч с Польшей в Москве, а в случае победы 29 марта придется играть еще и победителем встречи Швеция – Чехия. Тур был намечен на 18 – 20 марта, так что на полноценную подготовку национальной команды времени явно не хватало.

Май в календаре и без того загруженный месяц. Но тут лига, видимо, подстраховалась. Не исключено, что в четвертьфинал Лиги Европы выйдут российские участники плей-офф – «Зенит» и «Спартак». Потому в апрель 22-й тур не засунули. А вот в выход в полуфинал еврокубка своих участников наша лига уже не верит. Май начнется тремя турами кряду, так что для тех, кто попадет в финал Кубка России, будет невероятно сложный отрезок: семь матчей придется играть за три недели.

О ПОПРАВКАХ В РЕГЛАМЕНТ РФС ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ

Клубы обсудили поправку, позволяющую отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Руководители согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров, а цель поправок – исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение ее в исключительных случаях. Соответствующее обращение от имени РПЛ будет передано в РФС.

Об интеграции «Национального центра спортивного арбитража»

Клубы в целом поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд – «Национальный центр спортивного арбитража» – и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты.

Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.

источник: «Советский спорт»
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