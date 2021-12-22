«Зачем Черчесову после 2-х млн идти в условную «Уфу» на 200 тысяч? А так – чемпионом Венгрии станет»

- «Ференцварош» - отличный вариант для Черчесова, просто идеальный в сегодняшней ситуации, - говорит Андрей Червиченко. – Чемпионом Австрии был (трижды в качестве игрока. – Прим. ред.), чемпионом Польши (в качестве тренера. – Прим. ред.) был, теперь станет чемпионом Венгрии. Разве плохо еще один титул в свое резюме записать? Не так много у нас тренеров, которые становились чемпионами европейских стран.

- Черчесова часто видели на матчах «Динамо», но сейчас команда с нынешним тренером играет отлично, поэтому в «Динамо» Черчесова вряд ли позвали бы.

- Вряд ли, но не только из-за того, что команда на ходу и к Шварцу претензий нет. Там после ухода Черчесова в отношении него не очень хороший шлейф остался из-за трансферной политики. Много осталось вопросов по поводу трансферов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ferencvárosi Torna Club (@ftcofficial)

Ну, а нынешнюю немецкую команду в «Динамо» в ближайшие пару лет никто не подвинет – очень хорошо ребята работают.

- В «Спартак» Черчесова тоже вряд ли позовут, ЦСКА, понятно, отпадает. И есть ли ему смысл в его нынешнем статусе идти в условные «Уфу» или «Урал»?

- Дело не только в статусе. Человек получал в течение шести лет, по разным данным, в районе 2 миллионов в год. Зачем ему ехать в «Уфу» на 200 тысяч, летать по стране, не видеть семью? В этой ситуации лучше сидеть дома в Австрийских горах, попивать глинтвейн на веранде и наслаждаться прекрасным видом.

У Черчесова очень неплохое портфолио, есть титулы, некие достижения со сборной. В какой-то момент медные трубы ему вскружили голову, но прошло время, человек вернулся на землю. И теперь опять в бой.

- Конкурентом Черчесова был Юрий Вернидуб, главный тренер «Шерифа». У него портфолио похуже, чем у Черчесова?

- Что такого сделал Вернидуб? Два раза выиграл в группе. Игроки «Реала» вышли на поле и не понимали, кто перед ними. Они никогда не слышали такого названия команды и не понимали, где этот город находится.

«Спартак» тоже два раза «Наполи» обыграл. И что, теперь мы будем говорить, что Витория более классный тренер, чем Спалетти? Витория хороший тренер, но в топ-клубы, в отличие от Спалетти, его пока не зовут.