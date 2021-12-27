Продажа «Спартака», выход сборной из группы, реформы РПЛ. Главные не состоявшиеся события года

СБОРНАЯ НИКУДА НЕ ВЫШЛА

Российские болельщики в 2021 году ждали от национальной команды многого, но она только разочаровывала. Сначала молодежка, круто стартовав в финальном раунде чемпионата Европы, не смогла выйти из группы, затем ее поддержала первая команда, финишировавшая с тремя очками на последнем месте. А в завершение года автогол Федора Кудряшова отправил россиян в стыки. Смена Станислава Черчесова на Валерия Карпина не помогла.

РЕФОРМЫ В РПЛ НЕ СОСТОЯЛИСЬ

Весной президент РФС Александр Дюков приглашением голландской компании Hypercube инициировал массовые обсуждения о реформе премьер-лиги, которую готовы были одобрить чуть ли не в первых месяцах осени, но клубы бойкотировали все варианты инноваций, и со временем разговоры сошли на нет.

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ НЕ ОТМЕНИЛИ

Очередная серия дискуссии о необходимости отмены лимита на легионеров вновь зашла в тупик. Министерство спорта категорически против такого подхода. Пока Россия не попадет на Олимпиаду, в этом вопросе ничего не изменится.

РПЛ НЕ УШЛА С «МАТЧ ТВ»

С развитием стриминговых сервисов конкуренция за показ РПЛ заметно выросла, что стало сюрпризом для «Матч ТВ». В октябре даже планировали провести тендер за телеправа, но при помощи «Газпром Медиа» единственный федеральный спортивный телеканал сумел кратно увеличить стоимость контракта и тем самым убедить клубы не искать счастья на стороне.

ДЗЮБА НЕ СТАЛ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ

К январю капитан и главная звезда сборной России подошел в четырех голах от лучшего бомбардира в истории национальной команды Александра Кержакова. Три мяча он положил уже в мартовских играх с Мальтой и Словенией, а вот затем начался длительный спад – единственный точный удар Дзюбе удался только в заключительном матче чемпионата Европы с Данией. До сих пор это последняя его игра в сборной. После отказа принять вызов Валерия Карпина в Новогорске его никто не видел. И не факт, что в 2022 году что-то изменится.

ФЕДУН НЕ ПРОДАЛ «СПАРТАК»

Кто уже только не просил российского миллиардера о продаже акций клуба, но Леонид Федун продолжает утверждать, что стоящих предложений не получал, хотя в СМИ проскакивают фамилии других серьезных бизнесменов. «Спартак» превратился в чемодан без ручки.

Летом владелец на эмоциях предложил даже одному фанату приобрести клуб за рубль, а в декабре появилась информация об интересе к акциям красно-белых со стороны City Football Group – холдингу, которому принадлежит «Манчестер Сити». Если эта сделка не состоится в 2022 году, все вспомнят об анонсированном президентом проекте продаже клуба болельщикам в 2023-м.

«ЗЕНИТ» НЕ ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

И с третьей попытки Сергею Семаку не удалось вывести чемпиона страны из группы Лиги чемпионов. По сравнению с двумя прошлыми попытками и третье место с выходом в Лигу Европы за счастье, но не для того сине-бело-голубые тратятся на приобретение футболистов уровня Малкома, Деяна Ловрена и Клаудиньо. Даже навязать серьезную борьбу в еврокубках никак не получается.

ХВИЧА НЕ УЕХАЛ В ЕВРОПУ

Проведя отличный сезон за «Рубин», грузинский дриблер все лето ждал перехода в европейский чемпионат, но так и остался в Казани, после чего потерял мотивацию и стал играть плохо. Глядя на его выступления, сложно поверить, что в 2022 году в Европе кто-то будет готов выложить за него солидную сумму. С другой стороны, Александру Кокорину и Николе Влашичу это не помешало.

КОКОРИН НЕ ЗАБИЛ ЗА «ФИОРЕНТИНУ»

Спартаковские болельщики выдохнули с облегчением, когда клубу удалось сплавить форварда во Флоренцию. Здесь он крепко осел на скамейке запасных, лечил болячки да тусовался в исторических местах. О том, чтобы записать на свой счет хотя бы один мяч даже речи не шло. Только в декабре он впервые вообще попал в створ.

ЖИРКОВ НЕ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Главный ветеран сборной России практически не играл в 2021 году. Весной в «Зените» Семак его почти не выпускал, а по приезду в сборную он довольно быстро получил травму и лишился возможности подписать с кем-то контракт. Вторую половину года Жирков тренировался самостоятельно и заявлял о том, что если в зимнее трансферное окно не найдет новый клуб, повесит бутсы на гвоздь.

P.S.

«КРАСНОДАР» НЕ ВЫСТАВИЛ 11 ВОСПИТАННИКОВ В ОСНОВЕ

Как переходящее знамя, из года в год мы будем публиковать этот факт. Клуб Сергея Галицкого по-прежнему очень далек от реализации голубой мечты своего владельца об 11 воспитанниках в составе. Сам Галицкий даже дал большое интервью, из которого можно сделать вывод, что он и сам понимает утопичность этой идеи. Клубные амбиции слишком велики, чтобы рисковать результатом в угоду региональным патриотическим соображениям.

В марте в заявку 11 доморощенных футболистов все-таки попали, но клуб не стал развивать идею, избавившись летом от Даниила Уткина, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ильи Жигулева. Так что мы все еще ждем чуда.