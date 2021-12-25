«Рубин» – Youtube-чемпион России! «Не новогодний клип» – очередной шедевр казанцев (видео)

Казанцы не перестают удивлять. В умении делать классные ролики они с отрывом лучшие в РПЛ. Казалось бы, и настроение после осенней части сезона так себе (10-е место после 18 туров). И соцсети на какое-то время затихли. Даже появился постер, извещающий о том, что «новогоднего клипа не будет».

А следом пост о том, что клип будет, но не новогодний.

Что? Да вот что! Очередной шедевр, полный отсылок к главным событиям года и самоиронии.

Тут вам и воспоминания о неудаче в матче с «Ракувом», и отклеивающиеся буквы на футболках, и газеты с уничижительными заголовками («Из Лиги конференций в Лигу пресс-конференций») в качестве мусора, и отсылки к «Игре в кальмара» – сериалу, активно обыгрывавшемуся в соцсетях, и еще очень много всего. Хочется посмотреть этот ролик как минимум дважды – сначала насладиться музыкальной частью, а затем разглядывать детали.

Ну, и куда без Леонида Слуцкого? Он уже пел, казалось бы, во всех жанрах, включая рэп, а теперь играет классику на рояле. Его появление в кадре особенно значимо. Все мы, конечно, знаем, как тренер любит медийную часть своей профессии и с каким удовольствием поддерживает подобные начинания, тем не менее казалось, что после столь печального выступления осенью он может покинуть Казань. И он сам, и руководство явно ждали от команды большего.

Тем не менее, в Татарстане к наставнику относятся с большим уважением и по-прежнему верят в его таланты. «Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим. Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами» - заявил на днях бывший президент клуба, а ныне мэр Казани Ильсур Метшин.

В мае Слуцкий отметил 50-летие, а «Рубин» поздравил его вот таким стильным клипом.

Вообще из этих роликов можно уже собрать полноценную коллекцию. Этот был снят к старту сезона.

А вот предыдущий новогодний хит.

Поистине хотя «Рубину» далеко не всегда удается радовать футбольную общественность на зеленом газоне, клубная пресс-служба умело делает его культурным явлением нашей жизни. Даже удивительно, что отечественным топ-клубам по степени креатива и подачи не удается даже приблизиться к казанским хитам. Да и попыток мы не видим.

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвертое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла еще более поучительной.

Любое поражение влечет за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идет не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе! С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!» – сказано в описании нового шедевра.

Мы с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям и желаем вам счастливого Нового года!