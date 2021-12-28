Миранчука отправляют в «Верону». Пока только СМИ, но вариант, кажется, действительно стоящий

Вариантов продолжения карьеры для хавбека сборной России называлось за последние месяцы много, но похоже, что дело идет к уходу россиянина в «Верону». Итальянская Tuttomercatoweb сообщает, что «Аталанта» якобы готова отдать в аренду Миранчука. В обмен клуб из Бергамо хочет получить из веронской команды Антонина Барака.

На чеха также засматривается «Милан» и «Вест Хэм», но нас интересует не он, а основной игрок национальной команды, которой в марте играть стыковой матч с Польшей в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Важно, чтобы Алексей получал игровую практику, а Джан Пьеро Гасперини, судя по всему, поставил крест на перспективах русского в качестве игрока основы.

Конкуренция в «Вероне» не сравнима с той, что испытывает в Бергамо Миранчук. Собственно, Барак и мог бы стать его конкурентом в центре поля, но он нужен «Аталанте», которая видит в нем замену словенцу Йосипу Иличичу. Чеха бергамаски хотят купить летом, а россиянина в рамках сделки отдать в аренду с правом последующего выкупа. Для «Вероны» это обычная практика, клуб в каком-то роде и держат на плаву арендованные игроки.

После 19 туров у команды Игора Тудора 24 очка и 12-е место. При этом положительная разница забитых и пропущенных мячей (34-32). Борьба за выживание «Вероне» не грозит, в этом плане вариант намного лучше «Дженоа».

В клубе, который возглавил по осени Андрей Шевченко, все выглядит безнадежно по спортивной части, 11 очков и третья строчка с конца. А единственным плюсом может быть русский язык главного тренера. Но кому охота перебираться из команды, которая находится в зоне Лиги чемпионов, на четвертом месте, в терпящий бедствие коллектив.

Слышатся мнения, что в «Вероне» Миранчуку не светят еврокубки. Но так и в «Аталанте» у Алексея их нет. Ему надо играть, он не имеет места в основе, а редкие выходы не дают возможности быть в тонусе. Так можно незаметно начать деградировать, а потом останется один приемлемый вариант – возвращение в РПЛ. Не тот путь, который желал себе полузащитник, переезжая из «Локомотива» в Серию А.

В России хавбека готов принять с распростертыми объятиями «Зенит». Питерцы не скрывали своего интереса к игроку еще до его отъезда из нашего чемпионата. Но в Санкт-Петербург Миранчук успеет. Ему необходимо зацепиться за шанс в топ-чемпионате. В этом свете «Верона» вполне может стать тем трамплином, который позволит вернуть место в старте и позволит остаться в Италии.

Игра веронцев в чем-то похожа на ту, что поставил «Аталанте» Гасперини. Много высокого прессинга и интенсивной борьбы по всему полю. В этом, правда, Миранчук и не был так силен, как его конкуренты в клубе. Но все же уровень футболистов у бергамасков и «Вероны» несопоставим.

Миранчуку в любом случае надо что-то менять. 26 лет – не тот возраст, чтобы протирать штаны на лавке, даже имея хороший контракт. Соглашение с «Аталантой» у него долгосрочное, до лета 2024 года. Но всего 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился Алексей с начала сезона, заставляют задуматься о перспективах. В «Аталанте» их у нашего легионера нет. Значит, настало время для перемен.