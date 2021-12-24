Фанаты начинают и проигрывают. Почему демарш болельщиков «Зенита» против fan-ID обречен на провал

Закон о паспортах болельщиков, принятый недавно Госдумой, начнет действовать с лета 2022 года. С этого момента, чтобы попасть на спортивное соревнование, на которое будет распространена практика отфильтровки зрителей, нужно, прежде чем отправиться на арену, озаботиться получением соответствующего допуска. Питерские ребята не стали дожидаться, когда закончится сезон, объявили о своем игноре футбола по новым правилам прямо сейчас.

В комментариях после принятия закона депутаты подчеркивали, что не всех видов спорта будет касаться fan-ID. Решать, где его применять, предстоит правительству и минспорта. Но мы прекрасно понимаем, что вводилось новшество именно под футбол. Горячие парни, располагающиеся за воротами своих клубов на стадионах, ведут себя слишком независимо, а от того непредсказуемо. Позволяют себя острые словечки в адрес боссов клубов, а иногда и их дам. А те не хотят больше слышать подобные вещи.

Фанатов со стадионов, похоже, решили просто изжить. Зря они поддаются сегодня эмоциональным порывам и сами помогают поскорее добиться требуемого результата. Движение фанатов «Зенита» можно понять в их реакции на вредный закон, который уже вводили в некоторых странах Европы, но потом от него же и отказались. Но ничего они не добьются своим демонстративным отказом, даже если к акции присоединятся группировки других клубов.

В нашей истории запрещали фанатеть не один раз. На заре перестроечного времени по-прежнему нельзя было выражать эмоции после забитого гола слишком эмоционально и слишком долго. Вскакивать с мест не запрещалось, этот болельщицкий инстинкт невозможно было контролировать. Но следом по рядам пробегали люди в форме и предлагали всем побыстрее присесть на свои места.

В 1987-м пошли в этом плане послабления, но окончательно их не снимали. Помню, как на летнем матче ЦСКА – «Динамо» Киев (0:2) на стадионе в Петровском парке убирали флаги, не разрешали бурно реагировать на голы Заварова и Кузнецова поклонникам киевлян (их в Москве было много). За «Динамо» Лобановского болели не только в Киеве.

«Законопатили» фанатское движение в СССР в период правления Юрия Андропова. При последнем генсеке КПСС Горбачеве не сразу отменили драконовские правила на стадионах. Тот матч армейцев с киевлянами собрал 40 с лишним тысяч зрителей при вместимости арены в 51 тысячу. Обновленный ЦСКА по итогам чемпионата СССР снова вылетел в первую лигу, до возрождения клуба оставалось еще долгих три года. Однако посещаемость домашних матчей армейцев была в полном порядке. Без всяких фанатов и хорошего футбола. Хотя игра команды Юрия Морозова большей частью навевала тоску.

Зря думают ребята из фан-движений, что смогут своими отказами надавить на инициаторов войны против активных болельщиков. Это не поможет.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое fan-ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – говорится в заявлении «Ландскроны», которое можно одобрять или критиковать, но его точно нужно уважать.

Вот только пользы и эффекта от этого не будет. Как не сказывались в середине 80-х запреты на фанатизм. Уйдет с зенитовских трибун «Ландскрона», придут на их место другие ребятишки. Более спокойные и сговорчивые с клубными руководителями. Доказано неоднократно предыдущей практикой.

Вспомнить можно недалекое прошлое. Хоккейный ЦСКА, активные фанаты которого пару лет назад вступили в серьезный конфликт с клубным топ-менеджментом. Их не устраивал переезд из старого сарая на Ленинградке в новый дворец. Потом претензии были к тому, что команде приходилось делить домашнюю арену со злейшим недругом - «Спартаком». Ко всему прочему не сложились у красно-синих фанатов отношения с президентом клуба Игорем Есмантовичем. Они жаловались, что он их ни во что не ставит, разговаривает грубо и с позиции силы. Те в ответ развешивали оскорбительные баннеры. ЦСКА от этого хуже не стало. Народ на хоккей ходит, обиженные фанаты ездят по городам, обходя стороной московскую арену.

Без fan-ID не прокатят уже и такие выборочные походы на стадионы. Или оформляешь и имеешь право посещать арены в любом городе, или встаешь в позу и… И тогда ваши места займут другие. Даже не сомневайтесь.

P.S. Тем временем Совет Федерации 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика fan-ID для доступа на спортивные соревнования. Оформить его можно будет на «Госуслугах».