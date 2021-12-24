Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Газизов снова атакует «Спартак». Требует 101 млн по расписке от Федуна

Бывший гендиректор красно-белых подал новый судебный иск против столичного клуба.
Газизов снова атакует «Спартак». Требует 101 млн по расписке от Федуна
24 декабря 2021 18:28
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Судебные тяжбы между «Спартаком» и его экс-гендиректором Шамилем Газизовым непременно вошли бы в рейтинг самых скандальных историй в нашем футболе в уходящем году, если бы таковой составлялся. Порядком позабавили публику в 2021-м бесконечные новости об исковых заявлениях и разбирательствах по поводу выплат компенсаций бывшему топ-менеджеру. В какой-то момент казалось, что в деле поставлена точка. Но нынешний руководитель «Уфы» решил подпортить новогоднее настроение своему бывшему патрону Леониду Федуну.

Всю пятницу СМИ пестрели заголовками об очередных громких заявлениях сторон. Газизов подал новый иск к «Спартаку» на 101 млн рублей. Откуда, спрашивается, прилетели эти цифры, ведь апелляционный суд не так давно постановил, что клуб своему бывшему работнику ничего не должен? Шамиль может распрощаться с мечтой взыскать с красно-белых «золотой парашют» в 400 млн рублей - таково было постановление суда.

Эту сумму обещал отдать Федун своему подчиненному при досрочном расторжении контракта. Но, как писалось ранее, суд отменил решение совета директоров о передаче полномочий Леониду Арнольдовичу в части принятия постановлений, сколько платить Газизову при увольнении. А раз так, то и его обещания оказываются пустым звуком. Более того, уже акционеры «Спартака» потребовали от Шамиля вернуть заплаченные ему 88 млн. То, на что не успели поставить бан.

Бывший спартаковский гендир оказался человеком не робкого десятка. Не боится запачкать свою репутацию, прослыв специалистом, с которым проблематично иметь дело. «Спартак» сегодня настолько уронил свой имидж, что тут не знаешь, по кому эта ситуация бьет, а кого приподнимает в глазах футбольной общественности. Так или иначе, но новые серии мыльной оперы «Газизов против «Спартака» уже на экранах.

Адвокат московского клуба Татьяна Завьялова призывает Шамиля связаться с ней лично. Вероятно, получила указание перевести словесную перепалку в тень. Действительно, сколько можно созерцать скандалы вокруг красно-белых и их первого лица. За один год их было столько, сколько хватило бы на всю Российскую премьер-лигу.

Теперь Газизов уверяет, что получал от Федуна расписку с обещаниями: либо отдать акции клуба, либо заплатить компенсацию. Раз нет последнего, Шамиль обращает внимание суда на некие письменные договоренности за подписью Леонида Арнольдовича, которые не вошли в основной контракт. Бывший гендир обещал вернуть расписку, как только получит свой «парашют». Не увидев денег, отнес ее в качестве вещдока.

Источник поясняет, что сумма в миллион евро – это дополнительный бонус, получить его Газизов якобы должен был при попадании команды в зону еврокубков. Плюс набежали проценты. Шамиль утверждает, что об этом шла речь при приеме на работу летом 2020-го и что в этом вопросе он ничего не выдумывает. Предоставил все бумаги суду, как и положено.

Но это версия пострадавшей стороны. Клуб полагает, что все совсем не так. Юрист Завьялова упирает на то, что требования сформулированы неверно и что речь идет о сезоне-2020/21, в котором никаких еврокубков у команды не было. «Спартак» не заключил с Газизовым никаких договорных отношений, и этот «опцион никогда подписан не был». По ее словам, основанием для искового заявления послужила некая бумага, написанная Федуном. И теперь босс клуба привлечен ответчиком по этому иску.

Сам Леонид Арнольдович уверяет, что документ, о котором идет речь, договором на самом деле не является. Называет его листом бумаги, на котором в процессе обсуждений его рукой писались некие варианты предложений без указания даты и времени. Переговорный процесс длился не один день, а его результатом стал трудовой договор. Соответственно все предварительные варианты после этого обнулились, а потому нынешние слова Газизова можно расценивать лишь как пожелания, которые в итоге были отклонены советом директоров клуба.

Федун также не упустил случая укорить Газизова, что тот решил заняться пикировками через СМИ. Это точно можно назвать положительным сдвигом в отношении «Спартака». На публику в 2021-м красно-белые вывалили столько внутриклубного мусора, что пора распрощаться с этой практикой в уходящем году раз и навсегда. Новый год – отличное время для начало новой жизни. Без скандалов и разборок. Этого и хочется пожелать всем фигурантам нового судебного дела.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева выбрала Энберта, а не тиктокера Милохина (фото)Гандболисткам разрешили играть в шортах после скандала на ЧЕНеспроста студенты избили Соловьева: выяснилось такое
Переполох в «Юбилейном»! У дочки Тутберидзе — серебро, у Кондратюка — золото, а у Загорски — обморок
На чемпионате России в Санкт-Петербурге определились первые победители. Марк Кондратюк завоевал золото в мужском одиночном катании, а Александра Степанова и Иван Букин – в танцах на льду.
Газизов против Федуна: футбольная «Санта-Барбара» продолжается!
Уволенный год назад из «Спартака» с поста гендиректора Шамиль Газизов подал новый судебный иск против бывшего клуба: теперь он требует у Леонида Федуна 101 миллион рублей.
«Спасибо, Кирилл Капризов!» Наш супергерой затащил «Миннесоту» в Топ-10 открытий 2021 года
Авторитетные заокеанские издания по традиции подводят хоккейные итоги и составляют всевозможные рейтинги уходящего года. В ESPN не обошли вниманием «Миннесоту» Кирилла Капризова.
Крик «оглушит» Тарасова, Эмиев повторит судьбу Монсона. Расклады на вечер бокса Pravda Fighting 25.12.2021
25 декабря в БКЗ «Атмосфера» состоится очередной турнир Pravda Fighting. «Плеймейкер» оценивает шансы в главных боях вечера олдскульного бокса.
Николсон — номер сто! Полный список легионеров «Спартака» из дальнего зарубежья
Первым зимним приобретением красно-белых в сезоне-2021/22 стал форвард сборной Ямайки Шамар Николсон. До него спартаковскую форму примеряли 99 представителей дальнего зарубежья. В нашем видео - полная статистика.
Двух голов Мичкова для нового суперкамбэка не хватило. Как российская молодежка проиграла Канаде
В контрольном матче перед стартом МЧМ-2022 молодежная сборная России уступила канадским сверстникам (4:6).
Скандал или нет? Дочь Тутберидзе почти в сборной: пока не олимпийской, но…
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России. В первый день прошли короткие программы в трех видах катания – парном, мужском и танцах на льду.
Цифровое поколение диктует условия: онлайн, киберспорт, NFT! Тенденции букмекерского рынка на 2022 год
Авторы Си Джей Фишер и Гарри Джексон при участии Фокса Ротшильда прогнозируют ключевые тренды в мире азартных игр в 2022 году.
Коуч Кэмерон точил зуб на русских с «чуда Баффало»-2011… Россию и Канаду перед МЧМ-2022 ждет знатная заруба
В ночь на 24 декабря молодежная сборная России проведет контрольный матч с канадцами (3:00 мск) накануне старта чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Время Гусева пришло! Олимпиада снова без НХЛ, а значит, сборной России пора заряжать свое главное оружие
НХЛ не отпустила своих звезд на Олимпиаду, а это значит, что Россию в Пекине, как и четыре года назад в Пхенчхане, представит сборная лучших игроков КХЛ. К счастью, среди них присутствует главный творец нашего олимпийского золота-2018: тогда в финале с немцами Никита Гусев сравнял счет за 55 секунд до конца основного времени, а в овертайме вывел на решающий бросок Кирилла Капризова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика