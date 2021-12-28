Сергеев одной ногой в «Зените». Дзюба уйдет в «Рубин»?

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в шаге от подписания контракта с «Зенитом». Он не просто прибыл в Санкт-Петербург, но уже даже попал в руки клубных врачей. «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и “Крыльями Советов”», – сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее «РБ Спорт» утверждал, что в контракте футболиста с самарцами прописана опция выкупа в размере 180 миллионов рублей, что по курсу на 28 декабря составляет около 2,17 миллионов евро. Примерно в эту сумму его и оценивает специализирующийся на переходах портал transfermarkt (2,3 млн).

Общие затраты питерцев, конечно, будут выше, поскольку надо будет еще заплатить комиссионные агенту Сергеева Павлу Андрееву, а также подъемные самому нападающему. Тем не менее, на данный момент вероятность трансфера очень высока.

Для зенитовцев приобретение этого форварда является важным шагом и в первую очередь коснется одного из уже имеющихся нападающих – Артема Дзюбы или Сердара Азмуна. У обоих летом истекают контракты. Существует три в равной мере логичных варианта развития событий в ближайшее время (если взять за основу, что Сергеева подпишут).

ВАРИАНТ 1 – ДЗЮБА УЙДЕТ СЕЙЧАС, А АЗМУН – ЛЕТОМ

Вероятность: 60%

Весь смысл приобретения «Зенитом» Сергеева заключается в том, что это нападающий с российским паспортом, а значит, может заменить в команде Дзюбу. Азмуну тоже вскоре потребуется преемник, но на его позицию надо брать сильного легионера. Иностранец уровня условного Клаудиньо будет решать задачи преимущественно в Лиге чемпионов, а Сергеев пригодится во внутреннем первенстве.

Но то задачи отдаленные, а весной у «Зенита» по меньшей мере два матча Лиги Европы, и для них потребуется сильный нападающий. Азмун вполне годится на эту роль, так что острая необходимость в Дзюбе отпадает. Это тем более важно в свете поведения экс-нападающего сборной России. Осенью он стал терять место в стартовом составе, отчего вновь проявил свою токсичность. Сначала выкрикнул Сергею Семаку свое легендарное: «Я должен здесь быть…», а перед заключительным матчем года отправился на Мальдивы кормить скатов.

Семак слишком дипломатичный тренер, чтобы сразу на пресс-конференции обрубить все концы, но для него такое непрофессиональное отношение не может быть приемлемым. Поэтому логично, что питерцы стали искать Дзюбе замену. Кроме того, ветеран уже медлителен, поэтому с изменением командной игры, более ориентированной на скорость движения мяча, стал выходить на поле реже, а Сергеев в «Крыльях Советов» продемонстрировал хорошие навыки именно в таком режиме.

ВАРИАНТ 2 – АЗМУН УЙДЕТ СЕЙЧАС, А ДЗЮБА ОСТАНЕТСЯ КАК МИНИМУМ ДО ЛЕТА

Вероятность: 30%

Существует и обратная возможность. Она основана на том, что сейчас за Азмуна питерцы могут выручить около 3 млн евро, тогда как летом будут вынуждены отпустить бесплатно. Сумма не столь велика, но практически полностью покрывает расходы на приобретение Сергеева. Мелочь, но приятно.

В этом случае Дзюба гарантированно доиграет до лета, а дальше все будет решаться в личных переговорах между сторонами. Если Семака и «Зенит» все будет устраивать, то контракт с Артемом продлят, а если нет – найдут ему замену за границей.

Этот вариант хорош с экономической точки зрения (помимо трансферной составляющей еще и зарплата Сергеева явно ниже, чем у Азмуна), но имеет тот недостаток, что в Лиге Европы у команды могут возникнуть трудности. Сергеев для «Бетиса» еще сыроват, а с Дзюбой не получится играть быстро. Зато снизится его токсичность, поскольку пока Сергеев будет адаптироваться в новой команде, Дзюба станет проводить на поле много времени. Правда, это будет означать, что Семак закрыл глаза на его выкидоны, а это ему не свойственно.

Кроме того, стоит учитывать, что в контракте Дзюбы есть опция автоматического продления в том случае, если он отыграет не менее 70% времени. С отъездом Азмуна такая возможность возрастет, и тогда тема форварда закроется еще на год, но возникнет вопрос, с кем «Зениту» пытаться выйти из группы Лиги чемпионов.

ВАРИАНТ 3 – АЗМУН И ДЗЮБА ОСТАНУТСЯ

Вероятность: 10%

Теоретически питерцы могут сохранить до конца сезона всех троих нападающих. Такой вариант актуален, если Семак решит вернуться к расстановке с двумя нападающими. Правда, осенняя часть сезона намекает нам на обратный процесс, так что такой расклад кажется маловероятным.

Дзюба уйдет к Слуцкому?

Иронично, конечно, что не так давно Дзюба поспорил с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем о том, что Сергеев не забьет за сезон и восьми мячей, а теперь уступает ему свое место в «Зените». Наверное, это карма. Все-таки, судя по высказываниям за последний год (включая недавнее интервью про сборную, «неблагодарных» болельщиков, не разбирающихся в футболе журналистов и представление о себе, как «бронепоезде»), Артем слишком сильно оторвался от реальности, за что и может быть наказан его величеством футболом.

Куда же отправится Дзюба? Наиболее вероятным его следующим местом может стать «Рубин», который тренирует Леонид Слуцкий. С ним у форварда установились хорошие отношения еще во время работы в сборной России. Metaratings утверждает, что казанцы готовы заплатить за трансфер не более 3 млн, но это та сумма, в которую обойдется «Зениту» замена Дзюбы на Сергеева. Правда, она не учитывает личный контракт футболиста, по которому он получает более 3 млн евро, тогда как «Рубин» вряд ли потянет зарплату более чем в 1 млн. Согласится ли на это сам игрок?

Я бы также не исключал перехода в «Краснодар», где не стесняются подписывать возрастных россиян и позитивно относятся к гренадерам, или «Сочи» (для Дзюбы проект мелковат, но здесь есть и деньги, и амбиции, и умение Владимира Федотова работать с возрастными списанными со счетов футболистами).