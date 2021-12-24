Газизов снова атакует «Спартак». Требует 101 млн по расписке от Федуна

Судебные тяжбы между «Спартаком» и его экс-гендиректором Шамилем Газизовым непременно вошли бы в рейтинг самых скандальных историй в нашем футболе в уходящем году, если бы таковой составлялся. Порядком позабавили публику в 2021-м бесконечные новости об исковых заявлениях и разбирательствах по поводу выплат компенсаций бывшему топ-менеджеру. В какой-то момент казалось, что в деле поставлена точка. Но нынешний руководитель «Уфы» решил подпортить новогоднее настроение своему бывшему патрону Леониду Федуну.

Всю пятницу СМИ пестрели заголовками об очередных громких заявлениях сторон. Газизов подал новый иск к «Спартаку» на 101 млн рублей. Откуда, спрашивается, прилетели эти цифры, ведь апелляционный суд не так давно постановил, что клуб своему бывшему работнику ничего не должен? Шамиль может распрощаться с мечтой взыскать с красно-белых «золотой парашют» в 400 млн рублей - таково было постановление суда.

Эту сумму обещал отдать Федун своему подчиненному при досрочном расторжении контракта. Но, как писалось ранее, суд отменил решение совета директоров о передаче полномочий Леониду Арнольдовичу в части принятия постановлений, сколько платить Газизову при увольнении. А раз так, то и его обещания оказываются пустым звуком. Более того, уже акционеры «Спартака» потребовали от Шамиля вернуть заплаченные ему 88 млн. То, на что не успели поставить бан.

Бывший спартаковский гендир оказался человеком не робкого десятка. Не боится запачкать свою репутацию, прослыв специалистом, с которым проблематично иметь дело. «Спартак» сегодня настолько уронил свой имидж, что тут не знаешь, по кому эта ситуация бьет, а кого приподнимает в глазах футбольной общественности. Так или иначе, но новые серии мыльной оперы «Газизов против «Спартака» уже на экранах.

Адвокат московского клуба Татьяна Завьялова призывает Шамиля связаться с ней лично. Вероятно, получила указание перевести словесную перепалку в тень. Действительно, сколько можно созерцать скандалы вокруг красно-белых и их первого лица. За один год их было столько, сколько хватило бы на всю Российскую премьер-лигу.

Теперь Газизов уверяет, что получал от Федуна расписку с обещаниями: либо отдать акции клуба, либо заплатить компенсацию. Раз нет последнего, Шамиль обращает внимание суда на некие письменные договоренности за подписью Леонида Арнольдовича, которые не вошли в основной контракт. Бывший гендир обещал вернуть расписку, как только получит свой «парашют». Не увидев денег, отнес ее в качестве вещдока.

Источник поясняет, что сумма в миллион евро – это дополнительный бонус, получить его Газизов якобы должен был при попадании команды в зону еврокубков. Плюс набежали проценты. Шамиль утверждает, что об этом шла речь при приеме на работу летом 2020-го и что в этом вопросе он ничего не выдумывает. Предоставил все бумаги суду, как и положено.

Но это версия пострадавшей стороны. Клуб полагает, что все совсем не так. Юрист Завьялова упирает на то, что требования сформулированы неверно и что речь идет о сезоне-2020/21, в котором никаких еврокубков у команды не было. «Спартак» не заключил с Газизовым никаких договорных отношений, и этот «опцион никогда подписан не был». По ее словам, основанием для искового заявления послужила некая бумага, написанная Федуном. И теперь босс клуба привлечен ответчиком по этому иску.

Сам Леонид Арнольдович уверяет, что документ, о котором идет речь, договором на самом деле не является. Называет его листом бумаги, на котором в процессе обсуждений его рукой писались некие варианты предложений без указания даты и времени. Переговорный процесс длился не один день, а его результатом стал трудовой договор. Соответственно все предварительные варианты после этого обнулились, а потому нынешние слова Газизова можно расценивать лишь как пожелания, которые в итоге были отклонены советом директоров клуба.

Федун также не упустил случая укорить Газизова, что тот решил заняться пикировками через СМИ. Это точно можно назвать положительным сдвигом в отношении «Спартака». На публику в 2021-м красно-белые вывалили столько внутриклубного мусора, что пора распрощаться с этой практикой в уходящем году раз и навсегда. Новый год – отличное время для начало новой жизни. Без скандалов и разборок. Этого и хочется пожелать всем фигурантам нового судебного дела.