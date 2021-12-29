Шмейхель взял пенальти от Салаха, «Ливерпуль» отстал от «Ман Сити» на шесть очков

ПЯТЬ ЗАМЕН РОДЖЕРСА

Предновогодний марафон АПЛ продолжается. Пожалуй, последним топовым матчем в 2021 году стала встреча «Лестер» - «Ливерпуль». Хозяевам было, конечно, значительно тяжелее. Мало того, что в команде масса травмированных футболистов (в первую очередь, в линии обороны), так еще и предыдущая игра состоялась всего двое суток назад – «лисы» разгромно проиграли «Манчестер Сити» со счетом 3:6. Мерсисайдцы же отдыхали, поскольку их матч с «Лидсом» был перенесен.

Против «горожан» Брендан Роджерс совершил роковую ошибку, решив сыграть в два центральных защитника и пытаясь встречать соперника выше. «Сити» воспользовался системными и индивидуальными ошибками гостей и за тайм накидал четыре мяча. По сравнению с той игрой Роджерс сделал сразу пять замен – две в обороне (вышли Уилфред Ндиди и Тимоти Кастань), две в центре поля (Бубакари Сумаре и Хамза Чодури) и одну в нападении, зато какую – в основу вернулся Джейми Варди.

У Юргена Клоппа куда меньше потерь и заметно более привычный состав. Из значимых игроков он не смог рассчитывать только на Эндрю Робертсона, получившего красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (его заменил Константинос Цимикас), и Тьяго Алькантару, но его неприкасаемым не назвать. Зато ключевые игроки – Вирджил ван Дейк (пропустил три тура), Трент, Фабиньо и Садио Мане с Мохамедом Салахом – на месте.

ТРЕТИЙ ПЕНАЛЬТИ «ЛЕСТЕРУ» В ТРЕХ ТАЙМАХ

Назвать команды похожими язык не повернется, но ключевые для наступления зоны у них действительно схожи – «лисы» особенно опасны, когда разбегаются в контратаках в полуфлангах, а мерсисайдцы наиболее сильны подключениями крайних защитников и переводами мяча, благодаря которым удается здорово разворачивать атаки.

У хозяев тяжелее всех приходилось центральным полузащитникам, которым приходилось покрывать большое пространство. Причем появившиеся Сумаре и Ндиди чувствовали себя не в своей тарелке. Первый в дебюте встречи позволил себя накрыть в прессинге у собственной штрафной (Мане замешкался с передачей), а второй заработал на Салахе совершенно необязательный пенальти. По иронии судьбы, именно он заменил Юри Тилеманса, который привез два пенальти двумя днями ранее.

Красные получили забить быстрый мяч, но Салах плохо пробил с «точки», позволив Касперу Шмейхелю парировать мяч, а на добивании головой по высокой дуге угодил в перекладину. Датский вратарь и стал главным героем матча. В первой половине помимо пенальти он выручил партнеров еще в нескольких эпизодах – когда тот же Салах и Диого Жота (из спорного офсайда) били с угла вратарской, а Джордан Хендерсон не дотянулся до подачи Алекса Окслейда-Чемберлена, и мяч едва не юркнул в ближний угол.

Хозяева ответили несколькими острыми прорывами, но наиболее перспективные из них – попытки выскочить один на один в исполнении Ихеаначо и Варди – неизменно срывали Жоэль Матип и ван Дейк. Еще раз Джеймс Мэддисон здорово открылся на углу вратарской, но вместо удара решил прострелить, не посмотрев, что в центре никого из партнеров нет.

МАТЧ-МЕНЕДЖМЕНТ РОДЖЕРСА

Проведя несколько перспективных атак в первом тайме, во втором «лисы» несколько изменили стиль игры, став больше дорожить мячом. В такой игре очень здорово смотрелся 23-летний полузащитник Кирман Дьюсбери-Холл, еще акцентированнее ставший играть в зоне Трента. Отсюда он здорово закручивал передачу на Варди (Цимикас успел в подкате) и отдал голевую Адемоле Лукману. Нигериец только вышел на замену и почти сразу разогнал из глубины скоростную атаку и сам завершил ее точным ударом в ближний угол.

Откровенно говоря, такое развитие событий не вытекало из логики игры. За несколько минут до того как-то слишком нервничавший Мане запорол момент, созданный ему Жотой – из убойной позиции пробил над перекладиной. Проигрывая, «Ливерпуль» перешел на еще более неистовый прессинг, но структуру хозяевам он не ломал. Если они теряли мяч, то быстро расставлялись у своих ворот, а если выходили из-под давления, надежно контролировали мяч в середине поля.

Юрген Клопп заменил всех троих центральных полузащитников, выпустив Наби Кейта, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино. Количество атакующих игроков в штрафной соперника увеличилось, но «Лестер» опускался очень глубоко и за счет плотности гасил атаки преимущество соперника. Второй топ-матч подряд матч-менеджмент Роджерса во втором тайме делает команду заметно лучше и позволяет забить, чему подтверждением статистика голов по таймам – 0 в первом и 4 во втором.

Как мяч ни метался по штрафной Шмейхеля, финальный штурм красным счастья не принес. Они проиграли второй матч в АПЛ и отстали от «Манчестер Сити» уже на шесть очков. А ведь впереди Кубок Африки, на который уедут Кейта, Мане и Салах, которому не удалось отметиться результативным действием во втором матче подряд, чего с ним в этом сезоне АПЛ еще не случалось. Серия эта может и продлиться, ведь в следующем туре второго январе «Ливерпулю» ехать в гости к «Челси».

АПЛ

20-й тур

«Лестер» - «Ливерпуль» - 1:0 (0:0)

Гол: Лукман, 59.

Нереализованный пенальти: Салах, 15 (вратарь).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Чодури (Тилеманс, 56), Сумаре, Дьюсбери-Холл, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Варди, Ихеаначо (Лукман, 56).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56), Салах, Мане, Жота.

Предупреждения: Матип, 4.

Судья: Оливер.