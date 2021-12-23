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Камоцци уходит в тень. За спортивный блок «Спартака» будет отвечать Каттани

Контракт советника по трансферам Леонида Федуна и Заремы Салиховой Франко Камоцци продлен не будет.
Камоцци уходит в тень. За спортивный блок «Спартака» будет отвечать Каттани
23 декабря 2021 14:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

Советник Леонида Федуна и Заремы Салиховой в «Спартаке» Франко Камоцци покидает «Спартак», сообщает телеграм-канал «Максим же, ну» журналиста Максима Фридмана. По его информации, истекающий контракт продлен не будет.

Неделю назад коллеги со ссылкой на источник в клубе сообщали о том, что давно знакомый с Салиховой и оказывавший консалтинговые услуги на общественных началах итальянский агент станет ключевым звеном в спортивном блоке. Он согласовывал трансферы и принимал участие в переговорах по всем новичкам, много внимания уделял клубной академии и сыграл ключевую роль в приходе соотечественников Луки Каттани (на пост спортивного директора) и Паоло Ваноли (в тренерский штаб).

Предполагалось, что он и дальше будет участвовать в жизни команды вплоть до появления на пресс-конференциях, однако по новой информации, с появлением Каттани он посчитал, что все направления жизнедеятельности клуба под контролем, и необходимости продолжать сотрудничество нет. Во всяком случае, формально – у него был контракт аналитика.

В то же время следящие за происходящим в клубе журналисты и блогеры отмечают, что главной задачей Камоцци была консультация по трансферам игроков, а для этого контракт ему не нужен. Комиссию в случае удачной сделки он может получить безо всякого договора. В то же время работником клуба Камоцци не был, так что утверждение о его уходе все же преувеличение.

Такая формулировка скорее потребовалась для успокоения болельщиков. Будучи лицом, связанным с Салиховой, на него падает тень негативной реакции фанатов на супругу владельца. То есть изменение носит более виртуальный характер, чем реальный. Да и Каттани будет спокойнее себя чувствовать, если над ним не будет руководителей, кроме генерального директора Евгения Мележикова и совета директоров.

Частично подтверждают эти версии и слова Мележикова «Матч ТВ»: «Я не буду комментировать вопросы по Камоцци. Когда у нас будет полностью сформирован спортивный блок, все озвучим. Это произойдет после новогодних праздников. Камоцци приезжал и сопровождал Ваноли. Что касается его деятельности, он внес лепту в комплектование команды».

Управленческая команда красно-белых уже практически сформирована. Новые тренер и спортивный директор уже на месте, теперь осталось определиться с новым заместителем генерального директора по вопросам подготовки молодых футболистов. Ожидается, что на этом посту Владимира Кузьмичева может заменить экс-спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров. На днях он покинул свой пост в футбольной школе и в данный момент выбирает между академиями «Спартака» и «Родины».

источник: «Советский спорт»
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