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Пришел мириться с камушком за пазухой. Как Дзюба не убедил, что хочет вернуться в сборную

Возвращение в информационное пространство бывшего тренера сборной России совпало с пиар-активностью его любимого игрока. Два дня футбольный мир обсуждает новую работу Станислава Саламовича, возглавившего венгерский «Ференцварош», а в среду из каждого утюга говорили о его любимом капитане Артеме Дзюбе.
Пришел мириться с камушком за пазухой. Как Дзюба не убедил, что хочет вернуться в сборную
22 декабря 2021 22:08
автор: Иван Сергеев
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Утро началось с новостей: нападающий «Зенита» опередил всех российских спортсменов по количеству упоминаний в СМИ в 2021-м. Вторым в списке остался боец ММА Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, третьим – теннисист Даниил Медведев. Александр Овечкин и еще один представитель тенниса Андрей Рублев – четвертый и пятый.

И вот как раз на этот день был намечен выпуск интервью с Дзюбой на YouTube-канале «Матч ТВ». Открывал он тайны и делал признания людям нефутбольным – бывшим нашим теннисным звездам Елене Дементьевой и Анастасии Мыскиной. Женскую компанию ведущих разбавлял журналист Владас Ласицкас, супруг нашей прославленной прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, сам никогда на футболе не специализировавшийся.

Непривыкший лезть за словом в карман экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко увидел во всем этом спланированную акцию. «Перебор какой-то со стороны Артема. Я думаю, что Дзюба немного запутался или перебарщивает с пиарщиками. Такие вещи должны идти от души и сердца, а в этих фразах очень много проработанного от тех, кто себя считает пиар-менеджерами».

Нам тоже показалось, что главное, для чего Дзюба все это затеял – желание рассказать, что он не виноват в том, что за сборную не играет. Не получилось убедить, что готов отбросить в сторону старые обиды с Валерием Карпиным. Все хорошо знают о давнем конфликте тренера и игрока, еще со времен «Спартака». И вот Артем заявил на всю страну следующее:

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает».

Но мы знаем, что в этом мире бывает все. Еще один экс-наставник сборной Леонид Слуцкий, нынешний наставник «Рубина», сказал про игрока: «Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понес. Но если вдруг на него не рассчитываешь, то он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение».

Карпин на Дзюбу не слишком полагался, тому были причины, а со Слуцким привык советоваться. Зачем тренеру руины в сборной. Валерий Георгиевич хочет еще потрудиться в национальной команде. А футболист своей игрой по осени сначала не особо давал повода для приглашение, а когда стал выглядеть получше и вызов получил, то встал в позу, из которой теперь и пытается выйти.

Выходит это у него плоховато. С пиаром вышла промашка. Вот что он еще наболтал: «Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что его голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые».

Это шпилька в адрес Карпина. Когда ты делаешь шаг навстречу, то просто идешь вперед без задних мыслей. А когда рассуждаешь про чужие «подходы, выводы и критерии» - это и есть камушек за пазухой, на кой черт тренеру такие персонажи. Это не примирение, а новый наезд.

Не только по нашему штабу прошелся Дзюба, о поклонниках футбола отозвался так же плохо. «Если мы говорим о болельщиках, это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат».

Хорош актер: пришел мириться и прошелся с критикой по всем подряд. Досталось еще и журналистам, до кучи. За то, видимо, что невзлюбили Черчесова, а это в итоге сказалось на его уходе из сборной. Болельщики и СМИ теперь ответят взаимностью, призовут Карпина Дзюбу больше не вызывать никогда.

источник: «Советский спорт»
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