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Андрей Червиченко: Между Карпиным и Дзюбой искрит, но шаги навстречу друг другу делаются

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Валерий Карпин и Артем Дзюба найдут общий язык и нападающий вернется в сборную к стыковым матчам.
Андрей Червиченко: Между Карпиным и Дзюбой искрит, но шаги навстречу друг другу делаются
23 декабря 2021 14:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

- Дзюба тут дал пространное интервью группе журналистов. Он, в частности, сказал, что не против сделать шаг навстречу, но не хочет, чтобы это вывернули против него. «Готов приехать в сборную без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это?».

- Это некий крик души Дзюбы. Он понимает, что надо ехать и играть за сборную. С другой стороны в его словах сквозит некая обида непонятно на что. По той информации, что есть у меня, при Черчесове были в поведении Дзюбы в сборной некоторые расслабляющие факторы, которые расслабляюще действовали на весь коллектив. Карпин дал понять, что в его сборной такого не будет.

Если Дзюба согласен с нормами поведения, установленными главным тренером на поле и вне его, то надо отнестись с пониманием и эти требования выполнять. Какие здесь могут быть проблемы?

- Без Дзюбы у нас фактически нет нападения. Ну, какие Смолов и Заболотный?

- Я согласен, что Дзюба выше классом всех наших остальных форвардов. И с поляками пользу принесет. Он умеет держать в напряжении оборону соперника. Умеет отдать и забить. Этого не отнимешь.

Но здесь так получилось, что Дзюба – звезда, Карпин тоже звезда. Сошлись две звезды, и между ними стало искрить. Но надо понимать, что Карпин главный тренер, значит, он устанавливает правила. Если ты являешься игроком его команды, значит, должен эти правила соблюдать.

Не слышал, чтобы Дзюбу в чем-то винили, Просто всех удивило, что он очень неплохо играл за «Зенит», а при этом отказался ехать в сборную, мотивируя это тем, что находится в плохой форме.

- Еще одна фраза из интервью. «Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он (Карпин. Прим. ред.) сказал, что его голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это?»

- Не слышал, чтобы Карпин подобное говорил. Может, Дзюбе кто-то что-то передал с чужих слов.

Мне кажется, когда речь идет о сборной, а не о клубе, нужно поменьше «я» вставлять.

- Итак, Дзюба сделал явный шаг навстречу. Шаг за Карпиным. Или отмолчится?

- Валера умный человек, вряд ли будет молчать. И потом, он уже говорил, что не против взять Дзюбу в сборную, если тот будет в хорошей форме. Такими небольшими шажками в направлении друг друга они придут к взаимопониманию, и Дзюба к матчу с поляками вернется в сборную.

источник: «Советский спорт»
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