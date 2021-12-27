Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Продажа «Спартака», выход сборной из группы, реформы РПЛ. Главные не состоявшиеся события года

Мы так много ждали от 2021-го и так мало получили. Сборная по-прежнему аутсайдер, РПЛ все еще показывают по «Матч ТВ», «Спартак» все так же принадлежит Федуну. Собрали десятку главных не реализованных хотелок года.
Продажа «Спартака», выход сборной из группы, реформы РПЛ. Главные не состоявшиеся события года
27 декабря 2021 16:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: «Советский спорт»

СБОРНАЯ НИКУДА НЕ ВЫШЛА

Российские болельщики в 2021 году ждали от национальной команды многого, но она только разочаровывала. Сначала молодежка, круто стартовав в финальном раунде чемпионата Европы, не смогла выйти из группы, затем ее поддержала первая команда, финишировавшая с тремя очками на последнем месте. А в завершение года автогол Федора Кудряшова отправил россиян в стыки. Смена Станислава Черчесова на Валерия Карпина не помогла.

РЕФОРМЫ В РПЛ НЕ СОСТОЯЛИСЬ

Весной президент РФС Александр Дюков приглашением голландской компании Hypercube инициировал массовые обсуждения о реформе премьер-лиги, которую готовы были одобрить чуть ли не в первых месяцах осени, но клубы бойкотировали все варианты инноваций, и со временем разговоры сошли на нет.

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ НЕ ОТМЕНИЛИ

Очередная серия дискуссии о необходимости отмены лимита на легионеров вновь зашла в тупик. Министерство спорта категорически против такого подхода. Пока Россия не попадет на Олимпиаду, в этом вопросе ничего не изменится.

РПЛ НЕ УШЛА С «МАТЧ ТВ»

С развитием стриминговых сервисов конкуренция за показ РПЛ заметно выросла, что стало сюрпризом для «Матч ТВ». В октябре даже планировали провести тендер за телеправа, но при помощи «Газпром Медиа» единственный федеральный спортивный телеканал сумел кратно увеличить стоимость контракта и тем самым убедить клубы не искать счастья на стороне.

ДЗЮБА НЕ СТАЛ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ

К январю капитан и главная звезда сборной России подошел в четырех голах от лучшего бомбардира в истории национальной команды Александра Кержакова. Три мяча он положил уже в мартовских играх с Мальтой и Словенией, а вот затем начался длительный спад – единственный точный удар Дзюбе удался только в заключительном матче чемпионата Европы с Данией. До сих пор это последняя его игра в сборной. После отказа принять вызов Валерия Карпина в Новогорске его никто не видел. И не факт, что в 2022 году что-то изменится.

ФЕДУН НЕ ПРОДАЛ «СПАРТАК»

Кто уже только не просил российского миллиардера о продаже акций клуба, но Леонид Федун продолжает утверждать, что стоящих предложений не получал, хотя в СМИ проскакивают фамилии других серьезных бизнесменов. «Спартак» превратился в чемодан без ручки.

Летом владелец на эмоциях предложил даже одному фанату приобрести клуб за рубль, а в декабре появилась информация об интересе к акциям красно-белых со стороны City Football Group – холдингу, которому принадлежит «Манчестер Сити». Если эта сделка не состоится в 2022 году, все вспомнят об анонсированном президентом проекте продаже клуба болельщикам в 2023-м.

«ЗЕНИТ» НЕ ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

И с третьей попытки Сергею Семаку не удалось вывести чемпиона страны из группы Лиги чемпионов. По сравнению с двумя прошлыми попытками и третье место с выходом в Лигу Европы за счастье, но не для того сине-бело-голубые тратятся на приобретение футболистов уровня Малкома, Деяна Ловрена и Клаудиньо. Даже навязать серьезную борьбу в еврокубках никак не получается.

ХВИЧА НЕ УЕХАЛ В ЕВРОПУ

Проведя отличный сезон за «Рубин», грузинский дриблер все лето ждал перехода в европейский чемпионат, но так и остался в Казани, после чего потерял мотивацию и стал играть плохо. Глядя на его выступления, сложно поверить, что в 2022 году в Европе кто-то будет готов выложить за него солидную сумму. С другой стороны, Александру Кокорину и Николе Влашичу это не помешало.

КОКОРИН НЕ ЗАБИЛ ЗА «ФИОРЕНТИНУ»

Спартаковские болельщики выдохнули с облегчением, когда клубу удалось сплавить форварда во Флоренцию. Здесь он крепко осел на скамейке запасных, лечил болячки да тусовался в исторических местах. О том, чтобы записать на свой счет хотя бы один мяч даже речи не шло. Только в декабре он впервые вообще попал в створ.

ЖИРКОВ НЕ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Главный ветеран сборной России практически не играл в 2021 году. Весной в «Зените» Семак его почти не выпускал, а по приезду в сборную он довольно быстро получил травму и лишился возможности подписать с кем-то контракт. Вторую половину года Жирков тренировался самостоятельно и заявлял о том, что если в зимнее трансферное окно не найдет новый клуб, повесит бутсы на гвоздь.

P.S.

«КРАСНОДАР» НЕ ВЫСТАВИЛ 11 ВОСПИТАННИКОВ В ОСНОВЕ

Как переходящее знамя, из года в год мы будем публиковать этот факт. Клуб Сергея Галицкого по-прежнему очень далек от реализации голубой мечты своего владельца об 11 воспитанниках в составе. Сам Галицкий даже дал большое интервью, из которого можно сделать вывод, что он и сам понимает утопичность этой идеи. Клубные амбиции слишком велики, чтобы рисковать результатом в угоду региональным патриотическим соображениям.

В марте в заявку 11 доморощенных футболистов все-таки попали, но клуб не стал развивать идею, избавившись летом от Даниила Уткина, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ильи Жигулева. Так что мы все еще ждем чуда.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
А вот и вся правда: избивший Соловьева не стал молчатьНеожиданные слова Тутберидзе о фигуристке ТуктамышевойЖурналист США - о попадании плюшевого кота в Тутберидзе
Гонка в небо — время Большунова! На «Тур де Ски»-2021/22 русский суперлыжник может установить рекорд
Во вторник 28 декабря в Швейцарии начинается крупнейшая лыжная многодневка «Тур де Ски». Она завершится 4 января традиционным подъемом на жуткую итальянскую гору Альпе-де-Чермис.
Мощные трансферы «Спартака» и ответ Евсеева Журовой про Мальдивы в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости недели в картинках.
«Да какая я звезда?» Никита Гусев — о подвиге Пхенчхана, Олимпиаде без НХЛ и камбэке в СКА
Есть Мичков и русский характер, но этого маловато будет. Выводы из матча Россия — Швеция
В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею россияне проиграли «Тре Крунур» - 3:6, оставив двоякое впечатление от своей игры.
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили
Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.
«Повторяй себе: я — Гладиатор!» Шесть шагов к полному отказу от спиртного на Новый год
Отказаться от алкоголя на Новый год не так сложно, как кажется, говорит психолог Виталий Кашлаев. Наградой за воздержание станут нормальное самочувствие, здоровая голова и чувство морального превосходства над «слабаками, которые пали перед соблазнами плоти».
Восемь с половиной золотых медалей. Олимпийский прогноз для сборной России #1
За 40 дней до открытия зимней Олимпиады «Плеймейкер» составил прогноз на количество российских золотых медалей. Причем прогноз уникальный - подробный и при этом не окончательный. В оставшееся до Игр время он будет меняться в зависимости от текущих событий.
Лишь бы Аскаров не подкачал! Российская молодежка начинает МЧМ с матча против грозных шведов
Открывать молодежной чемпионат мира сборной России выпало с одним из фаворитов. Шведы наряду с нашей командой идут в числе претендентов на медали с равными шансами, выше котируются только две североамериканские сборные – Канады и США.
«Лига Ставок» — фаворит в тендере РПЛ, а 77 процентов болельщиков не знают беттинг-партнера своей команды
Обзор новостей букмекерского рынка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика