Туристы из России. Кто из наших легионеров в Европе будет с удовольствием вспоминать 2021 год?

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН, ФК «Буде-Глимт»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 25 лет

Статистика за клуб в 2021 году: 47 матчей – 9 голов и 13 передач

Трансферная стоимость: 25 млн

Единственный российский футболист, чья игра вызывает если гордость, то хотя бы удовлетворение. Главный тренер монегасков Нико Ковач часто хватит Головина и выпускает его всегда, когда есть возможность. А тот отвечает делом – восстановившись в начале года от тяжелой травмы, отдал по две голевые в матчах с «Марселем» (3:1) и «Брестом» (2:0), внес решающий вклад в победы над «Нимом» (3+1) и «Ренном» (1+1), а также отдал по голевой в играх со «Штурмом» и «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы, благодаря чему красно-белые выиграли группу.

ФК «Монако»

Весной «Монако» финишировал в зоне Лиги чемпионов и дошел до финала Кубка Франции, где проиграл только «ПСЖ», а осенью хотя и идет в чемпионате шестым, от второй строчки отстает всего на четыре очка. Как и «Спартак», уже прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жаль, что в сборной России Головин оказывает куда меньшее влияние на результат – три передачи в 12 матчах, из которых одна пришлась на товарищеский матч с Польшей, а другая – на игру с Кипром, завершившуюся разгромом 6:0. Зато в той встрече Александр впервые надел капитанскую повязку. Исторический момент, как бы к этому ни относился Валерий Карпин.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК, «Аталанта»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 26 лет

Статистика за клуб в 2021 году: 36 матчей – 6 голов и 3 передачи

Трансферная стоимость: 13,5 млн

Публично на хорошем счету у руководства «Аталанты», но действительно воодушевляющим получился только первый сезон – он стабильно выходил на поле и забивал во всех турнирах. С августа его удел в большинстве игр наблюдать за происходящим со скамейки запасных. Слишком уж сильны конкуренты. В первую очередь, Руслан Малиновский и Йосип Иличич.

ФК «Аталанта»

В сборной Миранчук классным ударом под перекладину добыл нам единственную победу на Евро-2020 (над Финляндией), но уже осенью приезжал без игровой практики, поэтому каждое его появление на поле выглядело благотворительностью со стороны Карпина.

С большой вероятностью зимой будет отправлен в аренду. Пишут, что один из вариантов – «Дженоа», который тренирует Андрей Шевченко.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ, «Валенсия»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 30 лет

Статистика за клуб в 2021 году: 22 матча – 3 передачи

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

Завершает трио наиболее значимых россиян в большой футбольной Европе. На протяжении многих лет был нашим самым ярким игроком в Европе. Воспитанник мадридского «Реала» нередко менял клубы, но всегда оказывался на хорошем счету в командах, претендующих на еврокубки. Собственно, большую часть карьеры выбирал между «Вильярреалом» и «Валенсией».

Уходящий год стал для Черышева очень неприятным. В первую очередь, из-за проблем со здоровьем. В конце января он получил мышечную травму, выбившую его из строя до апреля, а вскоре после удачного старта в новом сезоне (две голевые передачи в четырех играх) подвело колено, из-за чего он пропустил почти всю осень и только в декабре вернулся на поле.

ФК «Валенсия»

Результат печальный. «Валенсия» не стремится продлевать истекающий летом контракт с регулярно получающим травмы возрастным футболистом. Возможно, через полгода он впервые покинет Испанию. До сих пор он выезжал только ради выступлений за сборную России, которой в этом году оказался не помощником – при Станиславе Черчесове пропустил всю весну, на Евро-2020 получил всего 34 минуты против Бельгии (0:3), а с приходом Карпина отыграл 65 минут в первых играх против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

АЛЕКСАНДР КОКОРИН, «Фиорентина»

Амплуа: нападающий

Возраст: 30 лет

Статистика за клуб в 2021 году: 9 матчей

Трансферная стоимость: 3,5 млн

Стал героем большего количества мемов, чем провел минут на поле. Во-первых, оказался под главной звездой Флоренции Душаном Влаховичем, которого на полном серьезе хотят «Ювентус» и другие топы. Во-вторых, почти все время проводит в медицинских кабинетах. Особенно иронично смотрелась новость о том, что футболист пропустит несколько матчей из-за мышечной усталости, при том, что за предыдущий месяц он провел на поле всего 27 минут.

ФК «Фиорентина»

В середине декабря дебютировал в основе «фиалок» в кубковом матче с «Беневенто», но больше запомнился тем, что оказался на афише, а не тем, что сделал на поле. Его контракт подписан до 2024 года, но сложно поверить, чтобы в «Фиорентине» его терпели и дальше.

АНДРЕЙ ЛУНЕВ, «Байер»

Амплуа: вратарь

Возраст: 30 лет

Статистика за клуб в 2021 году: 1 матч

Трансферная стоимость: 4 млн

Еще один турист из России. У Лунева летом истек контракт с «Зенитом», и он решил попробовать себя в Европе, подписав соглашение с «Байером», у которого основной вратарь Лукаш Градецки является капитаном команды. То есть всерьез рассчитывать на то, чтобы выиграть конкуренцию, Лунев не мог. Или не понимал, куда едет.

ФК «Байер»

Как следствие, именная табличка на скамейке запасных и один сыгранный матч в ничего не значащем заключительном туре Лиги Европы против… будущей команды Станислава Черчесова «Ференцвароша» (0:1).

На протяжении года периодически вызывался в сборную, но скорее для того, чтобы не забыл русский язык.

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Из сколь-нибудь заметных российских легионеров за рубежом выделим еще несколько человек.

Никита Хайкин, «Буде-Глимт»

Амплуа: вратарь

Возраст: 26 лет

Напомнил о себе не столько яркой игрой, сколько результатами клуба, второй год подряд ставшего чемпионом Норвегии и устроившего знатную головомойку «Роме» Жозе Моуринью. В матчах с римлянами норвежцы взяли четыре очка, а на своем поле вообще одержали победу со счетом 6:1.

ФК «Буде-Глимт»

Поскольку Хайкин основной вратарь команды, естественно, он привлек внимание отечественных СМИ. Впрочем, и статистика у него неплохая – 23 пропущенных мяча в 29 матчах чемпионата и 14 голов в 14 еврокубковых встречах. Пишут, что на обладателя российского паспорта нацелился «Зенит».

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

Ампула: защитник

Возраст: 34 года

ФК «Антальяспор»

В глазах болельщиков именно Кудряшов – главный антигерой отбора на ЧМ-2022. В решающем матче в Сплите ему не повезло неудачно подставить ногу под фланговую передачу уже в самой концовке матча, и команда отправилась в стыки. В клубе он пользуется большим авторитетом – когда здоров, почти всегда выходит на поле. Впрочем, «Антальяспор» - один из аутсайдеров чемпионата Турции, от зоны вылета его отделяют всего пять очков.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

Амплуа: вингер

Возраст: 22 года

ФК «Гиресунспор»

Не нашел общего языка с Виктором Гончаренко и укатил из Краснодара в аренду в Турцию. Здесь он стабильно получает игровое время, а недавно даже выдал классный матч – забил и отдал результативную передачу в матче с «Алтаем» (3:1). Постепенно набирает форму и не испытывает большого желания возвращаться в Россию, хотя его команда также не блещет в чемпионате.

Константин Рауш, «Нюрнберг»

Амплуа: защитник

Возраст: 31 год

РФС

Эксперимент с «Динамо» и российским паспортом для Рауша получился неудачным. За сборную он сыграл всего девять матчей, а в РПЛ провел только три года. Но если до переезда в Москву считался крепким по меркам первой бундеслиги игроком «Кельна», то теперь не выходит на поле даже в бундеслиге второй. 9 минут за всю осень – явно не то, ради чего Константин возвращался в Германию.