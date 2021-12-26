Безумная перестрелка на «Этихаде»! «Лестер» едва не отобрал очки у «Сити», проигрывая к перерыву 0:4

РАССЕРЖЕННЫЕ «ГОРОЖАНЕ» ПРОТИВ РАНЕНЫХ «ЛИС»

Boxing Day – особая британская традиция и большая радость для европейских болельщиков, поскольку после Рождества у нас не так много возможностей посмотреть классный футбол. В этом уже уходящем году он подарил нам том-матч между «Манчестер Сити» и «Лестером». Пусть даже «лисы» в текущем сезоне далеки от своих лучших кондиций.

Брендану Роджерсу не позавидуешь. Мало того, что пропала надежность у своих ворот, из-за чего заметно просели качество игры и результаты, так еще в составе множество проблем, особенно в защитной линии. Нет Чаглара Сеюнджю, Джонни Эванса, Рикарду Перейры и Уэсли Фофана. В итоге четверку обороняющихся составили Марк Олбрайтон (три матча в основе в АПЛ), Даниэль Амарти (шесть таких матчей), Янник Вестергор (не играл с в основе с 3 октября) и Люк Томас (8 матчей).

Неудивительно, что завладевшие мячом «горожане» открыли счет уже на пятой минуте – Фернандиньо наудачу забросил мяч в штрафную из глубины, но Кевин де Брейне успел к нему первым, обработал, развернулся и пробил. Оппоненты все это время держались от бельгийца на метровом расстоянии и, естественно, ничем помочь Касперу Шмейхелю не могли. Для де Брейне это всего лишь пятый гол в нынешнем чемпионате.

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ ТИЛЕМАНСА

Вообще матч не оправдал ожиданий нейтральных болельщиков. В прошлом «лисам» удавалось подставить подножку «горожанам», но нынче они не в состоянии по правилам сдержать соперника. Уже на 12-й минуте при подаче углового Юри Тилеманс регбийным приемом завалил Эмерика Лапорта, и Рияд Марез с 11-метровой поразил ворота своей бывшей команды, удвоив преимущество. На этом интрига, казалось, себя исчерпала.

А спустя еще семь минут хозяева довели счет до разгромного. Игроки «Сити» привычно непредсказуемо рассыпались вокруг чужой штрафной и серией коротких передач нашли свободную зону на фланге для Жоау Канселу. Прострел португальцу не удался, но Шмейхель отбил мяч точно на стоявшего перед ним Илкая Гюндогана.

Но и это не все. Еще через три минуты потерявший берега Тилеманс, как будто панически боявшийся гола из-под себя, зачем-то поставил шлагбаум разбежавшемуся в штрафной Рахиму Стерлингу и привез еще один пенальти, который сам и реализовал. 4:0 к 25-й минуте – это даже не приговор для команды Роджерса, а материализация ада на земле.

Несмотря на очевидность исхода (на тот момент, по крайней мере), с чисто эстетической точки зрения смотреть этот футбол было приятно. Подопечные Гвардиолы играли с настроением и творили как будто без сопротивления со стороны гостей, но и те на чужой половине поля не прохлаждались. Наиболее яркий момент у них был, когда Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч под перекладину (Эдерсон вытащил), а Адемола Лукман повторным ударом попугал болельщиков на трибунах. И это была не разовая акция. «Лисы» несколько раз опасно входили в штрафную и нанесли за тайм восемь ударов против десяти у небесно-голубых. Согласитесь, разница не так велика, как может показаться, если смотреть только на табло.

НЕ ЛИС, А ПТИЦА ФЕНИКС

В чем же причина такого провала гостей в первом тайме? Роджерс ответил на этот вопрос, перейдя после перерыва игру в три центральных защитника, для чего заменил Айосе Переса на Тимоти Кастаня. И «Лестер» действительно стал собой – надежнее оборонялся и стал убийственно опасен у чужих ворот.

Совсем иначе заиграли Мэддисон и Келечи Ихеаначо, поучаствовавшие в двух результативных забегах в течение четырех минут. Нигериец в обоих случаях отметился результативными передачами, но если в первом случае он просто покатил открытому Мэддисону, то во втором классно вывел на удар открывшегося между защитниками Лукмана. И этот отрезок наглядно подтвердил, что «Лестер» далеко не так безнадежен, как кажется, а «Сити» как не умел действовать по счету, так никак и не научится, за что команды Гвардиолы уже не раз били в Лиге чемпионов.

Дело не только в том, как «горожане» реагируют на контратаки соперника, но и как обороняются в принципе. Опорная зона у «Сити» страдает от сквозняков, чем гости пользовались еще в первом тайме. А во втором все тот же Мэддисон классно пробил в дальний верхний угол, вынудив ошибиться Эдерсона – Ихеаначо оказался первым на добивании после спасения вратаря. У чужих ворот защитники «горожан» действуют даже лучше, чем у своих.

УГЛОВЫЕ «СИТИ» - ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Если бы «Лестер» спасся, это было бы рождественское чудо, но интрига жила всего четыре минуты, а затем Лапорт при подаче углового перевисел всех в штрафной и вновь довел преимущество в счете до двух голов. Угловые вообще убойное оружие «Сити». С них они сделали три гола из шести – заработанный пенальти, гол Лапорта и точный удар Стерлинга с нескольких метров в концовке. Он замкнул скидку еще одного защитника Рубена Диаша.

Такая перестрелка, да еще в ситуации, когда «Ман Сити» после первого тайма полностью контролировал происходящее на поле, в очередной раз подтверждает разбалансированность команды. Сколь велики манкунианцы на чужой половине поля, столь же беззащитны на своей, а это, в свою очередь, является результатом догматизма Гвардиолы. Потому он при всей своей гениальности лишь раз выиграл Лигу чемпионов, а Зинедин Зидан за четыре полных сезона работы тренером – три.

Что же до Роджерса, то он, очевидно, при построении стартового плана перехитрил самого себя. А ведь мог оттяпать у «Сити» очки, придав чемпионской гонке еще больше драйва, но вместо этого еще сильнее утопил себя. О зоне Лиги чемпионов теперь точно можно забыть.

АПЛ.

19-й тур

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» - 6:3 (4:0)

Голы: де Брейне, 5 – 1:0. Марез, 14 – с пенальти – 2:0. Гюндоган, 21 – 3:0. Стерлинг, 25 – с пенальти – 4:0. Мэддисон, 55 – 4:1. Лукман, 59 – 4:2. Ихеаначо, 65 – 4:3. Лапорт, 69 – 5:3. Стерлинг, 88 – 6:3.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко, де Брейне (Фоден, 71), Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг.

«Лестер»: Шмейхель, Олбрайтон, Амарти, Вестергор, Томас, Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чодури, 71), Мэддисон, Айосе Перес (Кастань, 46), Лукман, Ихеаначо.

Предупреждения: Вестергор, 45. Мэддисон, 75. Фернандиньо, 90+1.

Судья: Кавана (Англия).