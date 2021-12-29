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За год владелец «Спартака» Федун разбогател на 3,4 млрд долларов. Это больше 200 Квинси Промесов

Пока болельщики «Спартака» требуют от владельца клуба Леонида Федуна продать клуб, он за год увеличивает свое состояние более чем на 40%.
За год владелец «Спартака» Федун разбогател на 3,4 млрд долларов. Это больше 200 Квинси Промесов
29 декабря 2021 14:37
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

Президент «Спартака» Леонид Федун вошел в десятку самых успешных бизнесменов России по итогам 2021 года, подсчитал Forbes. Его состояние за этот период выросло на 3,41 миллиарда долларов, или сразу на 41,1%. Сумма всех его активов достигает теперь 11,7 миллиарда. Это 16-й результат в России.

Такой взрывной рост стал возможен благодаря успехам его основного бизнеса – компании «Лукойл» (вместе с членами семьи ему принадлежат 12,3% акций), чему способствовал рост цен на нефть. А тот, в свою очередь, связан с повышением роста цен на топливо на фоне выхода мировой экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Лукойла» составила 539,7 млрд рублей. Для сравнения годом ранее за тот же период компания потеряла 14,3 млрд рублей. Так что финансовые потери принадлежащего бизнесмену «Спартака» от сокращения количества болельщиков на трибунах с лихвой покрываются за счет роста нефтегазового сектора.

На этом фоне довольно печально осознавать, что состав «Спартака» за год подорожал всего на 7,7% (это седьмой показатель в лиге). Текущая стоимость всех его игроков составляет 125,4 млн евро против 116,5 млн на 1 января 2021-го. Летом клуб потратил на новичков Виктора Мозеса и Максимилиана Кофрие всего 7,5 млн, из которых 6,7 млн покрыл трансфером Артема Тимофеева и доходами от аренд Алекса Крала и Педро Роши.

Таким образом, если оценивать состояние владельца «Спартака» в футболистах команды, то получается, что его средств хватило бы на 88,5 состава, а если оценивать в Квинси Промесах (14 млн – самый дорогостоящий футболист), то Федун может позволить себе купить в клуб 792,8 голландских полузащитников. Впрочем, за год он заработал «всего» на 243 «Промеса».

Понятно, что эти цифры мы приводим больше для развлечения, чем с целью спровоцировать владельца на солидные вливания в клуб. Все-таки всем понятно, что в условиях финансового фэйр-плей просто так подарить «Спартаку» миллиард Федун не может. Во всяком случае, напрямую.

Кроме Федуна в рейтинг Forbes вошел и его партнер по «Луйкойлу» и близкий друг Вагит Алекперов, которого называют теневым владельцем «Спартака». Его состояние выросло на 6,44 млрд долларов и составляет 26,16 млрд.

В рейтинг наиболее успешных бизнесменов года по версии Forbes вошли также:

- владелец ХК «Северсталь» Алексей Мордашов (+6,83 млрд, итого 29,52 млрд)

- владелец ХК СКА Геннадий Тимченко (+4,35 млрд, итого 24,72 млрд)

- глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон (+4,21 млрд, итого 27,66 млрд)

- владелец титульного спонсора РПЛ банка «Тинькофф» Олег Тиньков (+3,42 млрд, итого 6,83 млрд).

источник: «Советский спорт»
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