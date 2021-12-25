Прядкин, Черчесов, Вилков, Федун и еще шестеро: для кого это был действительно тяжелый год

Песня Семена Слепакова «Тяжелый год» стала народным хитом:

Это был тяжелый год.

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем.

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Он нам счастья принесет.

И я верю через год.

Дружно скажет наш народ.

Уверен, каждый из тех, о ком пойдет речь ниже, постараются забыть 2021-й как можно скорее.

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН – ушел с поста президента РПЛ

Федеральных чиновников, отсидевших в губернаторских креслах так же много времени, в политике называли тяжеловесами, но в последние годы таких почти не осталось. Не удержался и первый президент РПЛ, находившийся на своей должности со дня основания аж в 2001 году – тогда в кино выходили «Шрек», «Одиннадцать друзей Оушена» и первые фильмы о Гарри Поттере и Фродо Бэггинсе («Властелин колец»).

Казалось, что Прядкин непотопляем, но президент РФС Александр Дюков продвинул на пост главы лиги своего человека – Ашота Хачатурянца, чья резкая реакция на ошибки судей так впечатлила клубы. Претензий к Прядкину действительно набралось изрядно, но долгое время клубы стабильно голосовали за него, причем на безальтернативной основе. В октябре ему позволили сохранить лицо, подав в отставку самостоятельно, после чего тот перешел на менее публичную и ответственную должность советника президента УЕФА по работе с европейскими клубами и лигами.

По иронии судьбы, рекордный телеконтракт, о котором так мечтал президент лиги, РПЛ выбила из «Матч ТВ» уже после его отставки.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ – покинул сборную России

Еще одно значимое событие для российского футбола. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года и стал героем ЧМ-2018, но за последние пару лет потерял репутацию несокрушимого футбольного отца нации, провалил Евро-2020, дал разгневавшее футбольную общественность интервью (и не одно) и был отправлен в отставку, напоследок благородно отказавшись от неустойки.

После этого в РПЛ он себе команду так и не нашел. То ли его не устраивали предложенные условия, то он – клубы. СМИ «находили» ему работу чуть ли не еженедельно, а на практике он подписал новый контракт только в декабре. Новым клубом Черчесова стал венгерский «Ференцварош». Примечательно, что до сборной была польская «Легия», то есть на клубном уровне в России он в последний раз тренировал в далеком уже 2015 году («Динамо»). Репутация среди футболистов у него неоднозначная, что подтвердил недавним интервью нападающий «Амкара» Мартин Якубко.

МИХАИЛ ВИЛКОВ – пожизненно отстранен от судейства

Вилков давно был на особом счету у болельщиков и клубов РПЛ, но продолжал судить, несмотря на феерические ошибки и репутацию зенитовского арбитра. В апреле Хачатурянц положил этому конец, пожизненно отстранив его от судейства без права восстановления. Аналогичная судьба постигла Максима Матюнина и Станислава Васильева, но они не были столь знаковыми фигурами.

«СПАРТАК» – скандал за скандалом

Все произошедшее в стане красно-белых за год даже не упомнить. Весной команда финишировала второй в РПЛ, но после добровольного ухода Доменико Тедеско как будто прорвало дамбу безумия и ненависти. Супруга владельца Зарема Салихова открыто воевала с Дмитрием Поповым, тот пригласил нового тренера Руя Виторию, но никого ему не купил и уволился. Менялись директора, пресс-атташе, переводчики и вообще, кто только мог.

«Спартак» сходу вылетел из Лиги чемпионов и финишировал первой части сезона на позорном девятом месте, попутно влетев «Зениту» 1:7 (рекордное поражение), зато дважды завалил «Наполи», выиграл группу Лиги Европы и прорвался в 1/8 финала. Последнее достижение не спасло Виторию. Несмотря на протест болельщиков, он был уволен, а клуб опять поменял половину управленцев высшего эшелона.

Салихову склоняют на все лады болельщики, а Федуна – уже даже ветераны прославленного некогда клуба. В худшей спортивной форме «Спартак» при Федуне бывал неоднократно, а вот репутационно никогда не падал так низко.

МАРКО НИКОЛИЧ – уволен из «Локомотива»

Сербский тренер как мог поддерживал результаты команды на дистанции, но после летней кадровой революции, в ходе которой опытных бойцов заменили молодые перспективные ребята, поплыл и на фоне пятиматчевой серии без побед был уволен. В памяти футбольной России он остался очень квалифицированным специалистом, которому пришлось плевать против ветра, так что вряд ли ему придется долго ждать предложения о работе.

ЮРИЙ СЕМИН – не удержался в «Ростове»

Многим казалось, что после прошлогодней отставки из «Локомотива» 74-летнему уже специалисту не удастся поработать в РПЛ, однако в августе он неожиданно стал преемником Валерия Карпина в «Ростове». Опыт получился неудачным для обеих сторон. Ростовчане выиграли только один матч из семи и лишились шансов на продолжение борьбы в Кубке после поражения от принципиального для руководства соперника «Чайки». Семина вежливо попросили на выход, и он не стал упираться. В сумме он отработал около полутора месяцев.

РОССИЙСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ КОКОРИН/МИРАНЧУК/ЧЕРЫШЕВ – без футбола

Только Александр Головин поддерживает в Европе реноме России, тогда как остальные наши представители остались практически без игровой практики. И если Денис Черышев пал жертвой двух неприятных травм, выбивших его продолжительное время, то Алексей Миранчук и Александр Кокорин в Италии просто полируют скамейку запасных. Особенно обидно за полузащитника. В прошлом сезоне он стабильно выходил на поле, а сейчас уже, наверное, протер шорты до дыр. Если зимой не уйдет хотя бы в аренду, сборная России может о нем забыть.

АРТЕМ ДЗЮБА – выпал из сборной и основы «Зенита»

2021 год форвард начинал в статусе главной звезды сборной России и одного из лидеров «Зенита», но наряду с командой неудачно выступил на чемпионате Европы и отказался от вызова Карпина, чем в национальной команде поставил на себе крест.

Да и в клубе дела идут неважно. Сергей Семак все больше убеждается, что Дзюба подходит только для внутреннего пользования в матчах с уступающими в классе командами, поэтому все реже ставит его в состав. Артем срывается («Я здесь должен быть!») и публикует фотографии с мальдивских пляжей, пока партнеры бьются с «Динамо» в чемпионском матче. Столь непрофессиональное и откровенно вызывающее поведение Семак не прощает. Кажется, это закат карьеры Дзюбы уже необратим.

НИКОЛА ВЛАШИЧ – из основы ЦСКА на скамейку «Вест Хэма»

Хорватскому полузащитнику так часто говорили, что он перерос РПЛ, что он в это даже поверил, и стал чуть ли не шантажировать клуб. После летней паузы Влашич совершенно потерял мотивацию и, как следствие, форму, и играл настолько плохо, что болельщики сами стали просить отпустить его в Англию. «Вест Хэм» выложил за него 30 млн евро и усадил в запас. Сегодня на его счету 146 минут в АПЛ. Стоило ли оно того?

ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ – без денег и в зоне вылета

Башкирский футбольный менеджер пожинает плоды своего переезда в Москву. Здесь он рассчитывал войти в состав акционеров и отлично заработать, но совет директоров заблокировал выплату ему «золотого парашюта», все суды проиграны, расписки Федун называет «пожеланиями» Газизова и угрожает расследованиями за неоднозначные трансферы Кокорина и Остона Урунова.

И все это на фоне терпящей бедствие «Уфы». У клуба неопределенность с бюджетом и предпоследнее место в турнирной таблице, при том, что вылет, по словам его руководителей, может вообще повлечь смерть всего проекта. Газизовым недовольны даже уфимские болельщики, чего в истории клуба, кажется, не случалось еще никогда. И выбраться из всех этих злоключений по щелчку пальца не получится.

Если бы кто-нибудь решился сделать новогодний клип уровня «Мультличности», выходившего некогда на Первом канале, в первой серии персонажи Газизова, Федуна, Кокорина и всеми остальными собрались бы с гитарой у костра и хором пели: «Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем…»